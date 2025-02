ফরাসী বিজ্ঞানীরা মার্সেইতে রাশিয়ান কনস্যুলেটে আক্রমণ করতে স্বীকার করেছেন – প্রতিবেদন

দুই ফরাসী বিজ্ঞানী স্থানীয় সংবাদপত্র লা প্রোভেন্স, ইম্প্রোভাইজড বিস্ফোরক ডিভাইস ব্যবহার করে মার্সেইতে রাশিয়ান কনস্যুলেটে আক্রমণ চালানোর বিষয়টি স্বীকার করেছেন রিপোর্ট বুধবারের প্রথম দিকে, নামবিহীন সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে।

French police arrested the men just hours after three plastic soda bottles — two of which exploded — were thrown into the consulate’s gardens on Monday, the third anniversary of Russia’s invasion of Ukraine. কোনও আঘাতের খবর পাওয়া যায়নি।

কর্তৃপক্ষগুলি পরে কনস্যুলেটের উত্তরে একটি আশেপাশের ইউক্রেনপন্থী প্রতিবাদে সন্দেহভাজনদের সনাক্ত করে। লা প্রোভেন্সের মতে, পুরুষরা, তাদের 50 এবং 40 এর দশকে ইঞ্জিনিয়ার এবং রসায়নবিদ হিসাবে বর্ণিত, প্যারিস ভিত্তিক ফরাসি জাতীয় কেন্দ্রের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য কাজ করে।

The scientists “not only acknowledged the facts, explaining that they acted in support of the Ukrainian cause, but also detailed their modus operandi,” La Provence wrote. প্রতিবেদনে যোগ করা হয়েছে যে তারা নাইট্রোজেন এবং অন্যান্য রাসায়নিকগুলির একটি বিস্ফোরক মিশ্রণ তৈরি করতে তাদের বৈজ্ঞানিক দক্ষতা ব্যবহার করেছে।

ফরাসি পেনাল কোডের অধীনে, বিস্ফোরক পদার্থের সাথে ক্ষতিকারক সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হলে এই দুই ব্যক্তি 10 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের মুখোমুখি হন।