In Tula, graduates of universities over the past three years began to lose hope for a job search. এমকে ইন টুলা যেমন সুপারজব পরিষেবা অনুসন্ধান এবং কর্মীদের নির্বাচনের প্রেস সার্ভিসকে বলেছিলেন, বিশ্লেষকরা ২০২২-২০২৪ সালে তুলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক প্রাপ্ত তরুণ বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাত্কার নিয়েছিলেন এবং নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

তবুও, 10 জানুয়ারী থেকে 3 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তরুণ বিশেষজ্ঞদের একটি সমীক্ষায় এ জাতীয় রংধনুর ফলাফল নেই।

«আমরা 0 থেকে 10 পর্যন্ত স্কেলের অসুবিধাগুলি মূল্যায়নের জন্য তুলা থেকে 2022–2024 এর স্নাতকদের জিজ্ঞাসা করেছি (যেখানে 0 সম্পূর্ণ সহজ, এখানে কোনও অসুবিধা নেই, এবং 10 খুব কঠিন, প্রায় অসম্ভব), এবং গড় স্কোর ছিল 6.7। তদুপরি, স্নাতক যত কম বয়সী, কাজের সন্ধানের অসুবিধাগুলির তার মূল্যায়ন তত বেশি»,

তাদের পর্যবেক্ষণ অনুসারে, যারা 2022 সালে প্রকাশ করেছেন তারা যদি প্রায় 6.6 পয়েন্টে কাজের অনুসন্ধানের সাথে অসুবিধাগুলি মূল্যায়ন করেন, তবে 2024 সালে – ইতিমধ্যে গড়ে 6.8 পয়েন্টে। তরুণদের মতে, প্রায়শই তারা কাজের অভিজ্ঞতা ছাড়াই আবেদনকারীদের কাছে নিয়োগকর্তাদের অবিচ্ছিন্নতার মুখোমুখি হন। উত্তরগুলির 59% এই অভিযোগে হ্রাস পেয়েছে।

তবে তরুণ বিশেষজ্ঞদের অভ্যন্তরীণ হস্তক্ষেপ রয়েছে। প্রতি দশম জানিয়েছিলেন যে তিনি হতাশাব্যঞ্জক হয়েছিলেন, তাঁর কেরিয়ারের ভোরের সময় আসল বেতন সম্পর্কে জানতে পেরে প্রতি একাদশ তার বিশেষত্বের স্বল্প পরিমাণে শূন্যপদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। অন্যরা অস্বস্তিকর কাজের সময়সূচি, কাজের এবং চলমান অধ্যয়ন একত্রিত করতে অক্ষমতা সম্পর্কে অভিযোগ করেছিলেন। টুলিয়াকস কীভাবে পুনরায় শুরু করতে এবং সাক্ষাত্কার গ্রহণ করতে পারে তা নিয়েও সমস্যা দেখা দিয়েছে।