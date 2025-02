ট্রাম্প বিদেশ থেকে ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়ামের উপর 25% শুল্ক আরোপ করেছেন

তবে শুল্কগুলি কানাডা এবং মেক্সিকোয়ের মতো আমেরিকার মিত্রদের স্থান দিতে পারে, যা মার্কিন ধাতব আমদানি সরবরাহ করে। They could also elicit retaliation on US exports, as well as pushback from American industries that use metals to make cars, food packaging and other products. শুল্ক কার্যকর হওয়ার পরে এই খাতগুলি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি দামের মুখোমুখি হবে।

মিঃ ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে এটিই ঘটেছিল, যখন রাষ্ট্রপতি বিদেশী ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়ামে 25 শতাংশ শুল্ক আদায় করেছিলেন। মিঃ ট্রাম্প এবং রাষ্ট্রপতি জোসেফ আর বিডেন জুনিয়র শেষ পর্যন্ত বেশিরভাগ বড় ধাতব সরবরাহকারীদের উপর এই শুল্কগুলি ফিরিয়ে আনেন, লেভিরা প্রায়শই অন্যান্য বাণিজ্য বাধার সাথে প্রতিস্থাপন করা হত, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কতটা বিদেশী ধাতু আসতে পারে তার কোটাগুলির মতো।

গবেষণায় দেখা গেছে যে মিঃ ট্রাম্পের ধাতব শুল্কের প্রথম দফায় আমেরিকান ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়াম উত্পাদকদের সহায়তা করেছিল, তারা বিস্তৃত অর্থনীতিতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল কারণ তারা অটো সেক্টর সহ আরও অনেক শিল্পের জন্য দাম বাড়িয়েছিল।

স্টিলের শুল্কগুলি অন্যান্য তীব্র বাণিজ্য হুমকির অনুসরণ করেছিল। অফিসে তাঁর তিন সপ্তাহের মধ্যে, রাষ্ট্রপতি ইতিমধ্যে তার পুরো প্রথম মেয়াদে তার চেয়ে বিশ্বব্যাপী আরও বেশি শুল্ক হুমকি দিয়েছেন, যখন তিনি চীন থেকে বিদেশী সৌর প্যানেল, ওয়াশিং মেশিন, ধাতু এবং 300 বিলিয়ন ডলারের বেশি পণ্যগুলিতে শুল্ক আরোপ করেছিলেন।

২০ শে জানুয়ারীর পর থেকে মিঃ ট্রাম্প চীন থেকে সমস্ত পণ্যের উপর অতিরিক্ত 10 শতাংশ শুল্ক রেখেছেন এবং কানাডা এবং মেক্সিকোতে ঝুলন্ত শুল্ক চাপিয়ে দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এসেছিলেন যা আমাদের শুল্কের হার নিয়ে আসত 1940 এর দশক থেকে দেখা যায় না এমন একটি স্তরে। একসাথে, এই পদক্ষেপগুলি $ 1.3 ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি পণ্যকে প্রভাবিত করবে।