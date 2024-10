মিশিগানের মুসলমানরা নির্বাচন নিয়ে ‘বিভক্ত’, গাজায় যুদ্ধ পরিচালনার বিডেন প্রশাসনের নিন্দা জানিয়েছে

আরব-আমেরিকান এবং মুসলমানদের সাথে কথা বলেছেন ফক্স নিউজ ডিজিটাল এই আসন্ন নির্বাচনে তারা কোন রাষ্ট্রপতি প্রার্থীকে ভোট দিচ্ছেন।

“এটি এখনও বিভক্ত এবং অনেক লোকের মতামত ভিন্ন,” মিশিগানের হ্যামট্রামকের বাসিন্দা এবং মুসলিম অনুশীলনকারী রেজুল বলেছেন।

দ ডেট্রয়েট-এরিয়া শহরতলির হ্যামট্রামক মিশিগানের একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম শহর।

রেজুল, একজন “নিবন্ধিত ডেমোক্র্যাট” আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে যদিও বিডেন প্রশাসনের গার্হস্থ্য নীতি পরিচালনা করা “ঠিক আছে”, কাকে ভোট দেবেন সে বিষয়ে তিনি এখনও “অনিয়মিত”।

তিনি যোগ করেছেন, “এই মুহূর্তে, এখনও হ্যারিসকে ভোট দেওয়ার কথা ভাবছি, কিন্তু… যদি আমি মনে করি মিঃ ট্রাম্প গাজায় যা ঘটছে তার জন্য কিছু করবেন, তাহলে সম্ভবত, আমি তাকে ভোট দেব।”

মোহাম্মদ, একজন মেকানিক, বলেছেন যে তিনি প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পক্ষে ভোট, মুদ্রাস্ফীতি এবং অপরাধের উদ্ধৃতি।

ঐতিহ্যগতভাবে মিশিগান ভোটিং ব্লকের প্রধান ডেম নেতারা হ্যারিসকে বাদ দেন, ট্রাম্পকে সমর্থন করেন

তিনি বলেন, “আমি চার বছরের দিকে তাকাচ্ছি এবং এর চেয়ে ভালো কিছু নেই। সবকিছুই খারাপ হচ্ছে। সারা বিশ্বে যুদ্ধ চলছে। অর্থনীতির অবনতি হয়েছে। সবকিছুই খারাপ হয়ে যাচ্ছে,” বলেন তিনি।

GOP রাষ্ট্রপতি মনোনীত থেকে অনুমোদন অর্জন করেছে মিশিগান রাজ্যের যুদ্ধক্ষেত্রে শনিবার একটি প্রচার সমাবেশের সময় “অত্যন্ত সম্মানিত” মুসলিম নেতা এবং ইমামরা।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল তাদের মেয়র আমের গালিব প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পকে সমর্থন করার বিষয়ে হ্যামট্র্যামকের বাসিন্দারা কী ভাবছেন তাও জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ইয়েমেনে জন্মগ্রহণকারী গালিব 2021 সালে নির্বাচিত হন।

ডেট্রয়েট নিউজের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, মিশিগানের ফ্লিন্টে তার অনুমোদনের আগে ট্রাম্প হ্যামট্রামক মেয়রের সাথে 20 মিনিটের একটি ব্যক্তিগত বৈঠক করেছিলেন।

গালিব ডেট্রয়েট নিউজকে বলেন, “তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আমি কি তাকে সমর্থন করতে পারি এবং লোকেদের তাকে ভোট দিতে বলতে পারি? আমি তাকে বলেছিলাম: ‘আমি এখানে এটি সম্পর্কে কথা বলতে এসেছি এবং কীভাবে আমরা এটি ঘটতে পারি,'” গালিব ডেট্রয়েট নিউজকে বলেছেন।

“ভাল, আসলে কারণ [Trump] সম্ভবত একমাত্র তিনিই মেয়রের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন,” আব্রাহাম ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন, গালিবের ট্রাম্পের সমর্থনে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে।

আব্রাহাম বলতে গিয়েছিলেন, “অন্য সবাই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভেবেছিল যে তারা কেবল সংখ্যা এবং লক ইন… কারণ তারা ডেমোক্র্যাট ছিল তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধরে নিয়েছে যে তারা ডেমোক্র্যাট তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভোট দেবে [for Biden because he’s a Democrat.”

Abraham, a Trump supporter, said that he’s voting for Trump because he believes the former president could “stop the war in the Middle East.”

“Everything he says and everything he do is facts,” he added.

“[Ghalib] ট্রাম্পকে সমর্থন করেছেন কারণ তিনি মনে করেন যে তিনি কী করতে যাচ্ছেন এবং তিনি যা করতে চলেছেন তা সঠিক জিনিস। তিনি গাজার যুদ্ধ বন্ধ করতে যাচ্ছেন – তিনি ইউক্রেনের যুদ্ধ বন্ধ করতে যাচ্ছেন,” মেকানিক মোহাম্মদ যোগ করেছেন।

“আমি মনে করি না সবাই তাকে অনুসরণ করবে। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব স্বার্থ আছে – তাদের নিজস্ব চিন্তা,” রেজুল বলেন।

গাজায় বিডেন প্রশাসন কীভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করেছে সে সম্পর্কে মুসলিম ভোটাররা কেমন অনুভব করেছিল, তারা এতে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহত্তম মুসলিম সম্প্রদায়ের বাড়ি, ডিয়ারবর্নের একজন বাসিন্দা বলেছেন যে বিডেন প্রশাসন “গাজায় গণহত্যার জন্য অর্থায়ন করছে।”

“সুতরাং একজন আমেরিকান মুসলিম হিসাবে, আমি সমর্থন করতে পারি না এবং আমার মতো লোকেরা বর্তমান প্রশাসন এবং কমলাকে সমর্থন করতে পারে না,” শাদি, একজন ট্রাম্প সমর্থক, ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন।

আবদু, আরেকজন ট্রাম্প সমর্থক, গাজায় যুদ্ধ পরিচালনার বিডেন প্রশাসনের নিন্দা করেছেন।

“ইজরায়েল এবং ফিলিস্তিনকে পছন্দ করার ক্ষেত্রে কমলা হ্যারিস এখন যা করছেন তা আমি পছন্দ করি না। তাই আমি সত্যি বলছি না, আমি জানি না ট্রাম্প খুব বেশি সাহায্য করতে যাচ্ছেন কিনা, তবে আমি জানি তিনি যাচ্ছেন না। তিনি যেভাবে এটি সমর্থন করেন, “আব্দু বলেছেন।

“গত এক বছরে গাজায় যা ঘটেছে তাতে আমরা সত্যিই হতাশ,” রেজুল বলেছিলেন যে আরব সম্প্রদায় মুসলমানদের “গাজায় মারা যাওয়া” নিয়ে উদ্বিগ্ন।

আরেকজন মুসলিম ভোটার হার্থ বলেছেন যে তিনি “কখনই” ভোট দেন না কারণ উভয় রাজনৈতিক দলই “দুর্নীতিগ্রস্থ” এবং তিনি তার সহকর্মী মুসলমানদের ভোট না দিতে উৎসাহিত করেন।

“বাইডেন, সে আমেরিকার সুনাম ধ্বংস করেছে- সে আমেরিকার গণতন্ত্র ধ্বংস করেছে। সে অনেক কিছু ধ্বংস করেছে,” বলেছেন ইরাকি স্থানীয়।