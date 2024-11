মেলানিয়া ট্রাম্প, একটি নতুন বই বের করে, তার মানসিক স্বাস্থ্যের গোপনীয়তা প্রকাশ করেছেন

মেলানিয়া ট্রাম্প, প্রাক্তন ফার্স্ট লেডি, বর্তমান নিউইয়র্ক টাইমস নং 1 বেস্টসেলার “মেলানিয়া” এর লেখক।

দ ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা 26 বছর বয়সে আমেরিকার মাটিতে পা রাখার মুহূর্ত থেকে শুরু করে এবং গত গ্রীষ্মে পেনসিলভানিয়ার বাটলারে তার স্বামী, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড জে. ট্রাম্পকে হত্যার চেষ্টার মাধ্যমে পাঠকদের তার জীবনের মধ্যে একটি বিরল চেহারা দেয়। .

2024 সালের নির্বাচনের ফলাফলের উপর এই সপ্তাহে জাতির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তার বইতে যা স্পষ্ট তা হল মেলানিয়া ট্রাম্প কীভাবে তার নিজের সুরক্ষা করেন মানসিক এবং মনস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্য সে নেভিগেট করার ঘটনা যাই হোক না কেন।

সে ব্যক্তিগত সাফল্য উপভোগ করুক বা রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা মোকাবেলা করুক, পারিবারিক বিজয় উদযাপন করুক বা জাতীয় অশান্তির সময়, সে অনেক আগেই ভেবেছিল কিভাবে শান্ত থাকতে হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কি ফোকাসসে প্রকাশ করে।

“জীবনের পরিস্থিতি আপনাকে বিভিন্ন উপায়ে গঠন করে, প্রায়শই সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে – আপনার জন্ম, পিতামাতার প্রভাব এবং আপনি যে বিশ্বে বেড়ে ওঠেন,” তিনি লিখেছেন।

“একজন প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে, এমন একটি মুহূর্ত আসে যখন আপনি যে জীবন পরিচালনা করেন তার জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী হন। আপনাকে অবশ্যই দায়িত্ব নিতে হবে, সেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং আপনার নিজের ভবিষ্যতের স্থপতি হতে হবে।”

তার জন্য, সে বলে, সেই মুহূর্তটি ছিল আমেরিকা আসছে এবং নিউ ইয়র্ক সিটি একজন তরুণী হিসাবে “যৌবনের আত্মবিশ্বাসে” পূর্ণ।

স্ব-যত্ন ‘প্রয়োজনীয়’

সেই আত্মবিশ্বাসের শিকড় ছিল তার লালন-পালনে.

“আত্ম-যত্নের মূল্য আমার জীবনে একটি গাইড নীতি হিসাবে রয়ে গেছে।”

তার মা, আমালিজা নাভস, 1945 সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাকে শিখিয়েছিলেন যে “আত্ম-যত্ন শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির সুস্থতার জন্য নয়, অন্যের জন্য কার্যকরভাবে যত্ন নেওয়ার জন্যও প্রয়োজনীয় ছিল,” তিনি লিখেছেন।

তার মা “ছোটবেলা থেকেই আমার মধ্যে এই প্রত্যয় স্থাপন করেছিলেন, আমাকে এর গুরুত্ব শিখিয়েছিলেন attending to one’s appearance পৃথিবীতে আসার আগে।”

ট্রাম্প বলেছেন, তার মা তাকে প্রায়ই বলতেন, “আমি যদি নিজের যত্ন না নিই, তাহলে আমি কীভাবে অন্যের যত্ন নিতে জানব?”

“দি স্ব-যত্নের মূল্য,” সে বলে, “আমার জীবনে একটি পথনির্দেশক নীতি রয়ে গেছে।”

‘নিজের অনন্য যাত্রা’

মেলানিয়া ট্রাম্প বলেছেন যে এমনকি একটি শিশু হিসাবে, তিনি “সংগঠন এবং সুশৃঙ্খলতার” অনুভূতি গ্রহণ করেছিলেন – যে প্রকল্পগুলিতে তিনি কাজ করছেন বা এর সাথে জড়িত ছিলেন তার জন্য একটি “পদ্ধতিগত পদ্ধতি” গ্রহণ করেছিলেন।

সময়ের সাথে সাথে, তিনি লিখেছেন, “আমি শিখেছি যে পরিস্থিতি বা কোম্পানির নির্বিশেষে আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছি, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কটি আমি গড়ে তুলতে পারি তা হল আমার নিজের সাথে।”

এটি অপরিহার্য, তিনি শেয়ার করেন, “নিজের পরিচয় এবং মূল্যবোধের ভিত্তিতে থাকা। আমি আমার ব্যক্তিত্বকে আলিঙ্গন করি এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে আমার নিজের পথে হাঁটছি।”

চরিত্রের এই শক্তি তাকে এমন এক সময়ের মধ্য দিয়ে নিয়ে যায় যখন সে তার চেহারার জন্য “টার্গেট” অনুভব করেছিল, সে বলে, এবং “খুব’ লম্বা এবং ‘খুব’ চর্মসার বলে মনে করা হয়েছিল।”

সে এটা স্বীকার করে এটা গুন্ডামি মত অনুভূত – যদিও কয়েক দশক আগে এটি এভাবে বর্ণনা করা হয়নি।

আজ, ট্রাম্প লিখেছেন, “আমি বুঝতে পেরেছি যে প্রকৃত সুখ বস্তুগত সম্পদে পাওয়া যায় না, বরং আত্ম-সচেতনতা এবং আত্ম-গ্রহণের গভীরতায় পাওয়া যায়।”

মানসিক শক্তির অন্যান্য পাঠ

মেলানিয়া ট্রাম্প তার বইতে আরও বেশ কয়েকটি নিশ্চিতকরণ এবং বিশ্বাস শেয়ার করেছেন।

“কখনও কখনও, সফল হওয়ার জন্য,” তিনি লিখেছেন, “আপনাকে অবশ্যই ঝুঁকি নিতে এবং কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে ইচ্ছুক হতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “আমি স্বায়ত্তশাসনকে গুরুত্ব দিই এবং মানুষকে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী বাঁচতে দিতে বিশ্বাস করি।”

তিনি লিখেছেন যে “যেকোন সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আমার ছেলের মা হিসাবেই হোক না কেন, আমার স্বামীর কাছে একজন স্ত্রী বা একজন সৎ মা, আমি দৃঢ়ভাবে এই নীতিতে বিশ্বাস করি, ‘নিয়ন্ত্রণ করো না, যোগাযোগ করো!'”

তিনি আরও লিখেছেন, “আমরা এমন একটি যুগে বাস করছি বলে মনে হচ্ছে যেখানে আমাদের জীবনের বেশিরভাগই সামাজিক মিডিয়াতে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উপস্থাপিত হয়।”

যাইহোক, লেখক যোগ করেছেন, “জীবনের কিছু মুহূর্ত ব্যক্তিগত বলে বোঝানো হয় এবং বিশ্বের সাথে ভাগ করার দরকার নেই।”

“প্রত্যেকটি গল্পই আমাকে আজকে কে তৈরি করেছে।”

তিনি আরও বলেন, “আমি সর্বদা বিশ্বাস করি যে মানুষের জন্য প্রথমে নিজেদের যত্ন নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ … আমরা সকলেই একটি সন্তোষজনক এবং মর্যাদাপূর্ণ অস্তিত্ব বজায় রাখার অধিকারী।”

ইতিমধ্যে ফার্স্ট লেডি হিসাবে একটি মেয়াদের দায়িত্ব পালন করার পরে, তিনি নোট করেছেন যে তিনি সচেতন যে ভূমিকা “আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব অতিক্রম করে। [The] মিশন [of first lady] মানুষের সংযোগ বাড়ানো, সহানুভূতি দেখানো এবং যাদের প্রয়োজন তাদের জন্য সহায়তা প্রদানের দিকে মোড় নেয়।”

হোয়াইট হাউসে তার সময়, তিনি বলেন, তার দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করেছে এবং তার “অন্যদের সেবা করার জন্য উত্সর্গীকরণ”কে শক্তিশালী করেছে।

ট্রাম্প তার বই সম্পর্কে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে এর আগে বলেছিলেন, “আমার স্মৃতিকথা লেখা একটি আশ্চর্যজনক ভ্রমণ ছিল যা আবেগের উচ্চ এবং নীচুতে ভরা ছিল।” “প্রত্যেকটি গল্পই আমাকে আজকে কে তৈরি করেছে।”

তিনি ফক্স নিউজ ডিজিটালকে আরও বলেছিলেন যে “যদিও মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর, প্রক্রিয়াটি অবিশ্বাস্যভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে, আমাকে আমার শক্তি এবং আমার সত্য ভাগ করে নেওয়ার সৌন্দর্যের কথা মনে করিয়ে দেয়।”

