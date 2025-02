এটি ইউক্রেনের যুদ্ধের জন্য ন্যাটোর সমর্থনের শোপিস বলে মনে করা হয়েছিল-১৪ টির মধ্যে প্রথমটি প্রায় পুরোপুরি পশ্চিমা প্রশিক্ষিত এবং সজ্জিত ব্রিগেড যা অগ্রসরকারী রাশিয়ান সেনাবাহিনীকে পিছনে ঠেলে দেবে।

বাস্তবে, 155 তম পৃথক যান্ত্রিক ব্রিগেড ছিলেন ইউক্রেনীয় যুদ্ধের এক সংবাদদাতার কথায়, “প্রথম দিন থেকেই সম্পূর্ণ সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলা”।

গত জুনে নরম্যান্ডিতে ডি-ডে স্মরণে ঘোষণা করা হয়েছে এমমানুয়েল ম্যাক্রনব্রিগেডকে € 900 মিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যয়ে সেরা ফরাসি সামরিক প্রশিক্ষক এবং অস্ত্র দেওয়া হয়েছিল।

তবে 155 তম ক্রোধে গুলি চালানোর আগে, এটি কেলেঙ্কারী এবং ব্যাপক অব্যবস্থাপনার দাবিতে ডুবে গিয়েছিল। কমপক্ষে ১,7০০ সেনা আওল গিয়েছিলফ্রান্সের কয়েক ডজন সহ, এর কমান্ডারকে বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং এটি উভয়ের জন্য দ্রুত একটি প্রধান মাথাব্যথা হয়ে উঠছিল ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি এবং ম্যাক্রন।

এখন, ১৫৫ তম-একাদশ শতাব্দীর কিয়েভ রাজকন্যার পরে “কিয়েভের অ্যান” ব্রিগেড নামেও পরিচিত, যিনি ফরাসী রানী হয়েছিলেন-তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, এর কয়েকটি যুদ্ধ-প্রস্তুত সেনা অন্যান্য ইউনিটকে শক্তিশালী করার জন্য প্রেরণ করেছে।

155 তম শাম্বলিক গঠনটি মিঃ জেলেনস্কির পক্ষে ভবিষ্যতের যে কোনও পশ্চিমা-স্পনসরড ব্রিগেডের প্লাগটি টানতে যথেষ্ট ছিল।

‘কিয়েভের অ্যান’ ব্রিগেড নামেও পরিচিত, 155 তম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, এর কয়েকটি যুদ্ধ-প্রস্তুত সৈন্য অন্যান্য ইউনিটকে শক্তিশালী করার জন্য প্রেরণ করেছে

মস্কো এবং কিয়েভের সাথে যুক্তরাজ্যের প্রাক্তন প্রতিরক্ষা সংযুক্তি জন ফোরম্যানের মতে, “মহৎ” উদ্দেশ্যগুলি দিয়ে যা শুরু হয়েছিল তা দ্রুত একটি “ব্যর্থ পরীক্ষায় পরিণত হয়েছিল, একটি ত্রুটিযুক্ত ধারণা থেকে বহন করে”।

এর গঠনের সূচনা করার সময়, অনেকে যুক্তি দিয়েছিলেন যে ইউক্রেন সময় এবং মূল্যবান জনশক্তি অপচয় করছে যেগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং নতুন সৈন্যদের মরিয়া প্রয়োজনে বিদ্যমান ব্যক্তিদের শক্তিশালী করার পরিবর্তে নতুন ব্রিগেড তৈরি করছে।

মিঃ ফোরম্যান বলেছিলেন যে ১৫৫ তম দুর্দশাগুলি ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর যে বৃহত্তর সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে তার প্রতীকী। তিনি তার সংহতকরণ প্রক্রিয়াতে ভুলগুলির দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন – যে এটি পর্যাপ্ত পুরুষদের নিয়োগ করতে বা তাদের নির্জন বন্ধ করতে ব্যর্থ হচ্ছে – পাশাপাশি একটি প্রতিক্রিয়াহীন হাই কমান্ড এবং পশ্চিমা অংশীদারদের মধ্যে হতাশা বাড়ছে।

১৫৫ তম ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল তা “প্রকৃতপক্ষে অপরাধ, তবে এটি সৈন্য এবং অফিসারদের অপরাধ নয়,” ইউরি বুটুসভ বলেছেন, ইউক্রেনীয় বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং নিউজ ওয়েবসাইট সেন্সর ডটনের প্রতিষ্ঠাতা যিনি নভেম্বরে ব্রিগেডের সমস্যাগুলি প্রথম দীর্ঘস্থায়ী শুরু করেছিলেন।

তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে ২০২৪ সালে ইউক্রেন যে সাতটি নতুন ব্রিগেড উত্থাপিত হয়েছিল তা প্রথম মোতায়েন করার সময় একই রকম ব্যর্থতা ভোগ করেছিল, কিয়েভের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বকে “দুর্বলভাবে সংগঠিত রাজনৈতিক প্রকল্প” বলে গণ্য করার জন্য দোষ দিয়েছিল।

‘ফ্রান্সে আমাকে একেবারে কিছুই শেখানো হয়নি’

জুলাই ও আগস্টে, বুটসভের তদন্ত অনুসারে, অন্যান্য ব্রিগেডগুলি পুনরায় পূরণ করার জন্য 155 তম সেরা প্রশিক্ষিত সৈন্যদের 2,500 এরও বেশি লোক নেওয়া হয়েছিল, যখন নতুন নিয়োগকারীরা নির্জনতা প্রচারিত হতে শুরু করে এমন খবর প্রকাশিত হয়েছিল।

অক্টোবরের শুরুতে, যা বাকি ছিল – প্রায় 1,900 সৈন্য – ফ্রান্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। “আমি একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছি,” ম্যাক্রন লিখেছিলেন ইউক্রেনীয় সেনাদের ফুটেজের পাশাপাশি চকচকে নতুন ইউনিফর্মগুলিতে, রোদে প্রশিক্ষণ। তিনি এক্স -তে যোগ করেছেন, “কিয়েভ ব্রিগেডের অ্যান প্রশিক্ষিত হবে এবং ফরাসী সংহতিটির জন্য সজ্জিত হবে।”

রেকর্ড অনুসারে, সৈন্যদের মধ্যে কেবল ৫১ জনই এক বছরেরও বেশি সামরিক সেবার অভিজ্ঞতা ছিল, ৪৫৯ এর এক বছরেরও কম সময় ছিল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ (১,৪১৪) ২ মাসেরও কম সময় ধরে কাজ করেছিল। বেসিক প্রশিক্ষণ না দিয়ে কমপক্ষে 150 জন প্রেরণ করা হয়েছিল।

ফ্রান্সে একবার, প্রশিক্ষকরা প্রায় স্ক্র্যাচ থেকে পুরো ব্রিগেড প্রশিক্ষণের নিকট-অসম্ভব কাজের মুখোমুখি হন। 155 তম থেকে একজন বর্তমান কর্মকর্তা রেডিও ফ্রি লিবার্টিকে বলেছেন: “ফ্রান্সে আমাকে একেবারে কিছুই শেখানো হয়নি।”

সশস্ত্র বাহিনীর ফরাসী মন্ত্রী সাবাস্তিয়ান লেকর্নু গত বছরের নভেম্বরে ‘অ্যান অফ কিয়েভ’ ব্রিগেডের পতাকাটিতে স্বাক্ষর করার চিত্রিত হয়েছে

ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক নিশ্চিত করেছে যে মোট ৫৫ জন সেনা নির্জন, যা এটি জানিয়েছিল যে বিদেশী সৈন্যদের প্রশিক্ষণের সময় টেলিগ্রাফের মরুভূমির ক্ষেত্রে “আদর্শের মধ্যে” ছিল।

১৫৫ তম ইউক্রেনে ফিরে আসার বিষয়টি বিশৃঙ্খলভাবে ছিল: কিছু কর্মকর্তা অতিরিক্ত প্রশিক্ষণের জন্য পিছনে ছিলেন, প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞরা অন্যান্য ব্রিগেডে প্রবেশ করেছিলেন, সেনা তাদের প্রশিক্ষিত হয়নি এমন পদে পুনরায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, এর কমান্ড কাঠামোটি পুনর্গঠিত হয়েছিল এবং এটি তার নতুন ভারী কিছু ভারী ভারী করে তোলা হয়েছিল অস্ত্র

ফলাফলটি ছিল যে সৈন্যরা ম্যাসেজে দৌড়েছিল।

অসন্তুষ্ট, কেবলমাত্র আংশিক প্রশিক্ষিত ব্রিগেডটি তখন ডিসেম্বরের শেষের দিকে 700 মাইলের ফ্রন্টের সবচেয়ে নৃশংস প্রসারিত একটিতে প্রবেশ করেছিল পোকরভস্কএকটি দুর্গ শহর মধ্যে ডনবাস রাশিয়ান বাহিনী দ্বারা ঘিরে থাকার হুমকিতে।

ফ্রান্স তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল, বিতরণ সিজার হাউইটজারসসাঁজোয়া যানবাহন এবং অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইল। তবে গুরুতরভাবে, ইউক্রেন ড্রোন বা বৈদ্যুতিন যুদ্ধযুদ্ধ ব্যবস্থা সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছিল – উভয়ই যুদ্ধে মৌলিক বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয়।

প্রকৃত যুদ্ধের শর্তগুলির সাথে প্রথম যোগাযোগে, এটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। সর্বাধিক অনভিজ্ঞ সাবুনিটকে প্রথমে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং তারা ভারী ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছিল, যার মধ্যে মূল্যবান প্রতিবেদন রয়েছে চিতা 2 ট্যাঙ্ক

155 তম ব্রিগেডের সৈন্যরা সিজার হাউইজারস এবং প্রাইজড চিতা 2 ট্যাঙ্ক – জেনিয়া সাভিলভ/এএফপি দিয়ে সজ্জিত ছিল

কয়েক দিনের মধ্যে, 155 তম সম্প্রতি-প্রতিস্থাপন এবং অত্যন্ত সম্মানিত কমান্ডার, কর্নেল ডাইমিটারো রাইমশিনকে বরখাস্ত করা হয়েছিল।

ইউক্রেনের স্টেট ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনস এরপরে ব্রিগেডের বিশৃঙ্খলা গঠনের বিষয়ে একটি অপরাধমূলক তদন্ত শুরু করেছিল, যা জেলেনস্কি ব্যক্তিগতভাবে জানুয়ারিতে ফরাসীদের ক্রোধকে শান্ত করার এক আপাত প্রচেষ্টায় দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

জানুয়ারিতে, ইউক্রেনের স্থল বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল মাইখাইলো দ্রাপাতেই “অপর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনা”, “নিয়োগের ক্ষেত্রে ভুল” এবং “অসম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা” স্বীকার করেছেন। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে ফ্রান্স “ইউক্রেনের প্রতি তার বাধ্যবাধকতাগুলি পুরোপুরি পূরণ করেছে”।

২০ শে জানুয়ারী, ১৫৫ তম কর্নেল রিউমশিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং যুদ্ধকালীন অবহেলার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, অভিযোগ সহ তিনি গণসংযোগের কথা জানাতে ব্যর্থ হন। তার আইনজীবী মামলাটিকে “রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত” বলে অভিহিত করেছিলেন তার জামিন $ ২.১ মিলিয়ন ডলার নির্ধারণের পরে। তিনি 10 বছরের কারাদণ্ডের মুখোমুখি হন।

ইউক্রেনের 108 তম ব্যাটালিয়নের কমান্ডার সের্গেই ফিলিমোনভ বলেছেন, তিনি “এই জাতীয় 10 ব্রিগেডের মধ্যে” জানেন যা 155 তম ক্ষেত্রে একই রকম সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল।

তিনি কিয়েভ ইন্ডিপেন্ডারে লিখেছিলেন যে: ইউক্রেনের “ন্যাটোর প্রশিক্ষণের পদ্ধতিগুলি প্রায়শই আধুনিক যুদ্ধের বাস্তবতার সাথে সারিবদ্ধ হতে ব্যর্থ হয়”।

ফিলিমোনভ ১৫৫ তম কেস যুক্ত করেছেন যে: “বিদেশী প্রশিক্ষণ, যদি না ইউক্রেনীয় অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে না থাকে এবং (বিদ্যমান) ইউনিট অনুশীলনের মধ্যে সংহত না হয়, কেবল অকার্যকর নয়, বিপজ্জনক।”

‘যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য ন্যাটো মিত্রদের কাছে পরিষ্কার সতর্কতা’

অন্যান্য ইউক্রেনীয় কমান্ডাররা ধারাবাহিকভাবে অভিযোগ করেছেন যে সোভিয়েত-স্টাইলের মতবাদ থেকে ইউক্রেনীয় কৌশলগুলি স্যুইচ করা এর অফিসার কর্পস ন্যাটো-স্টাইলের চিন্তায় বেড়ে ওঠে কয়েক মাসের মধ্যে করা যায় না।

প্রাক্তন ব্রিটিশ সেনা ট্যাঙ্ক কমান্ডার হামিশ ডি ব্রেটন-গর্ডন 155 তম গল্পটিকে “যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য ন্যাটো মিত্রদের কাছে পরিষ্কার সতর্কতা” বলে অভিহিত করেছেন।

তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে সমাধানগুলি হওয়া উচিত যে যুক্তরাজ্য সহ কিভের মিত্রদের দ্বারা পরিচালিত সমস্ত সামরিক প্রশিক্ষণ ইউক্রেনে ফিরে যেতে হবে এবং সম্পূর্ণ নতুন ব্রিগেড তৈরি করা বন্ধ করা উচিত।

ইউক্রেনীয় ন্যাশনাল গার্ডের আজভ ব্রিগেডput it more bluntly. “Can it be idiocy to create new brigades and equip them with such equipment, having incomplete existing ones?” তিনি জিজ্ঞাসা।

ইউক্রেনের স্থল বাহিনীর কমান্ডার অত্যন্ত প্রত্যাশিত, ফরাসি প্রশিক্ষিত ব্রিগেডের মধ্যে ‘অপর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনা’ এবং ‘নিয়োগে ভুল’ স্বীকার করেছেন

২০২৪ সালেও নির্মিত 157 তমটি সম্প্রতি পোকরভস্কে তাড়াতাড়ি মোতায়েন করা হয়েছিল, রিপোর্টগুলি সত্ত্বেও এটি এখনও লড়াই প্রস্তুত ছিল না এবং ভারী হতাহতের ঘটনা গ্রহণ করছে – 155 তমকে বিক্ষিপ্ত সমস্যাগুলি প্রতিধ্বনিত করে।

ইউক্রেনের সামরিক কমান্ড এখন শুনছে বলে মনে হচ্ছে। গত মাসের শেষে, জেলেনস্কি নতুন কম্ব্যাট ব্রিগেড তৈরির সমাপ্তির আদেশ দিয়েছিলেন বলে জানা গেছে।

সামরিক বিশ্লেষক মাইক কোফম্যান টেলিগ্রাফকে বলেছেন: “নতুন ব্রিগেডের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলির মধ্যে 155 তম কেলেঙ্কারিটি কেবল সবচেয়ে মারাত্মক ঘটনা ছিল, যা ইউক্রেনের অনেকেই বিশ্বাস করেন যে প্রথম স্থানে গঠিত হওয়া উচিত ছিল না।”

মিঃ কোফম্যান বলেছিলেন, নতুন, তবে অসম্পূর্ণ ব্রিগেডের বাকী অংশগুলি ভেঙে দেওয়া বা “টুকরোয়াল হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে, পৃথক ব্যাটালিয়নগুলি সামনের অন্যান্য অভিজ্ঞ ইউনিটগুলিতে অংশ নিয়েছে,” মিঃ কোফম্যান বলেছিলেন।

এই ভাগ্য যা 155 তম হতে পারে।

এটি ব্রিগেড হিসাবে কাজ করছে না, তবে মূলত অন্যান্য যুদ্ধ-সক্ষম ইউনিটগুলির জন্য শক্তিবৃদ্ধি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর বেশ কয়েকটি ব্যাটালিয়ন ভাল লড়াই করছে বলে জানা গেছে, তবে 155 তম কর্মকর্তারা বলেছেন যে তারা এখনও চাকরিতে থাকাকালীন নিয়োগকারীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।

ব্রিগেডের ভাগ্য নিয়ে দীর্ঘ নীরবতার পরে, ইউক্রেনের সামরিক প্রধান ওলেকসান্দার সিরস্কেই কোয়েলি কয়েকদিন আগে ঘোষণা করেছিলেন যে 155 তম “ধীরে ধীরে কিছু যুদ্ধ ক্ষমতা অর্জন”।

ব্রিগেডের মুখোমুখি হওয়া কিছু “নেতিবাচক দিক এবং অসুবিধা” উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন যে “সিদ্ধান্তে নেওয়া হয়েছে যা বিবেচনায় নেওয়া হবে”।

155 তম এই সিদ্ধান্তগুলির জন্য একটি ভারী ব্যয় করেছিলেন, মিঃ ফোরম্যান বলেছিলেন। “It was destined to fail. They were lambs sent to the slaughter.”

ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক “কিয়েভের অ্যান” ব্রিগেডকে “একটি অনন্য প্রকল্প” ডেকেছিল, ইউক্রেনীয়দের সাথে সহ-নির্মিত, যার কার্যকারিতা প্রশংসিত হয়েছে এবং আমাদের ইউক্রেনীয় অংশীদারদের দ্বারা কখনও প্রশ্ন করা হয়নি “।

এতে যোগ করা হয়েছে যে ইউক্রেন কীভাবে তাদের বাহিনী মোতায়েন করতে হবে তা বেছে নেওয়ার জন্য সার্বভৌম অধিকার ধরে রেখেছে।

ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রককেও মন্তব্য করার জন্য জিজ্ঞাসা করা হয়েছে।