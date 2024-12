নতুন প্রেসিডেন্ট জেনারেল হলেন ওহানেজ

পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টির (পিডিপি) প্রাক্তন জাতীয় ভাইস চেয়ারম্যান (দক্ষিণ পূর্ব), এনজে ফিদেলিস ওজিচুকউ চুকউ, ওহানাজে এনডিগবোর নতুন রাষ্ট্রপতি জেনারেল হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন।

চুকউ প্রধান ইমানুয়েল ইউয়ানয়ানউয়ের স্থলাভিষিক্ত হন, যিনি একটি সংক্ষিপ্ত অসুস্থতার পরে 25 জুলাই, 2024 বৃহস্পতিবার মারা যান।

শনিবার এনুগুতে অনুষ্ঠিত ইমে-ওবি বৈঠকে তিনি আবির্ভূত হন।

ওহানাইজে এনডিগবো ওয়ার্ল্ডওয়াইডের জাতীয় প্রচার সম্পাদক ডঃ অ্যালেক্স ওগবোনিয়া শনিবার গভীর রাতে এনুগুতে জারি করা এক বিবৃতিতে এই প্রকাশ করেছেন।

বিবৃতিতে লেখা হয়েছে: “এনজে ওজিচুকউ 27 দিনের ইমো স্টেট ব্যালেন্স নিঃশেষ করতে চলেছেন যা 10 জানুয়ারী, 2025-এ শেষ হবে। চুকভুর উত্থান একটি বিপর্যয়ের শৃঙ্খলের ফলে, যা রাষ্ট্রদূত প্রফেসর জর্জের মৃত্যুর সাথে ওহানাজে পরিদর্শন করেছে। Obiozor, CON 2022 সালে।

“ইমো রাজ্যের মেয়াদ পূর্ণ করার জন্য, ইমো রাজ্যের লোকেরা প্রধান ইঞ্জি. প্রয়াত ওবিওজোর প্রতিস্থাপনের জন্য ইমেওবি ওহানাজেকে ডঃ ইমানুয়েল ইউয়ানয়ানউ। প্রয়োজনীয়তার একটি মতবাদের প্রয়োগের মাধ্যমে, ইউয়ানিয়ানউ 30 এপ্রিল, 2023-এ শপথ গ্রহণ করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, প্রধান ইউয়ানিয়ানউ 25 জুলাই, 2024-এ মারা যান এবং 1 নভেম্বর, 2024-এ তাকে সমাহিত করা হয়।

“এটি প্রয়োজনীয়তার মতবাদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যে ওহানাইজের ইমো স্টেট চ্যাপ্টার, ব্যারিস্টার সিজে ইহেমেডুর নেতৃত্বে ইমো স্টেটের জন্য বরাদ্দকৃত চার বছরের মেয়াদের ভারসাম্য শেষ করার জন্য ইমেওবি ওহানাইজের কাছে এনজে ওজিচুকউ পেশ করেছে। Nze Ozichukwu-এর দত্তক নেওয়ার প্রস্তাবটি Eze Cletus Ilomuanya, চেয়ারম্যান Imo কাউন্সিল অফ এল্ডার্স দ্বারা সরানো হয়েছিল এবং প্রধান সাইমন ওকেকে (Ochendo) সমর্থন করেছিলেন।

“গতি সরানোর সময়, ইজে ক্লেটাস ইলোমুয়ানিয়া বলেছিলেন যে ওজিচুকউ স্টারলিং গুণাবলীর সাথে একজন সেরিব্রাল চিন্তাবিদ। তিনি ইমেওবিকে জানান যে Nze Ozichukwu Fidelis Chukwu, KSM, KSS একজন নাইজেরিয়ান ম্যানেজমেন্ট এক্সিকিউটিভ এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন পরামর্শদাতা। তিনি টেম্পলটন কলেজ, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি (হার্ভার্ড ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট), কেমব্রিজ ম্যাসাচুসেটসের মতো মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেছেন। USA, ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিস্টলের স্কুল ফর অ্যাডভান্সড আরবান স্টাডিজ (SAUS) এবং (School of Policy Studies (SPS), The University of Lagos, Ogun State University (CETEP), এবং Galilee College, Tivon, Israel এবং M.Sc, MBA, ডিগ্রী, অন্যদের মধ্যে।”

Nze Ozichukwu Inland Bank Plc-এর একজন পরিচালক এবং নাইজেরিয়া মার্চেন্ট ব্যাংক (NMB) Plc-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি টেকনিক্যাল কমিটি ফর প্রাইভেটাইজেশন অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন (টিসিপিসি) এবং ব্যুরো অফ পাবলিক এন্টারপ্রাইজের (বিপিই) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি নাইজেরিয়ার নদী অববাহিকা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পুনর্গঠনের জন্য রাষ্ট্রপতি কমিটির চেয়ারম্যানও ছিলেন।

তিনি 2005 জাতীয় রাজনৈতিক সংস্কার সম্মেলনের সদস্য ছিলেন। তিনি ন্যাশনাল ভাইস চেয়ারম্যান/চেয়ারম্যান পিডিপি সাউথ ইস্ট জোন হিসেবে আট বছর দায়িত্ব পালন করেন এবং তারপরে ব্যবস্থাপনা পরামর্শে ফিরে আসেন।