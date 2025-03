‘দ্য ভিউ’ হোস্ট সানি হোস্টিন কংগ্রেসে ট্রাম্পের বক্তৃতা থেকে বেরিয়ে না যাওয়ার জন্য ডেমোক্র্যাটদের ধমক দেয়

“দ্য ভিউ” সহ-হোস্ট সানি হোস্টিন ডেমোক্র্যাটিক আইন প্রণেতাদের ডেকেছিলেন যারা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কংগ্রেসে কংগ্রেসে বক্তব্য রেখেছিলেন মঙ্গলবার রাতে প্রেসিডেন্টকে না যাওয়ার জন্য কংগ্রেসে বক্তব্য রাখেন, বিঘ্নিত হওয়ার জন্য রেপ। আল গ্রিন, ডি-টেক্সাসকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

“আমি যখন রেপ।

“কারণ একা আপনি বেঁচে থাকতে পারেন, তবে একসাথে আপনি সাফল্য অর্জন করতে পারেন। এটাই আমাদের প্রয়োজনীয় শক্তি। সংহতি নিয়ে তাদের সাথে দাঁড়ানো উচিত ছিল। এবং গতকাল এই শোতে আমাদের এখানে কারিন জিন-পিয়ের ছিল, এবং তিনি বলেছিলেন যে আমরা এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমাদের তাত্ক্ষণিকতার অনুভূতি থাকতে হবে এবং অতীতে আমাদের মতো এটি করতে পারি না। This is not normal. এটি একটি পাঁচ-অ্যালার্মের আগুন, ”হোস্টিন অব্যাহত রেখেছিল।

ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসম্যান তার বেত বাড়ানোর পরে এবং বক্তৃতার সময় রাষ্ট্রপতির কাছে চিৎকার করার পরে মঙ্গলবার হাউস স্পিকার মাইক জনসন হাউস চেম্বার থেকে সবুজ সরিয়েছিলেন।

হোস্টিন ডেমোক্র্যাটদের বিধি দ্বারা খেলা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছিল।

“আপনি এমন একটি পার্টির সাথে নিয়মগুলি খেলতে পারবেন না যা নিয়ম বইটি ফেলে দিয়েছে। আপনি এটি করতে পারবেন না, “তিনি উপসংহারে বলেছিলেন।

সহ-হোস্ট অ্যালিসা ফারাহ গ্রিফিন ট্রাম্পের বক্তৃতাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য রেপ। এলিসা স্লটকিন, ডি-মিশনকে প্রশংসা করেছিলেন, তবে বাড়ির মেঝেতে ডেমোক্র্যাটিক বিক্ষোভের সংক্ষেপে পড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

“আমি ভেবেছিলাম যে এলিসা স্লটকিন মাস্টারফুল ছিলেন এবং আমি মনে করি তিনি ডেমোক্র্যাটদের বিজয়ী বার্তা দিয়েছেন যে তারা (এসআইসি) পেয়েছিল। তবে আমি ভেবেছিলাম মেঝেতে অ্যান্টিক্সগুলি সহায়ক নয়। আমি মনে করি না যে ডেমোক্র্যাটরা এতে চান এমন একটি বেতের বেতের দিকে ঝাঁকুনি দেওয়া, “তিনি বলেছিলেন।

তিনি আরও বলেছিলেন যে গণতান্ত্রিক আইন প্রণেতারা প্যাডেলস এবং চিহ্নগুলি ধরে রেখেছিলেন।

গ্রিফিন জিজ্ঞাসা করলেন, “এই লোকদের কে পরামর্শ দিচ্ছিল?”

কিছু স্কোয়াড ডেমোক্র্যাটরা একটি সাদা বোর্ডে ট্রাম্পের ভাষণে সরাসরি প্রতিক্রিয়া লিখেছিলেন। রিস।

ডেমোক্র্যাটদের কাছ থেকে বিক্ষোভগুলি মিডিয়ায় উদারপন্থীদের দ্বারা বিদ্রূপ করা হয়েছিল, গভীর রাতে হোস্ট স্টিফেন কলবার্ট সহ, যিনি তাঁর শোতে তাঁর শোতে তাঁর নিজের প্যাডেল ধরেছিলেন যে, “কিছু করার চেষ্টা করুন।”