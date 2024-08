“তিনি সর্বদাই পরিণত একজন” – নেটিজেনরা তার যমজ ভাই পলের কাছে তার খোলা চিঠিতে পিটার ওকোয়েকে সাধুবাদ জানায়

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা পুরস্কার বিজয়ী সঙ্গীত তারকা পিটার ওকোয়ের তার যমজ ভাই পল ওকোয়ের কাছে খোলা চিঠিতে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন।

এটি আর খবর নয় যে বিখ্যাত যমজরা আবার অপ্রকাশিত কারণে পড়ে গেছে। তার ইনস্টাগ্রাম পৃষ্ঠার মাধ্যমে কথা বলার সময়, পিটার তার যমজ ভাইকে জানিয়েছিলেন যে তিনি তার বা অন্য কারও সাথে কোনও প্রতিযোগিতায় ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন যে তাকে বেশ কয়েকটি সাক্ষাত্কার মঞ্জুর করতে দেখে যেখানে তিনি ক্রমাগত তাদের তৈরি এবং তৈরি করা গ্রুপে তার প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করেন।

দুজনের পিতা উল্লেখ করেছেন যে পল, সঙ্গীত শিল্পে তাদের এক নম্বর স্থান পুনরুদ্ধার করার জন্য তার সাথে বাহিনীতে যোগ দেওয়ার পরিবর্তে, তাকে প্রান্তিক এবং অপমান করার জন্য তাদের বড় ভাই জুড ওকোয়ের সাথে দলবদ্ধ হওয়া বেছে নিয়েছিলেন। তিনি আরও দাবি করেছেন যে তার যমজ ভাই ক্রমাগত তাকে, তার স্ত্রী, তার পরিবার, তার প্রতিভা, তার ধারণা এবং আরও অনেক কিছুকে অসম্মান করেছে।

এই প্রকাশের পর, অনেকে পিটার ওকোয়ের পক্ষে সমর্থন ড্রাম করেছে, তার পরিপক্কতার জন্য তার প্রশংসা করেছে, অন্যরা ভাইদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টির জন্য তাদের বড় ভাইকে নিন্দা করেছে।

একজন ওয়েন্ডি রোজ লিখেছেন, “যমজ বাচ্চাদের জন্য কি খুব আলাদা ব্যক্তিত্ব থাকা স্বাভাবিক কারণ পিটার এখানে খুব পরিপক্ক এবং যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হচ্ছে

একজন এভারেস্ট স্পোর্টস এনজি লিখেছেন, “স্পষ্টতই পলের এমন কিছু আছে যা তিনি পিটার সম্পর্কে তিক্ত। সে ধারাবাহিকভাবে তার ভাইকে অসম্মান করছে এবং এটা তাদের ভাবমূর্তির জন্য ভালো নয়।

একজন সুইস শালোম লিখেছেন, “আমি এর চেয়ে পরিপক্ক লেখা আর দেখিনি

একজন শিল্পী প্রতিফলন লিখেছেন, “এই অন্য অংশটি অন্য অভদ্র অংশের চেয়ে বেশি পরিপক্ক বলে মনে হচ্ছে

একজন লুলু স্মুথ লিখেছেন, “না মিস্টার পি প্রথমে গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসেন, প্রথমবারের মতো আমি সব কিছু পড়তে নিয়েছিলাম যদি একজন ব্যক্তি পরিপক্কতা হয়।

একজন মনিক ব্রাস লিখেছেন, “এই পরিবার শা. যে রুডবয় তাই সমস্যাযুক্ত দেখায়. ভাইয়ের সাথে সবসময় প্রতিযোগিতা করার দরকার কেন?

একজন বেগুড 1992 লিখেছেন, “আমি জুডের মতো বড় ভাইকে আগে দেখিনি। আপনার যমজ সন্তানদের একসাথে আনার পরিবর্তে, আপনি তাদের আরও বেশি আলাদা করুন

একজন I Am Amii2 লিখেছেন, “Na Jude the genesis of this matter. আগবায়া বোধ হয় নাই

একজন বেনহ অ্যাডামস লিখেছেন, “বার্তাটি পরিপক্কতা, হতাশা, শৃঙ্খলা, ভালবাসা এবং বেদনা দিয়ে সজ্জিত ছিল। এই অসভ্য ছেলেটিও কথা বলে

একজন Eberre1 লিখেছেন, “তিনি সবসময়ই পরিপক্ক ছিলেন

একজন নাইজা বেকার্স লিখেছেন, “খুব ভালো কথা বলেছেন। যমজদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টিকারী কেউ থাকা উচিত নয়, এবং এটি দেখতে খুব দুঃখজনক”।