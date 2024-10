প্রাক্তন ইএসপিএন বিশ্লেষক ডেভিড পোলাক বরখাস্ত হওয়ার জন্য ‘খুব কৃতজ্ঞ’ কারণ তিনি মনে করেন যে তিনি এখন স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারেন

প্রাক্তন ইএসপিএন কলেজ ফুটবল বিশ্লেষক ডেভিড পোলাক এখন এক বছরেরও বেশি সময় ধরে “ক্রীড়ার বিশ্বব্যাপী নেতা” এর সাথে নেই, এবং তিনি বলেছেন যে তিনি তাদের জন্য কাজ করার চেয়ে এখন বেশি খুশি।

পোলাক, যিনি ইএসপিএন থেকে বিদায় নেওয়ার আগে “কলেজ গেমডে” এর প্রধান ছিলেন, ব্যাখ্যা করেছিলেন জেসন হুইটলক তার “ভয়হীন” পডকাস্টে যে ইএসপিএন দ্বারা নিযুক্ত থাকার সময় তিনি তার মনের কথা বলতে সক্ষম হননি।

“আমি খুব কৃতজ্ঞ যে আমাকে বরখাস্ত করা হয়েছে,” তিনি বলেছিলেন। “এটি আমাকে উন্মুক্ত করেছে যে বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন সত্যবাদী উপায়ে সে সম্পর্কে কথা বলতে সক্ষম হতে পারি।”

হোয়াইটলক একটি হট-বোতাম বিষয়ের উদাহরণ হিসাবে মহিলাদের খেলাধুলায় ট্রান্সজেন্ডার অ্যাথলিটদের সম্পর্কে বর্তমান বিতর্ক তুলে ধরেন এবং পোলাক বলেছিলেন যে তিনি ইএসপিএন-এ থাকাকালীন তাকে “100%” এ সম্পর্কে তার মনের কথা বলার অনুমতি দেওয়া হত না।

“আমি বলছি না যে তারা সবসময় আমাকে এটি বলেছিল, তবে এটি খুব স্পষ্ট ছিল, ‘আপনার মতামত আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করেন, যদিও সেগুলি আপনার, তারা আমাদের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই, আমরা এটি বিবেচনায় নিচ্ছি,'” পোলাক তার প্রাক্তন নিয়োগকর্তার কথা বলেছেন।

“আপনি এটি 100% জানেন, এবং আমি এটি বলব: নিজের সমালোচনা করার কারণে, আমি যা বলেছিলাম তা নিয়ে আমি একেবারে চিন্তিত ছিলাম, তাই আমাকে চাকরিচ্যুত করা হয়নি। আমি মনে করি এটি একটি খারাপ জিনিস। আমি মনে করি এটি একটি খারাপ কাজ আমি, আমার দ্বারা সত্যিই একটি খারাপ কাজ।”

ESPN ‘ইচ্ছাকৃতভাবে’ 2023 এনবিএ প্রচারে জরুরী সতর্কতা সিস্টেমের নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত

এখন, পোলাক বলেছেন যে বিষয় যাই হোক না কেন তার মতামত সম্পর্কে সত্যবাদী হওয়া, তিনি যা চান সে বিষয়ে কথা বলতে সক্ষম হওয়া “সত্যিই মজার”।

“আমি অবশ্যই নিশ্চিত করতে যাচ্ছি যে আমি এটির সদ্ব্যবহার করতে পারি কারণ আমাদের কাছে অনেক কিছু চলছে যা আমি কিছু নির্দিষ্ট লোকের কাছ থেকে শুনতে চাই এবং আমি বাইবেলের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানুষ ছাড়াও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ শুনতে চাই… যখন আপনার কাছে কিছু থাকে হারাতে, জেসন, এবং আপনি কিছু সম্পর্কে কথা বলতে পারবেন না, আমি আপনার মতামত বিশ্বাস করি না আপনি জানেন যে তারা অগত্যা ঠিক বলতে পারে না [what they want].

“এটা মুক্ত হচ্ছে, এটা ভালো। আমি যদি কাপুরুষ না হতাম। আমি যখন ইএসপিএন-এ ছিলাম তখন সুযোগ পেলে এটা করার জন্য পেঁয়াজ থাকত।”

পোলাক ড্যান অরলভস্কির একজন প্রাক্তন সহকর্মীর সাথে ঘটে যাওয়া একটি মুহূর্তও উল্লেখ করেছেন, যিনি করেন এনএফএল বিশ্লেষণ লিগের প্রাক্তন কোয়ার্টারব্যাক হিসেবে।

অরলোভস্কি একটি টুইট পোস্ট করেছিলেন যাতে অভিযোগ উল্লেখ করা হয়েছিল যে 2024 প্যারিস অলিম্পিকে মহিলা বিভাগে লড়াই করা একজন বক্সার XY ক্রোমোজোম নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি পরে পোস্টটি মুছে ফেলতেন, এবং ইএসপিএন-এ প্রচারিত “দ্য প্যাট ম্যাকাফি শো”-তে বলেছিলেন যে ইএসপিএন তাকে পোস্টটি মুছে দিতে বাধ্য করেনি।

ইএসপিএন থেকে বরখাস্ত করা একজন দীর্ঘকালীন কর্মচারী স্যাম পন্ডারও ছিলেন, যিনি তার সামাজিক প্ল্যাটফর্মে মহিলাদের খেলাধুলায় ট্রান্সজেন্ডার অ্যাথলেটদের বিষয়ে তার মনের কথা বলার ইতিহাস করেছিলেন।

এটি এমন একটি বিষয় যা পোলাক এখন নিজের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, X-তে একটি চিহ্ন পোস্ট করেছেন যাতে লেখা রয়েছে, “মহিলা ক্রীড়াগুলি মধ্যম পুরুষ ক্রীড়াবিদদের জন্য একটি স্থানান্তর পোর্টাল নয় যারা মহিলাদের হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। #SaveWomensSports।”

পোলাক 2023 সালের জুনে তাদের প্রতিভা তালিকায় কাটছাঁটের অংশ হওয়ার পরে ESPN-কে ধন্যবাদ বার্তা পোস্ট করেছিলেন।

“ধন্যবাদ ESPN, যে সকল মহান ব্যক্তিদের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, বছরের পর বছর ধরে আমার সমস্ত সতীর্থকে, অনেক যারা পথের মধ্যে ভূমিকা পালন করেছেন এবং যারা আমাকে দেখেছেন এবং উল্লাস করেছেন তাদের সবাইকে,” তিনি তার ইনস্টাগ্রাম পোস্টের ক্যাপশন দিয়েছেন। “আমি জানি না পরবর্তী কি তবে আমি জানি এটি আশ্চর্যজনক হতে চলেছে।”

পোলাক এখন যাজক জোনাথন হাউসের সাথে “ফ্যামিলি গোলস” পডকাস্ট সহ-হোস্ট করে, যেখানে তারা বিশ্বাস, পরিবার এবং খেলাধুলা নিয়ে আলোচনা করে।