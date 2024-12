প্রোটিন কেন লিভারের ক্ষতি করে? পুষ্টিবিদ স্পষ্ট করেন

হুই প্রোটিন হল দুধ থেকে আহরিত প্রোটিন থেকে তৈরি একটি সম্পূরক, অর্থাৎ, এটি এমন পানীয় যা আপনাকে আপনার দৈনন্দিন প্রোটিনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। এর প্রধান সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে পেশী ভর বৃদ্ধি, শরীরের চর্বি হ্রাস এবং শারীরিক অনুশীলনের পরে পেশী পুনরুদ্ধার। তবুও, এর ব্যবহার এখনও সন্দেহ দ্বারা বেষ্টিত, উদাহরণস্বরূপ: হুই প্রোটিন কি লিভারকে প্রভাবিত করে?







হুই প্রোটিন লিভারকে প্রভাবিত করে ছবি: শাটারস্টক / স্পোর্ট লাইফ

যকৃতে প্রোটিনের কোন প্রভাব নেই!

“আমাদের কাছে এখনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই যে ইঙ্গিত করে যে হুই প্রোটিন ব্যবহার লিভারের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে। যাইহোক, খাদ্যে অতিরিক্ত প্রোটিন লিভার এবং কিডনির কার্যকারিতাকে ওভারলোড করতে পারে। তাই, পেশাদার নির্দেশনায় ব্যবহার করা উচিত”, স্পোর্ট লাইফের জন্য একটি একচেটিয়া সাক্ষাত্কারে হাসপাতালে আলেমাও অসওয়াল্ডো ক্রুজ ব্রুনা লিমার স্থূলতা এবং ডায়াবেটিসের জন্য বিশেষায়িত কেন্দ্রের পুষ্টিবিদকে গাইড করছেন৷

একইভাবে, যকৃতের সমস্যা আছে এমন ব্যক্তির জন্য হুই প্রোটিন খাওয়ার উপর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। এই সত্যটি নিরাপদ ইনজেশনের জন্য একজন বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শের গুরুত্বকে বোঝায়।

“পরিপূরক শুরু করার আগে, জৈব রাসায়নিক পরীক্ষা সহ একটি সম্পূর্ণ মূল্যায়ন করার জন্য একজন পুষ্টিবিদকে খোঁজা এবং এইভাবে কী পরিপূরক করতে হবে তা খুঁজে বের করা গুরুত্বপূর্ণ”, ব্রুনা উল্লেখ করেন।

অতএব, একটি বিষয়ের জন্য দৈনিক বা সাপ্তাহিক খরচ নির্দেশ করা অকার্যকর হয়ে ওঠে কারণ একজনকে অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে যে তারা একজন অপেশাদার ক্রীড়াবিদ, একজন উচ্চ-পারফরম্যান্স অ্যাথলেট বা এমন কেউ যিনি সাধারণত তীব্রতা বা ফ্রিকোয়েন্সি সহ প্রশিক্ষণ করেন না।

“প্রতিদিনের ডোজ প্রতিটি ব্যক্তির জন্য পরিবর্তিত হয়। হুই প্রোটিনের কোন প্রতিকূলতা নেই। এটি অল্পবয়সী বা বৃদ্ধ যে কেউ ব্যবহার করতে পারে, তবে যারা ইতিমধ্যেই কিডনি রোগে আক্রান্ত তাদের সাথে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, যেমন এই ক্ষেত্রে প্রোটিন প্রয়োজন। সামঞ্জস্য করা “, পেশাদার ব্যাখ্যা.

কোন সম্পূরক যকৃতকে অতিরিক্ত চাপ দেয়?

“ভিটামিন এ, যা লিভার সিরোসিস সৃষ্টি করতে পারে। বি কমপ্লেক্স থেকে পাওয়া কিছু ভিটামিনও লিভারের ক্ষতি করতে পারে। ভিটামিন ই রক্তক্ষরণজনিত স্ট্রোকের কারণ হতে পারে, এবং উচ্চ মাত্রায় খাওয়া ভিটামিন সি প্রস্রাবকে অম্লীয় করে তুলতে পারে। অতএব, শক্তিশালী করুন যে সমস্ত পরিপূরক অবশ্যই পেশাদার হতে হবে। তত্ত্বাবধান”, তিনি গ্যারান্টি দেন।

একটি লোকের জন্য অত্যধিক হুই প্রোটিন কী করে?

“অতিরিক্ত হুই প্রোটিন আপনার স্বাস্থ্যের জন্য বড় ক্ষতির কারণ হবে না, তবে এটি ব্রণ এবং গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল অস্বস্তির কারণ হতে পারে। উপরন্তু, এই অতিরিক্ত প্রোটিন প্রস্রাবে শরীর দ্বারা নির্গত হবে”, পুষ্টিবিদ ব্রুনা লিমা উপসংহারে বলেন।

দেওয়া

এই নির্দেশিকাগুলি জাতীয় প্রবণতার সাথে সম্পর্কিত। ABIAD (Brazilian Association of the Food Industry for Special Purposes and Related Purposes) বুলেটিন 2022 সালে সম্পূরক খাওয়ার 25% বৃদ্ধি নিশ্চিত করেছে।