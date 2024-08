পোস্টমিডিয়া আটলান্টিকের সবচেয়ে বড় পেপার চেইন $1M-তে কেনার প্রস্তাব দেয়

প্রবন্ধ বিষয়বস্তু

প্রস্তাবটি KSV Restructuring Inc. দ্বারা সুপারিশ করা হচ্ছে, আদালত-নিযুক্ত মনিটর যেটি SaltWire Network Inc. এবং Halifax Herald Ltd এর সাথে জড়িত দেউলিয়া কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান করে।

মার্চ মাসে, দুটি দেউলিয়া মিডিয়া কোম্পানিকে $90 মিলিয়নের বেশি পাওনাদারদের কাছ থেকে আদালতের আদেশে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছিল।

কেএসভি বলেছে যে কোম্পানিগুলির জন্য চারটি অফার করা হয়েছিল কিন্তু পোস্টমিডিয়ার বিডকে “অন্যদের থেকে উচ্চতর” বলে মনে করা হয়েছিল।

“এটি আটলান্টিক কানাডায় সাংবাদিকতা বজায় রাখার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে এবং কিছু মিডিয়া কোম্পানির (সল্টওয়্যার) কর্মচারীদের জন্য কর্মসংস্থান সংরক্ষণ করে,” রিপোর্টে বলা হয়েছে। “মিডিয়া কোম্পানির ব্যবসাকে দীর্ঘমেয়াদে সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতাকে পুঁজি করার জন্য পোস্টমিডিয়া ভালো অবস্থানে আছে বলে মনে করা হয়।”