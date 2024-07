ব্র্যাড পিট, অ্যাঞ্জেলিনা জোলির বিবাহবিচ্ছেদের যুদ্ধ 8 বছর কাছাকাছি যখন বান্ধবীর সাথে তার রোম্যান্স উত্তপ্ত হয়

ব্র্যাড পিট এবং অ্যাঞ্জেলিনা জোলির বিবাহবিচ্ছেদ “ফাইট ক্লাব” তারকা নতুন গার্লফ্রেন্ড ইনেস দে র্যামনের সাথে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আট বছর পিছনে যুদ্ধ প্রায় শেষ।

2016 সালে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য ফাইল করা এবং 2019 সালে একজন বিচারক প্রাক্তন দম্পতিকে বৈধভাবে অবিবাহিত ঘোষণা করা সত্ত্বেও, পিট এবং জোলি তাদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাগুলি সমাধান করতে সক্ষম হননি।

পিট তারপর থেকে রোমান্টিকভাবে চলে গেছে ইনেস ডি রেমন, যিনি 27 বছরের ছোট। র্যামন অভিনেতা পল ওয়েসলিকে তালাক দেওয়ার কয়েক মাস পরে নভেম্বর 2022-এ তাদের রোম্যান্স নিশ্চিত হয়েছিল।

জোলি 2016 সালের সেপ্টেম্বরে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করেছিলেন, যখন দম্পতি একটি বিমানে শারীরিক ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েন। পিট-জোলি বিবাহবিচ্ছেদের বেশিরভাগ আইনি ফাইলিং সিল করা হয়েছে, তবে আইনি বিশেষজ্ঞরা ফক্স নিউজ ডিজিটালকে অনুমান করেছিলেন যে রেজোলিউশনটি কী ধরে রাখতে পারে।

অ্যাঞ্জেলিনা জোলি ব্র্যাড পিটকে 'যুদ্ধ শেষ করতে' এবং উত্তপ্ত ওয়াইনারি আইনি লড়াই ছেড়ে দিতে বলে

শিশু হেফাজতে নিয়ে বিরোধ প্রাক্তন দম্পতির মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের একটি কারণ হতে পারে।

“যদিও, আমরা সত্যিই জানি না এর অবস্থা কী [the custody dispute] হল,” আইনজীবী কারা ক্রোবাক, বুচাল্টারের ডেনভার অফিসের একজন শেয়ারহোল্ডার, ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন৷ “প্রায়শই, যে সমস্ত পক্ষগুলি সত্যিকারের বিতর্কিত হেফাজতে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে তারা সেই বিরোধটি দীর্ঘকাল ধরে শেষ করতে পারে, বিশেষ করে যখন এটি আপিলের দিকে যাচ্ছে এবং যখন বিভিন্ন পদ্ধতিগত কারণে আদেশগুলি আলাদা করা হচ্ছে।”

পিটকে 2021 সালে দম্পতির সন্তানদের 50/50 হেফাজতে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু জোলি এই রায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। এই মুহুর্তে বাচ্চাদের হেফাজতের বিষয়ে দুজনের অবস্থান কোথায় তা স্পষ্ট নয়। যমজ, ভিভিয়েন এবং নক্স, 18 বছরের কম বয়সী একমাত্র অবশিষ্ট শিশু।

পিট এবং জোলির বাকি সন্তানদের বয়স 18 বছরের বেশি — ম্যাডক্স, 22, প্যাক্স, 20, জাহারা, 19 এবং শিলো, 18।

ব্র্যাড পিট, অ্যাঞ্জেলিনা জোলির মেয়ে অভিনেতার শেষ নাম বাদ দেওয়ার জন্য নিজের আইনজীবী নিয়োগ করেছেন: উত্স

পিট এবং জোলির মধ্যে চলমান ব্যবসায়িক বিরোধও একটি টানা বিবাহবিচ্ছেদের দিকে নিয়ে যেতে পারে। 2022 সালে চুক্তি লঙ্ঘনের জন্য পিট জোলির বিরুদ্ধে মামলা করার পরে প্রাক্তন দম্পতির ফ্রেঞ্চ ওয়াইনারি স্পটলাইটে ছিল৷ “ম্যালিফিসেন্ট” অভিনেত্রী তার ব্যবসার দিকটি বিক্রি করে, মামলার প্ররোচনা দেয়৷

প্রায়শই, বিবাহবিচ্ছেদের সাথে “স্পর্শগতভাবে সম্পর্কিত” মামলা একটি রেজোলিউশন স্থগিত করতে পারে।

“অন্যটি সমাধান করতে সক্ষম হওয়ার জন্য পক্ষগুলির একটি বিরোধের সমাধানের প্রয়োজন হবে। আমি বলব না যে এটি প্রায়শই ঘটে,” ক্রোবাক ব্যাখ্যা করেছিলেন। “আমি মনে করি এটি তুলনামূলকভাবে অনন্য [Pitt and Jolie’s] পরিস্থিতি, কিন্তু এটা ঘটে।”

পিট এবং জোলি এছাড়াও টাকা উপর রাখা হতে পারে. জোলির তার অর্ধেক মিরাভাল বিক্রি করে তিনি একাই $67 মিলিয়ন উপার্জন করেছিলেন।

ব্ল্যাঙ্ক রোমে ম্যাট্রিমোনিয়াল অ্যান্ড ফ্যামিলি ল প্র্যাকটিস-এর অংশীদার সোফি জ্যাকোবি-প্যারিসি ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেন, “টেবিলে এখনও অনেক টাকা থাকতে পারে।” “তাদের ব্যবসা, সেই কোম্পানির মূল্য যাই হোক না কেন – অন্য যে অর্থের বিষয়ে তারা এখনও বিতর্কে আছে – অনেক কিছু হতে পারে। এবং, তাই, এমন কিছু সময় আছে যখন একটি নিষ্পত্তি করা যায় না কারণ আমরাও কথা বলছি অনেক টাকা, এবং আমরা অনেক দূরে।”

আপনি কি পড়ছেন লাইক? আরও বিনোদনের খবরের জন্য এখানে ক্লিক করুন

সাবেক এই দম্পতির সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে আইনত একক একটি রেজোলিউশন থেকে তাদের আটকাতে পারে, একজন আইন বিশেষজ্ঞ ব্যাখ্যা করেছেন।

জ্যাকোবি-প্যারিসি ফক্সকে বলেন, “যদি তারা এখনও বলতে হয় যে তারা বিবাহিত – এখনও অবিবাহিতদের বিপরীতে যৌথভাবে বিবাহিত ব্যক্তিদের হিসাবে ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করতে হবে – আমি মনে করি যে সম্ভবত এটি সম্পূর্ণ করার জন্য একটি অনুপ্রেরণামূলক কারণ হতে পারে,” জ্যাকবি-প্যারিসি ফক্সকে বলেছেন নিউজ ডিজিটাল। “কিন্তু এখন যেহেতু তারা টেকনিক্যালি আইনগতভাবে বিবাহবিচ্ছেদ করেছে – তবে তাদের এখনও অনেক আর্থিক সমস্যা রয়েছে – এখন এটি একটি ব্যবসায়িক বিবাহবিচ্ছেদের মতো। সুতরাং, এটি আপনার প্রাক্তন পত্নী ছাড়া প্রায় নিয়মিত মামলার মতো।”

একবার তাদের আইনত অবিবাহিত ঘোষণা করা হলে, বিবাহবিচ্ছেদ এখন “আপনার প্রাক্তন পত্নীর সাথে একটি জটিল মামলার মধ্য দিয়ে কীভাবে যেতে হবে তা প্রক্রিয়া করার জন্য এক ধরণের শত্রুতা এবং অসুবিধা রয়েছে।

“এছাড়া, এটি সম্ভবত কিছু স্তরে জটিল – এটি তাদের সম্পদের বিভাজন, মিরাভালের সাথে লেনদেন। এটি সহজ নয়। তাই, এখন, তারা কেবল একটি বর্ধিত মামলায় রয়েছে যা বিবাহবিচ্ছেদের বিপরীতে একটি নিয়মিত ব্যবসায়িক বিরোধের মতো। কারণ তারা মনে মনে তালাকপ্রাপ্ত।”

এই মুহুর্তে প্রায় আট বছর ধরে বিবাহবিচ্ছেদ আঁকিয়ে, দম্পতি “মানসিক স্বাস্থ্যের দিকটি” হারিয়ে ফেলেছে “সত্যিই অনুভব করছি যে আমি একটি অধ্যায় শেষ করেছি, এবং আমি নিজের জন্য এবং আমার বাচ্চাদের জন্য একটি নতুন শুরু করছি৷ “জ্যাকোবি-প্যারিসি ব্যাখ্যা করেছেন।

পিটস এবং ডি র্যামন তাদের সম্পর্কের বিষয়ে কোনও তাড়াহুড়ো করছেন বলে মনে হচ্ছে না, সূত্র ইউএস উইকলিকে জানিয়েছে।

“ব্র্যাড এবং ইনেস দুজনেই মনে করেন যে তারা তাদের আত্মার সাথীর সাথে দেখা করেছেন,” একজন অভ্যন্তরীণ ব্যক্তি বলেছেন। অন্য একটি সূত্র দাবি করেছে যে দুজন “একটি বাগদানের জন্য চাপ দিচ্ছেন না।”

“তারা জানে যে তারা কতটা গুরুতর [about each other]; এটা প্রমাণ করার জন্য তাদের আংটির দরকার নেই”

বিনোদন নিউজলেটারের জন্য সাইন আপ করতে এখানে ক্লিক করুন

দম্পতির সময় মিরাভাল আইনি লড়াইজোলির আইনি দল একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে যে পিটের উচিত “যুদ্ধ শেষ করা।”

জোলির আইনজীবী পল মারফি ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন, “মিস্টার পিটের কাছে দম্পতির শেয়ার করা সমস্ত সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ এবং সেইসাথে ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, কিন্তু তবুও তিনি আরও দাবি করছেন এবং অ্যাঞ্জেলিনার বিরুদ্ধে $67 মিলিয়ন এবং শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা করছেন।” বিবৃতি “এটি করার সময়, পিট ইস্যুটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন যে কেন তিনি তার ব্যক্তিগত অসদাচরণ এবং অপব্যবহার ঢেকে রাখার জন্য একটি নতুন সম্প্রসারিত এনডিএ দাবি করে অ্যাঞ্জেলিনাকে শাস্তি ও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিলেন।

আইনজীবী যোগ করেছেন, “আমরা মোটেও বিস্মিত নই যে মিঃ পিট এই তথ্যগুলি প্রদর্শনকারী নথিগুলি উল্টাতে ভয় পান।” “যদিও অ্যাঞ্জেলিনা আবার মিঃ পিটকে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে বলে এবং অবশেষে তাদের পরিবারকে নিরাময়ের দিকে একটি পরিষ্কার পথে নিয়ে যায়, যদি না মিঃ পিট তার মামলা প্রত্যাহার করে না নেন, তখন অ্যাঞ্জেলিনার তার অভিযোগগুলিকে ভুল প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণ পাওয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।”

যাইহোক, জোলির অনুরোধে পিটের প্রতিক্রিয়ার সাথে পরিচিত একটি সূত্র ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছে যে ওয়াইনারি মামলাটি একটি “সরল ব্যবসায়িক বিরোধ”।

ফক্স নিউজ অ্যাপ পেতে এখানে ক্লিক করুন

“এটি একটি সোজাসাপ্টা ব্যবসায়িক বিরোধ, কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, অন্য পক্ষ ধারাবাহিকভাবে ব্যক্তিগত উপাদানগুলি চালু করেছে যা তাদের ক্ষেত্রে দুর্বলতাগুলিকে প্রকাশ করেছে এবং প্রক্রিয়াটিকে জটিল ও দীর্ঘায়িত করেছে,” সূত্রটি বলেছে৷