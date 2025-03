বিল মারে কুইপস বব উডওয়ার্ড ওয়াটারগেটের জন্য ‘ফ্রেম’ নিকসনকে করতে পারতেন – জন বেলুশির উপর ‘ভুল’ বইয়ের কারণে

আইকনিক কৌতুক অভিনেতা বিল মারে রসিকতা করেছিলেন যে খ্যাতিমান ওয়াটারগেট রিপোর্টার বব উডওয়ার্ড প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সনকে “ফ্রেম” করতে পারেন কারণ জন বেলুশির সম্পর্কে তাঁর বইটি “সম্পূর্ণ ভুল” ছিল।

উডওয়ার্ড, যিনি ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির ওয়াশিংটন পোস্টের কভারেজের জন্য কার্ল বার্নস্টেইনের সাথে একটি পুলিৎজার পুরষ্কার ভাগ করেছেন যা এর ফলে বিশদ উন্মোচন করতে সহায়তা করেছিল নিক্সনের পদত্যাগএছাড়াও 1986 সালের বইটি লিখেছেন, “ওয়্যার্ড: দ্য শর্ট লাইফ অ্যান্ড ফাস্ট টাইমস অফ জন বেলুশির”, যা মারে অনুমোদন দেয় না।

“আমি ‘ওয়্যার্ড’ এর পাঁচ পৃষ্ঠার মতো পড়েছি এবং আমি গিয়েছিলাম, ‘ওহে আমার .শ্বর। তারা নিক্সনকে ফ্রেম করেছে, ” মারে বলেছে “জো রোগান অভিজ্ঞতা।”

মারে বেলুশির সাথে এক বছরব্যাপী বন্ধুত্ব ছিল, যিনি 1982 সালে একটি ড্রাগ ওভারডোজের মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলেন। উডওয়ার্ডের বইটি তার প্রতিবেদনের পরে কৌতুক অভিনেতার জীবন ও মাদকাসক্তির অন্বেষণ করেছিল অফিসের বাইরে নিক্সন।

“যদি তিনি আমার বন্ধুকে সম্পর্কে এটি লিখেন যা আমি জানি, আপনি জানেন, আমার প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের অর্ধেক জন্য, যা সম্পূর্ণরূপে ভুল, লাইক, বাইরের, বাইরের বৃত্তের লোকদের সাথে কথা বলা, গল্পটি পেয়েছিল – নিক্সনের সাথে তারা কী করতে পারত? আমি কেবল অনুভব করেছি যে তিনি যদি এইরকম আমার বন্ধুর সাথে এই কাজটি করেন এবং আমি স্বীকার করি যে আমি কেবল পাঁচটি পৃষ্ঠা পড়েছি, তবে আমি যে পাঁচটি পৃষ্ঠা পড়েছি তা আমাকে পুরো জিনিসটিতে আগুন লাগাতে চেয়েছিল, “মারে বলেছিলেন।

“আমি গিয়েছিলাম, ‘তিনি যদি বেলুশির সাথে এটি করেন তবে তিনি নিক্সনে যা করেছিলেন তা সম্ভবত আমার জন্যও মাটিও রয়েছে।’ আমি পারছি না, আমি এটি নিতে পারি না, “তিনি বলেছিলেন। “এবং আমি জানি আপনি বলেছেন, ভাল, ‘আপনার কাছে দুটি উত্স এবং এরকম সমস্ত কিছু থাকতে পারে,’ তবে তার যে দুটি সূত্র ছিল, যদি তার কাছে ‘ওয়্যার্ড’ বইয়ের জন্য সেগুলি থাকে তবে এটি অভ্যন্তরীণ বৃত্তের এত দূরে ছিল যে এটি ছিল অপরাধী।”

ফক্স নিউজ ডিজিটাল মন্তব্যের জন্য উডওয়ার্ডের দলে পৌঁছেছে তবে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পায়নি।

Nixon resigned from office on August 8, 1974. He left the highest office in the land in the face of likely impeachment amid the Watergate scandal, which involved his administration’s cover-up of spying activities on the Democratic Party’s headquarters at the Watergate Hotel in Washington, DC during the 1972 election.

উডওয়ার্ডের অভিনয় করেছিলেন আইকনিক অভিনেতা রবার্ট রেডফোর্ড ১৯ 1976 সালে “অল দ্য প্রেসিডেন্টস মেনস” ছবিতে, যা বার্নস্টেইনের সাথে তাদের ওয়াটারগেট রিপোর্টিং সম্পর্কে সহ-রচনা করা বইয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল।

তিনি সর্বশেষ 10 রাষ্ট্রপতিদের বেস্টসেলার সহ কমপক্ষে 21 টি বই লিখেছেন। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি নিক্সন, জেরাল্ড ফোর্ড, জিমি কার্টার, রোনাল্ড রেগান, জর্জ এইচডাব্লু বুশ, বিল ক্লিনটন, জর্জ ডব্লু বুশ, বারাক ওবামা, জো বিডেন এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সবাই উডওয়ার্ডের আওতায় এসেছেন।

ফক্স নিউজ ডিজিটালের ক্রিস্টিন রুসেল এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।