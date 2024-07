মারিয়া আব্রাঞ্চেস: “সমস্ত মারিয়াদের জন্য” | আমার প্রিয় ছবি

এটি অ্যাঙ্গোলান মহিলা আনা মারিয়ার প্রতিকৃতি, যার একটি গল্প অগণিত মহিলাদের কাছে সাধারণ, যার নীরব অবদান বিশ্বকে তৈরি করেছে, গঠন করেছে এবং টিকিয়ে রেখেছে৷ এটি MARIA নামক একটি সিরিজের অন্তর্গত, যেটি ঐতিহাসিক এবং অ্যাক্টিভিস্ট ফ্রাঁসোয়া ভার্গেসের উত্থাপিত দুটি প্রশ্নের উপর আলোকপাত করে: “কে পৃথিবী পরিষ্কার করে?” এবং “কেন এই কাজটি জাতিগত এবং লিঙ্গ প্রোফাইল করা হয়?”

এই ফটোগ্রাফটি আমার জন্য বিশেষভাবে শক্তিশালী কারণ, তার পরিবহনে, বাড়ি থেকে কর্মক্ষেত্রে, উপকণ্ঠ থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত তার যাত্রার কিছু মুহূর্ত ছাড়াও, একমাত্র আমি যখন আনা মারিয়াকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য থামতে দেখেছি, সে ছিল ক্লান্তি তিনি এইমাত্র একজন বয়স্ক মহিলাকে সাহায্য করেছিলেন যার জন্য তিনি বহু বছর ধরে যত্ন করেছিলেন পতনের পরে উঠতে।

এটি একটি ফটোগ্রাফ যা পর্তুগালের বর্ণবাদী নারীদের জীবন এবং কাজের সামান্য স্বীকৃত গল্প বলতে চায়, যেখানে সামাজিক কাঠামো এখনও তার ঔপনিবেশিক অতীত দ্বারা দৃঢ়ভাবে চিহ্নিত।

আমি এই প্রতিকৃতিটি বেছে নিয়েছি কারণ আমি ছবি তোলার সময় আমি যা খুঁজি তা উপস্থাপন করে: বর্তমানের একটি অঙ্গভঙ্গি, এটি অতীতকে উপস্থাপন করার এবং সর্বদা ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর বিশেষত্ব রয়েছে; এটিও একটি সাক্ষ্য এবং এই অর্থে, আমি মনে করি এর সবচেয়ে বড় গুরুত্ব ইতিহাস, মানুষ এবং তাদের সংগ্রামকে ভুলে যেতে দেয় না।

মারিয়া আব্রাঞ্চেস মানবাধিকার বিষয়ক আগ্রহের সাথে একটি স্বাধীন ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফার হিসাবে কাজ করে। তিনি স্নাতক হন এবং কয়েক বছর ধরে একজন স্থপতি হিসেবে কাজ করেন এবং ArCo-তে ফটোগ্রাফি অধ্যয়ন করেন, যা PÚBLICO-তে ফটোসাংবাদিকতার ইন্টার্নশিপের দ্বার খুলে দেয়, যা তাকে ফটোগ্রাফিতে একচেটিয়াভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে পরিচালিত করে। বিভিন্ন প্রকাশনা এবং সাংস্কৃতিক সত্ত্বা যেমন PÚBLICO, রয়টার্স এজেন্সির সাথে সহযোগিতা করে অভিভাবক এবং Calouste Gulbenkian ফাউন্ডেশন, অন্যদের মধ্যে। 2023 সালে, তিনি ফটোগ্রাফার মারিও ক্রুজ দ্বারা পরিচালিত ন্যারেটিভ মাস্টারক্লাসের 5 তম সংস্করণের জন্য নির্বাচিত হন, যেখানে তিনি MARIA কাজটি তৈরি করেছিলেন, যার জন্য তিনি সম্প্রতি Cortona On The Move 2024 পুরস্কার এবং Fnac 2024 New Talent-এ একটি সম্মানজনক উল্লেখ পেয়েছেন পুরষ্কার আরও: www.instagram.com/maria_abranches