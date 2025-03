ম্যাকমাহন বিভাগকে নির্মূল করার জন্য ‘চূড়ান্ত মিশন’ সম্পর্কে শিক্ষা বিভাগের কর্মীদের অবহিত করেছেন

ফক্সে প্রথম: ফক্স নিউজ ডিজিটাল কর্তৃক প্রাপ্ত একটি চিঠিতে বলা হয়েছে, লিন্ডা ম্যাকমাহন, শিক্ষার সচিব হিসাবে তার প্রথম অভিনয়ে সমস্ত কর্মচারীকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে তিনি একটি “মুহূর্তের চূড়ান্ত মিশন” কে রাজ্যগুলিতে ফেরত পাঠাতে নেতৃত্ব দেবেন।

ম্যাকমাহন সোমবার সন্ধ্যায় সমস্ত শিক্ষা বিভাগের (ডিওড) কর্মচারীদের কাছে একটি চিঠি পাঠাচ্ছেন, তাদের “জবাবদিহিতার নতুন যুগ” সম্পর্কে অবহিত করছেন কারণ তিনি বিভাগটি বিলুপ্ত করার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতি তদারকি করছেন।

“আমাদের কাজ হ’ল আমেরিকান জনগণ এবং তারা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাকে সম্মান করা, যিনি আমাদের এখানে শিক্ষা বিভাগে আমলাতান্ত্রিক ব্লাট নির্মূল করার কাজ করেছিলেন – একটি মুহূর্তের চূড়ান্ত মিশন – একদম এবং দায়িত্বের সাথে,” ম্যাকমাহন ফক্স নিউজ ডিজিটালের সাথে প্রথম ভাগ করা এই চিঠিতে কর্মচারীদের কাছে লিখেছিলেন।

সচিব বলেছিলেন যে বিভাগের পুনর্গঠন কর্মী, বাজেট এবং এজেন্সি কার্যক্রম “গভীরভাবে” প্রভাব ফেলবে।

শিক্ষা বিভাগ পিতা -মাতা, শিক্ষার্থী, শিক্ষকদের বৈষম্যের প্রতিবেদন করার জন্য ‘এন্ডডিআই’ পোর্টাল চালু করে

ম্যাকমাহনের অধীনে, বিভাগটি তার চিঠির মতে তিনটি বেস বিশ্বাস থেকে কাজ করবে: যে পিতামাতারা তাদের বাচ্চাদের শিক্ষার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, যে করদাতা-অর্থায়িত শিক্ষার “গণিত, পড়া, বিজ্ঞান এবং ইতিহাসে অর্থবহ শিক্ষার বিষয়ে পুনরায় ফোকাস করা উচিত Di বিভাজনমূলক ডিআইআই প্রোগ্রাম এবং লিঙ্গ আদর্শ নয়,” এবং এই-পরবর্তী শিক্ষার জন্য একটি পথের প্রয়োজনের জন্য একটি পথের জন্য একটি পথের প্রয়োজন রয়েছে।

চিঠিতে লেখা আছে, “লাল টেপ এবং আমলাতান্ত্রিক বাধা অপসারণ পিতামাতাকে তাদের বাচ্চাদের জন্য সর্বোত্তম শিক্ষামূলক পছন্দগুলি করার ক্ষমতা দেবে,” চিঠিতে লেখা আছে। “রাজ্যগুলিতে শিক্ষাগত তদারকির কার্যকর স্থানান্তর অর্থ স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য আরও স্বায়ত্তশাসনকে বোঝাবে। শিক্ষকরাও শ্রেণিকক্ষে কম মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট থেকে উপকৃত হবেন – তাদের বেসিকগুলিতে ফিরে আসার জন্য তাদেরকে সক্ষম করবে।”

ট্রাম্প বলেছেন যে তাঁর লক্ষ্য হ’ল “অবিলম্বে” দওড বন্ধ করা এবং প্রক্রিয়াধীন, তিনি ম্যাকমাহনকে “নিজেকে কোনও চাকরি থেকে দূরে রাখবেন” চান।

ম্যাকমাহন সোমবার সন্ধ্যায় কর্মীদের বলেন, “আমার দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্রপতির সাথে একত্রিত হয়েছে: রাজ্যগুলিতে শিক্ষা ফেরত পাঠানো এবং সমস্ত পিতামাতাকে তাদের বাচ্চাদের জন্য একটি দুর্দান্ত শিক্ষা বেছে নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়ার জন্য।” “জবাবদিহিতার এই নতুন যুগে শিক্ষার বিভাগের ভূমিকা হ’ল শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় তদারকির যথাযথ ভূমিকা পুনরুদ্ধার করা এবং ওয়াশিংটন থেকে ছাড়িয়ে যাওয়া শেষ করা।”

ফেডারেল বিভাগকে নির্মূল করার জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের কংগ্রেসনাল অনুমোদনের প্রয়োজন হবে এবং ম্যাকমাহন বলেছিলেন যে “রাষ্ট্রপতি এবং আমেরিকান জনগণের প্রত্যাশা পূরণের জন্য সর্বোত্তম পথ নির্ধারণের জন্য তিনি” আইনসভা শাখার সাথে অংশীদার হবেন “” আমাদের কলেজগুলি, কে -12 স্কুল, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকরা উদ্ভাবন করতে পারে। “

বিচারক দোজকে শিক্ষা বিভাগের রেকর্ড অ্যাক্সেস থেকে বিরত রেখেছেন

সেক্রেটারি লিখেছেন, “যেহেতু আমি আমার ক্যারিয়ার জুড়ে বহুবার শিখেছি, ব্যাঘাত উদ্ভাবনের দিকে পরিচালিত করে এবং ফলাফল পায়,” সেক্রেটারি লিখেছেন। “We must start thinking about our final mission at the department as an overhaul—a last chance to restore the culture of liberty and excellence that made American education great.”

এই চিঠিতে ট্রাম্প প্রশাসনের সাম্প্রতিক আদেশগুলিও সমালোচনামূলক রেস থিওরি (সিআরটি), লিঙ্গ আদর্শ, এবং বৈচিত্র্য, ইক্যুইটি এবং অন্তর্ভুক্তি (ডিইআই) অপসারণের জন্য স্কুলগুলিতে “দেশপ্রেমিক শিক্ষা এবং নাগরিক পুনরুদ্ধার” করার জন্যও প্রশংসা করেছে।

ম্যাকমাহন বলেছিলেন, “আমাদের প্রোগ্রামগুলির এই পর্যালোচনা দীর্ঘ ছাড়িয়ে গেছে।” “শিক্ষা অধিদফতর উদ্দেশ্য হিসাবে কাজ করছে না। ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে করদাতারা বিভাগকে ১০ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্পণ করেছেন, তবুও শিক্ষার্থীদের ফলাফল ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে।”

সেক্রেটারি, যিনি সোমবার সন্ধ্যায় সিনেট দ্বারা নিশ্চিত হয়েছিলেন, কর্মীদের মিশনে যোগ দিতে উত্সাহিত করেছিলেন।

তিনি বলেন, “এটি আমাদের ভবিষ্যতের প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি চূড়ান্ত, অবিস্মরণীয় জনসেবা সম্পাদনের সুযোগ,” তিনি বলেছিলেন। “আমি আশা করি আপনি যখন আমাদের চূড়ান্ত মিশনটি সম্পূর্ণ হয়ে গেছেন তখন আপনি আমার সাথে যোগ দেবেন, আমরা সকলেই বলতে সক্ষম হব যে আমরা আমেরিকান শিক্ষাকে আরও শক্তিশালী, শক্তিশালী এবং ভবিষ্যতের জন্য আরও আশা নিয়ে রেখেছি।”

ফক্স নিউজ ডিজিটাল আরও মন্তব্যের জন্য হোয়াইট হাউসে পৌঁছেছিল তবে তাৎক্ষণিকভাবে আর শুনেনি।