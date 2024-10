দেশপ্রেমিক সতীর্থরা QB Drake Maye-এর ক্রমবর্ধমান পরিপক্কতার প্রশংসা করেছেন

নিউ ইংল্যান্ড থেকে আসছে দেশপ্রেমিকদের গত রবিবার জ্যাকসনভিল জাগুয়ারদের কাছে 32-16 হেরেছে, প্যাট্রিয়টস রুকি কোয়ার্টারব্যাক ড্রেক মায়ে আলোচনা করেছেন উন্নতি করতে চায় একজন স্পষ্টবাদী নেতা হিসেবে।

ক্রিস মেসন MassLive এর পর থেকে মায়ে কিভাবে আছে তার একাধিক উদাহরণ শেয়ার করেছে বিষয়ে সঠিক পথে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যে দিক তার বিকাশnt.

মেসন নোট করেছেন যে মায়ে একটি তৈরি করেছে “ধূর্ত ভুল” যার ফলে জ্যাকসনভিল খেলার চতুর্থ ত্রৈমাসিকে আক্রমণাত্মক লাইনম্যান মাইকেল ওনওয়েনু একটি বস্তা সমর্পণ করে। মায়ে দ্রুত ওনওয়েনুর কাছে গিয়েছিলেন যে নির্দিষ্ট নাটকটি পরিকল্পনা মতো না হওয়ার জন্য দোষ স্বীকার করতে।

“ডব্লিউপরিস্থিতির সাথে আমরা আমাদের রেকর্ডে, এটা সম্মানিত,” অনভেনু সম্পর্কে ড মায়ের বস্তার প্রতিক্রিয়া। “…আমি করেছি তাকে খুব বড় হতে দেখেছি [across his first two regular-season starts]. এমনকি অনুশীলন জুড়ে, সে শুধু প্রতি সপ্তাহে একজন নেতা এবং কোয়ার্টারব্যাক হিসাবে উন্নতি এবং আরও ভাল হয়ে উঠছে।”