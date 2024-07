ফ্লোরিডার ডাক্তার TikTok-এ শিশুদের জন্য 5টি সবচেয়ে বিপজ্জনক জলের খেলনা প্রকাশ করেছেন

গ্রীষ্ম গরম হওয়ার সাথে সাথে আরও পরিবার শীতল হওয়ার জন্য পুলের দিকে যাচ্ছে।

কিন্তু কিছু পুলের খেলনা বাচ্চাদের আঘাত এবং এমনকি ডুবে যাওয়ার ঝুঁকিতে ফেলতে পারে।

ফ্লোরিডার সেন্ট পিটার্সবার্গে জনস হপকিন্স অল চিলড্রেন হাসপাতালের চার সন্তানের জননী এবং শিশুর জরুরী ওষুধের চিকিৎসক ডাঃ মেগান মার্টিন, এই মরসুমে নিরাপদ থাকার জন্য তার টিপস সহ তার শীর্ষ পাঁচটি সবচেয়ে বিপজ্জনক জলের খেলনা প্রকাশ করেছেন৷

1. পুনরায় ব্যবহারযোগ্য চৌম্বকীয় জলের বেলুন

মার্টিনের বিপজ্জনক জলের খেলনার তালিকায় 1 নং হল পুনঃব্যবহারযোগ্য চৌম্বকীয় জলের বেলুন৷

মার্টিন ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেন, “চুম্বকগুলো বেলুনগুলোকে একত্রে ধরে রাখে এবং সেগুলো এক ধরনের চমৎকার ধারণা।”

“কিন্তু সেই চুম্বকগুলি, দুর্ভাগ্যবশত, একধরনের পপ আউট হতে পারে এবং যদি বাচ্চারা চুম্বক গিলে ফেলে, তবে তারা আসলে অনেক খারাপ অন্ত্রের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে এবং তারা সত্যিই অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। তাই ছোট চুম্বকযুক্ত কিছু, আমরা পছন্দ করি না ছোট বাচ্চাদের চারপাশে।”

মার্টিন বলেছিলেন যে গত গ্রীষ্মে তার একটি মামলা হয়েছিল যেখানে একটি মেয়ে তার নাকে দুটি চুম্বক রেখেছিল, প্রতিটি পাশে একটি করে।

“তারা একধরনের মাঝখানে সেপ্টামকে চেপে ধরেছিল – তাই, তারা অন্যান্য ধরণের আঘাতেরও কারণ হতে পারে,” মার্টিন বলেছিলেন। “চুম্বক ছাড়া পুনঃব্যবহারযোগ্য জলের বেলুনগুলি দুর্দান্ত। তবে যেগুলিতে চুম্বক রয়েছে, সেগুলি বিপজ্জনক হতে পারে।”

2. ঘাড় ভাসছে

মার্টিনের তালিকা, যা জনস হপকিন্স অল চিলড্রেনস টিকটক অ্যাকাউন্টে শেয়ার করা হয়েছিল, 450,000 টিরও বেশি ভিউ অর্জন করেছে, এছাড়াও ঘাড় ভাসানোর কথা উল্লেখ করেছে — যা একটি ছোট শিশুর মাথা জলের উপরে রাখে।

“এগুলি কয়েকটি ভিন্ন কারণে ঝুঁকিপূর্ণ,” মার্টিন বলেছিলেন।

“তাদের মধ্যে একজন শ্বাসরোধের ঝুঁকি। যে কোন সময় ঘাড়ের চারপাশে কিছু হলে, আমরা সেই শ্বাসনালী সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। যদি তারা কোনো কিছুর ওপর স্তব্ধ হয়ে যায় এবং শ্বাসনালীতে চাপ দেয়, আমরা তা মোটেই চাই না।”

ফ্লিপিং একটি ঘাড় ভাসা একটি শিশু নির্বাণ আরেকটি ঝুঁকি. যদি এটি উল্টে যায়, শিশুর মুখ পানির নিচে ডুবে যাবে এবং এটি লক্ষ্য করতে এবং প্রতিক্রিয়া জানাতে একজন প্রাপ্তবয়স্ক সেকেন্ড বা মিনিট সময় লাগতে পারে।

“আমরা চাই তাদের মুখ পানির উপরে থাকুক,” মার্টিন বলেন।

“আমি সম্পূর্ণরূপে এই ঘাড় ভাসা এড়াতে হবে – বাথটাব এবং পুল মধ্যে।”

মার্টিন বলেছিলেন যে একটি শিশুকে ঘাড় ভাসানোর মতো একটি যন্ত্রের মধ্যে রাখা পিতামাতাদের নিরাপত্তার মিথ্যা ধারণা দেয় যে তাদের শিশু নিরাপদ।

“আপনি আপনার ফোনে বা এরকম কিছুতে বিভ্রান্ত হতে পারেন, এই ভেবে যে বাচ্চাটি নিরাপদ এবং ভাসমান,” তিনি বলেছিলেন।

“সর্বদা আপনার প্রতি মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ জলের চারপাশে বাচ্চারা। কোনও ফোন নেই এবং কোনও ঘাড় ভাসছে না,” মার্টিন যোগ করেছেন।

3. জল ডানা বা floaties

আরেকটি আইটেম যা পিতামাতা এবং সন্তান উভয়কেই নিরাপত্তার একটি মিথ্যা ধারণা দেয়, মার্টিন বলেন, জলের ডানা বা ভাসমান।

“বাচ্চাদের জন্য, যখন তারা পানিতে এগুলি ব্যবহার করে, তারা মনে করে যে তারা সাঁতার কাটতে পারে যখন তারা সম্ভবত পারে না,” মার্টিন বলেছিলেন।

“সুতরাং, পরে, তারা পুলে লাফ দিতে পারে [without the water wings on] এবং নীচে ডুবে যায় কারণ তারা সাঁতার কাটতে পারে না।”

মার্টিন বলেছিলেন যে জলের ডানাগুলিও বিপজ্জনক কারণ তারা একটি শিশুকে যা বলা হয় তাতে রাখে “ডুবানোর অবস্থান।”

“তারা সোজা জলে উপরে এবং নীচে,” সে বলল।

“একটি সাঁতারের অবস্থানের জন্য, আপনি একটু বেশি অনুভূমিক, হয় আপনার সামনে বা আপনার পিছনে। এবং তাই এটিতে [vertical] অবস্থান, আপনি নিচে ডুবে থাকে, এবং তাই এটি একটি ভাল অবস্থান নয়।”

ফ্লোটিগুলি সহজেই ডিফ্লেট করতে পারে যদি তারা কোনও কিছুতে আটকে যায় বা ছিঁড়ে যাওয়ার কারণে ছোট গর্ত থাকে, যা বিপজ্জনক হতে পারে যদি বাবা-মা ঘনিষ্ঠভাবে মনোযোগ দেওয়া হয় না।

“আমি আমার নিজের ছেলের সম্পর্কে একটি গল্প শেয়ার করেছি যখন সে প্রায় 18 মাস ছিল,” মার্টিন বলেছিলেন।

“আমরা জলের ডানা বন্ধ করেছিলাম [an ice pop], এবং তারপর সে অবিলম্বে পুকুরে নিজেকে ছুঁড়ে ফেলেছিল এবং সে নীচে চলে গিয়েছিল। আমরা তাকে দ্রুত টেনে তুলতে সক্ষম হয়েছিলাম, কিন্তু এটা খুবই ভীতিকর ছিল।”

4. বড়, ভারী ভাসা

মার্টিন আরও বলেছিলেন যে তিনি বড়, ভারী ভাসমান এড়িয়ে চলেন যা বাচ্চারা জলের নীচে আটকে যেতে পারে।

“বাচ্চারা এই ভাসার নীচে আটকে যেতে পারে বা জলের নীচে আটকে যেতে পারে, এবং স্পষ্টতই, এটি তাদের জন্য ভীতিকর,” তিনি বলেছিলেন।

“যদি তারা পানির নিচে আটকে থাকে, তারা শ্বাস নিতে সক্ষম হয় না, তাই [I advise] বড় ফ্লোট বা এই জাতীয় কিছুর সাথে সাবধান।”

5. মারমেইড লেজ

মারমেইড লেজ — যদিও সুন্দর এবং জনপ্রিয় — মার্টিনের জন্য একটি কঠিন “না”।

মার্টিন বলেন, “পা নড়াচড়া বা পায়ের নড়াচড়াকে সীমিত করে এমন যেকোনো কিছু ডুবে যাওয়ার ঝুঁকি।”

“আমরা চাই বাচ্চারা তাদের পায়ে লাথি মারতে পারে যাতে তারা পৃষ্ঠে ফিরে আসে। চলাচল সীমিত হলে, তারা তা করতে সক্ষম হবে না।”

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ টিপস এবং তথ্য

পুল নিজেই বাচ্চাদের জন্য সবচেয়ে বড় ঝুঁকি, মার্টিন বলেছিলেন।

সুতরাং, জায়গায় বাধা নির্বাণ মূল.

“সুরক্ষার স্তরগুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনি হিসাবে অভিভাবক বা অভিভাবক সুরক্ষার প্রথম স্তর, “তিনি বলেছিলেন।

“আপনার মনোযোগ সর্বদা বাচ্চাদের দিকে থাকা দরকার। কোনও বিভ্রান্তি নেই। একটি 'জল পর্যবেক্ষণকারী' রাখুন, তাই এমন কেউ আছেন যিনি পুলে বাচ্চাদের দেখার জন্য মনোনীত এবং শান্ত।”

সুরক্ষার দ্বিতীয় স্তর, মার্টিন বলেন, একটি সুরক্ষিত পুলের বেড়া বা একটি শারীরিক বাধা যাতে বাচ্চাদের পানিতে না যাওয়ার সময় ঢুকতে বাধা দেয়।

“আপনি একটি ভাল স্ব-ক্লোজিং ল্যাচ চান,” সে বলল।

“ডোর অ্যালার্মগুলিও সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ বা এক ধরণের অ্যালার্ম যা বাবা-মাকে জানাতে পারে যে বাচ্চাটি বাড়ি ছেড়ে সেই পুল এলাকায় চলে গেছে। এটি Airbnbs বা VRBO-এর মতো জিনিসগুলিতেও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে যেখানে লোকেরা কোথাও থাকে যে তারা' আমি পরিচিত নই বা শিশুটি এমন কোথাও অবস্থান করছে যার সাথে তারা পরিচিত নয়।”

একটি স্মার্ট সাঁতারের পোষাক রঙ পছন্দ দিন বাঁচাতে পারে.

মার্টিন বলেন, দরজার অ্যালার্ম অনলাইনে কেনা সহজ এবং এতে ইনস্টল ও সরানো যায় ছুটির ভাড়া সম্পত্তির কোনো ক্ষতি না করে।

প্রারম্ভিক সাঁতারের পাঠ, মার্টিন বলেন, শিশুরা পানির চারপাশে নিরাপদ থাকে তা নিশ্চিত করার অন্যতম সেরা উপায়।

কিন্তু যদি সবচেয়ে খারাপ ঘটনা ঘটতে পারে, এবং একটি শিশু পুলে প্রবেশ করে এবং সাহায্যের প্রয়োজন হয়, একটি স্মার্ট সাঁতারের পোষাক রঙের পছন্দ দিনটিকে বাঁচাতে পারে।

“নীল সাঁতারের পোষাক, সবুজ সাঁতারের পোষাক, অনেক শীতল রং জলের নীচে দেখতে আরও কঠিন হতে পারে,” মার্টিন বলেছিলেন।

“যদি কোনো শিশু পানির নিচে ডুবে থাকে, তাহলে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা আরও কঠিন। কিন্তু আপনি যদি পানির নিচে উজ্জ্বল কমলা রঙের কিছু দেখেন, তাহলে আপনি সেই রঙের প্রতি আরও মনোযোগী হবেন। তাই একটি উজ্জ্বল রঙের সাঁতারের পোষাক বেছে নিন, যেমন লাল, কমলা, হলুদ, এমন কিছু যা আপনি একটু সহজে দেখতে সক্ষম হবেন।”

সূর্যের সংস্পর্শে আসা এবং ডিহাইড্রেশন একজন তরুণ সাঁতারুর শক্তিকে ক্ষয় করতে পারে, যা তাদের আরও ক্লান্ত এবং ডুবে যাওয়ার জন্য সংবেদনশীল করে তোলে।

“এটা খুব গরম, বিশেষ করে ফ্লোরিডা এবং দক্ষিণে এই মুহূর্তে,” মার্টিন বলেছিলেন।

“সুতরাং এটা নিশ্চিত করা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা আছি যথাযথভাবে হাইড্রেটেড থাকা পানি এবং ইলেক্ট্রোলাইট সলিউশনের সাথে, যেমন পেডিয়ালাইট বা গ্যাটোরেড – এবং নিশ্চিত করছি যে আমরা আমাদের ত্বককে ঢেকে রাখছি কারণ পুড়ে যাওয়া প্রায়শই ঘটে, বিশেষ করে যারা ফ্লোরিডায় বেড়াতে আসছেন।”

গ্রীষ্মের উত্তাপে, মার্টিন বাচ্চাদের নিরাপদ রাখার জন্য একটি চূড়ান্ত পরামর্শ যোগ করেছেন:

“আপনি যদি আপনার বাচ্চাদের খুঁজে না পান বা তারা এক সেকেন্ডের জন্য আপনার দৃষ্টির বাইরে থাকে, তাহলে আপনাকে প্রথমে যে জায়গাগুলি পরীক্ষা করতে হবে তা হল পুলের মতো বিপজ্জনক জায়গা, কারণ তাদের বের করে আনার জন্য সময়ই সারমর্ম।” বলেছেন

“দেখতে আরেকটি বিপজ্জনক জায়গা হবে গাড়িটি কারণ এটি গরম এবং তারা গাড়িতে উঠতে পারে এবং দরজা লক করতে পারে এবং তাদের পথ বের করতে সক্ষম হয় না।”