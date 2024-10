নির্বাচনে পরাজিত লুলা ও পিটি উত্থান; বলসোনারোর PL NE তে বেড়েছে, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এবং কেন্দ্র-পশ্চিমের রাজধানীগুলিতে হেরেছে

লুলার পিটি একটি রাজধানীতে জিতেছে; এবং 2024 সালের নির্বাচনে চারটিতে বলসোনারোর পিএল। ছবি: এজেন্সিয়া ব্রাসিল

রাষ্ট্রপতি লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা এবং পিটি এই রবিবার, 27 তারিখের ভোট থেকে আবির্ভূত হয়েছে, মূলত পরাজিত। রাজধানী শহরগুলোতে শুধুমাত্র একজন মেয়র নির্বাচিত হওয়ায় প্রধান নির্বাহী এবং ওয়ার্কার্স পার্টি ব্রাজিলের ভোটারদের কাছ থেকে কঠিন বার্তা পেয়েছে। প্রধানটি হল লুলা এবং পিটি-এর ভাবমূর্তি এবং বক্তৃতা মেট্রোপলিসে বসবাসকারী গড় ভোটারদের মধ্যে জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

নাস নির্বাচন 2024, লুলা সমস্ত রাজধানীতে প্রার্থীদের সমর্থন করেছিল এবং পিটি সংখ্যাগরিষ্ঠ টিকিটের নেতৃত্বে 13টি নাম চালু করেছিল। এর মধ্যে, চারজন 2য় রাউন্ডে কিছু সুযোগ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল, কিন্তু শুধুমাত্র একজন নির্বাচিত হয়েছিল – একটি স্পষ্ট প্রদর্শনে যে PT-এর পৌর নেতৃত্বের উত্সগুলি কম বা অন্ততপক্ষে তার উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করতে এবং ভোট জেতার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী নয়।

ও লিবারেল পার্টি (পিএল)ঘুরে, যার বৃহত্তম জাতীয় প্রতিনিধি সাবেক রাষ্ট্রপতি জাইর বলসোনারোউত্তর-পূর্বের দুটি রাজধানীতে জিতেছে এবং এই অঞ্চলে গোলাপী হয়েছে যা পিটি-এর জন্য একটি নির্বাচনী দুর্গ। 2020 সালে, PL এই অঞ্চলের কোনো রাজধানী জয় করেনি। 2024 সালে, পার্টি ম্যাসিও সিটি হলের নিয়ন্ত্রণ সুরক্ষিত করে João Henrique Caldas (JHC)এবং Aracajú, সঙ্গে এমিলিয়া কোরেয়া.

উত্তর-পূর্বের নয়টি রাজধানীর মধ্যে, পাঁচটিতে পিএল এবং পিটি প্রার্থী ছিল। যাইহোক, দুটি দল শুধুমাত্র আরাকাজু (SE), João Pessoa (PB) এবং Fortaleza (CE) এ সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। Aracajú এবং João Pessoa-তে, PL প্রথম রাউন্ডে PT প্রার্থীদের ছাড়িয়ে গেছে। ফোর্তালেজায়, যেখানে বিরোধ আরও তীব্র ছিল, পিটি প্রার্থী, ইভান্দ্রো লেইতাও0.76% এর শক্ত ব্যবধানে জিতেছে।

100% ব্যালট গণনা করায়, পিটি প্রার্থী বৈধ ভোটের 50.38% পেয়েছেন, পরাজিত হয়েছেন আন্দ্রে ফার্নান্দেস (পিএল)বলসোনারো সমর্থিত প্রার্থী, যিনি 49.62% ভোট পেয়েছেন। যদিও তিনি সিয়ারার রাজধানীতে জিতেছেন, ইভান্দ্রোর নির্বাচনী সাফল্য লুলার চেয়ে রাজ্য সরকারের যন্ত্রের উপর বেশি নির্ভর করে, যেটি 10 ​​বছরেরও বেশি সময় ধরে পিটি দ্বারা নির্দেশিত।

দেশ জুড়ে, PT এবং PL সরাসরি ২টি রাজধানীতে দ্বিতীয় রাউন্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল: Ceará এর রাজধানী ছাড়াও, কুইয়াবা (MT) ভোটে পিটি এক্স পিএল ছিল। অ্যাবিলিও ব্রুনিনি (পিএল) বৈধ ভোটের 53.80% নিয়ে রাজধানী মাতো গ্রোসোর সিটি হলে নির্বাচিত হন, পরাজিত লুডিও ক্যাব্রাল (PT)যা বৈধ ভোটের 46.20% জিতেছে।

14টি রাজধানীতে পিএলের নিজস্ব প্রার্থী ছিল। দলটি 4টিতে জিতেছে এবং 10টিতে হেরেছে। ম্যাসিও, আরাকাজু এবং কুইয়াবা ছাড়াও, দলটি জিতেছে রিও ব্র্যাঙ্কো (এসি), com তিয়াও বোকালোম। অন্যদিকে, এটি দক্ষিণ-পূর্ব এবং মধ্য-পশ্চিমের প্রাসঙ্গিক রাজধানীগুলিতে যেমন হারিয়েছে বেলো হরিজন্টে (এমজি)com ব্রুনো ইঙ্গলার এবং মধ্যে Goiânia (GO)com ফ্রেড রদ্রিগেস.

জোট বিবেচনা করার সময় – অর্থাৎ, বিরোধে থাকা মিত্র দলগুলি – লুলার পিটি এবং বলসোনারোর পিএল দ্বিতীয় রাউন্ডে আরও 3টি রাজধানীতে প্রতিপক্ষ ছিল৷ তারা হল: নাটাল (আরএন), পোর্তো অ্যালেগ্রে (আরএস) এবং সাও পাওলো (এসপি). তিনটিতেই লুলা পরাজিত হন।

বড়দিনে, পাউলিনহো ফ্রেইরে (ইউনিও)থেকে জিতেছে নাটালিয়া বোনাভিডস (PT). রিও গ্র্যান্ডে দো সুলের রাজধানীতে, সেবাস্তিয়াও মেলো (MDB) জিতেছে মারিয়া দো রোজারিও (PT). এবং ইন সাও পাওলো (SP), রিকার্ডো নুনেস (MDB) থেকে জিতেছে Guilherme Boulos (PSOL). নুনেসের সমর্থন ছিল বলসোনারোর, আর বুলোস ছিলেন লুলার প্রার্থী।

এক্স-রে

দুই রাউন্ড শেষ হওয়ার সাথে সাথে, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জাইর বলসোনারোর দল পিএল, 4টি রাজধানী জিতেছে। নির্বাচন 2024. পিটি, মাত্র একটি। ভোটের ফলাফল দেশে কেন্দ্র, কেন্দ্র-ডান এবং ডানপন্থী রাজনীতিবিদদের সংখ্যা বাড়িয়েছে, মোট 516 জন মেয়র এবং পিটি, 252 জন। (সর্বাধিক মেয়র সহ দলগুলির নীচে দেখুন)