মারাত্মক ট্রাম্পের সমাবেশের শুটিংয়ের পরে RNC-এর সিক্রেট সার্ভিস সংঘর্ষ আবার স্পটলাইটে চলে আসে

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের প্রচারণা এবং রাষ্ট্রপতি বিডেনের প্রশাসনের অধীনে সিক্রেট সার্ভিসের মধ্যে একটি মাসব্যাপী লড়াই স্পটলাইটে ফিরে এসেছে কারণ রিপাবলিকান ন্যাশনাল কনভেনশন ট্রাম্পের উপর একটি হত্যার প্রচেষ্টার হিল ধরে আসছে।

“আমার কর্মীরা এবং আমি RNC-এর জন্য নিরাপত্তা পরিকল্পনা সমন্বয়কারীদের সাথে যোগাযোগ করছি এবং আমরা এই পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও জানতে পারার সাথে সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অব্যাহত রাখব,” গভ. টনি এভারস, ডি-উইস., X-তে লিখেছেন৷

শনিবার রাতে পেনসিলভানিয়ার বাটলারে একটি সমাবেশের সময় একটি হত্যা চেষ্টায় ট্রাম্প আহত হয়েছিলেন তবে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়েছিল এবং ঠিক আছে। ইভেন্টে গুলি চালানোর পরে, ট্রাম্পকে তার মুখে রক্ত ​​​​সহ দেখা যায় এবং সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা স্টেজ থেকে বের করে দেয়।

যেহেতু পরের সপ্তাহের সম্মেলনের পরিকল্পনা চলছে, যেখানে ট্রাম্পকে রাষ্ট্রপতির জন্য আনুষ্ঠানিক রিপাবলিকান মনোনীত করা হবে, রিপাবলিকান এবং আইন প্রয়োগকারী এবং সিক্রেট সার্ভিসের নেতারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে লড়াই করেছেন।

মে একটি চিঠিতে, রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটির কৌঁসুলি টড আর. স্টেগারডা সিক্রেট সার্ভিসের ডিরেক্টর কিম্বার্লি এ চিটলকে লিখেছিলেন, “এই অপ্রয়োজনীয় এবং নির্দিষ্ট ঝুঁকিগুলি প্রতিরোধ করতে এখনই কাজ করতে আপনার ব্যর্থতা হাজার হাজার কনভেনশনের অংশগ্রহণকারীদের ক্ষতি করবে, অমার্জনীয়ভাবে তাদের বর্তমানে পরিকল্পিত প্রথম সংশোধনী অঞ্চলের নিকটবর্তী হতে বাধ্য করা,” রিপোর্ট করেছে নিউ ইয়র্ক টাইমস.

সিক্রেট সার্ভিস সেই সময়ে স্টেগারদার উদ্বেগকে পিছিয়ে দেয়, দাবি করে যে কনভেনশন স্টাফ এবং নেতাদের মধ্যে অসংখ্য মিটিং হয়েছে এবং তারা “নিরাপত্তা পরিকল্পনা তৈরি করায় আত্মবিশ্বাসী” বোধ করেছিল।

নিরাপত্তা উদ্বেগের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল বিক্ষোভকারীদের জন্য একটি প্রথম সংশোধনী অঞ্চল যা প্রাথমিকভাবে বিক্ষোভকারীদের সম্মেলন-যাত্রীদের কাছাকাছি থাকার অনুমতি দিত – যা রিপাবলিকানরা সমস্যা নিয়েছিল। রিপাবলিকানরা কনভেনশন সাইট থেকে জোনটিকে আরও দূরে সরানোর জন্য বারবার চাপ দিয়েছে।

RNC উল্লেখযোগ্যভাবে 50,000-এরও বেশি কনভেনশনে অংশগ্রহণ করবে বলে আশা করছে।

যদিও রিপাবলিকানরা কনভেনশন সাইট থেকে বিক্ষোভকারীদের আরও ঠেলে দিতে চেয়েছিল, অ্যাক্টিভিস্টরা একই সময়ে RNC-তে আরও বেশি অ্যাক্সেস পাওয়ার জন্য কাজ করেছিল। The American Civil Liberties Union (ACLU) and the Coalition to March on the RNC 2024 মিলওয়াকির বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছে, দাবি করেছে যে তাদের প্রথম সংশোধনী অধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে। দলগুলি বিশেষভাবে ফিসার ফোরামের কাছে প্যারেড করতে চেয়েছিল, যেখানে RNC হবে।

এই মাসের শুরুর দিকে, ইউএস ডিস্ট্রিক্ট জজ ব্রেট লুডভিগ এই গোষ্ঠীগুলির কাছে একটি পরাজয় হস্তান্তর করেছিলেন, রায় দিয়েছিলেন যে তাদের আরএনসি-র সামনে সরাসরি প্রতিবাদ করার অধিকার নেই। সহকারী ছাপাখানা.

এক পর্যায়ে, ডেমোক্র্যাটিক মিলওয়াকির মেয়র ক্যাভালিয়ার জনসন, সংঘর্ষের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে বলেন, “বিক্ষোভকারীরা ফিসার্ভ ফোরামের মঞ্চে যেতে চাইবে, এবং আরএনসি বরং তারা চাঁদে থাকবে। কিন্তু আমাদের সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। নিশ্চিত যে তারা তাদের প্রথম সংশোধনী অধিকার ব্যবহার করতে সক্ষম এবং আমি মনে করি আমরা তা করেছি,” অনুসারে পলিটিকো.

যাইহোক, ট্রাম্পের বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার পরে “ভারসাম্য” আবার তদন্তের আওতায় এসেছে।

“সিক্রেট সার্ভিসের ডিরেক্টরকে শীঘ্রই বেরিয়ে আসতে হবে এবং আমাদের জানাতে হবে কিভাবে এটি ঘটেছে এবং কিভাবে RNC এবং DNC কনভেনশনে সবাই নিরাপদ থাকবে,” সেন রিক স্কট, R-Fla., X-তে মন্তব্য করেছেন৷

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি অ্যান্ড গভর্নমেন্টাল অ্যাফেয়ার্সের সিনেট কমিটির সদস্য স্কট, কীভাবে এই হত্যার চেষ্টা করা সম্ভব হয়েছিল এবং কীভাবে তা সম্বন্ধে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট, ডিএইচএস এবং সিক্রেট সার্ভিস উভয়ের কাছ থেকে উত্তর পেতে আগামী মাসের আগে শুনানির দাবি জানিয়েছেন। তদন্ত করা হচ্ছে।

সিক্রেট সার্ভিস এবং আরএনসি তাৎক্ষণিকভাবে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে কোনো মন্তব্য করেনি।

ঘটনার পরে একটি বিবৃতিতে, ট্রাম্পের প্রচারাভিযান RNC-তে যোগদানের তার অভিপ্রায় পুনর্ব্যক্ত করে বলেছিল, “রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প আপনাকে সকলের সাথে মিলওয়াকিতে যোগদানের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন কারণ আমরা তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 47 তম রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ করার জন্য মনোনীত করার জন্য আমাদের সম্মেলনের সাথে এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের দলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প আমেরিকাকে আবার মহান করার জন্য তার দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করে নেবেন।”