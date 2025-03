ম্যাপেল লিফস অ্যাক্টিভেট কল জার্নক্রোক, হাঙ্গরগুলির বিরুদ্ধে লাইনআপে থাকবে

নিবন্ধ সামগ্রী

ম্যাপেল লিফস সোমবার স্কটিয়াব্যাঙ্ক অ্যারেনায় সান জোসে শার্কসের হোস্ট খেলার কয়েক ঘন্টা আগে দীর্ঘমেয়াদী আহত রিজার্ভ থেকে এই প্রবীণকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

জার্নক্রোক 2024-25 সালে একটি চোট নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির থেকে ছিটকে যাওয়ার পরে খেলেন না এবং পরবর্তীকালে নভেম্বরে গ্রিন/স্পোর্টস হার্নিয়া সার্জারি করেছিলেন।

লিফস কোচ ক্রেইগ বেরুব বলেছেন, টরন্টো টানা ষষ্ঠ জয়ের জন্য হাঙ্গরদের বিপক্ষে সেন্টার ডেভিড কাম্পফ এবং কনার দেওয়ারের সাথে একটি লাইনে ডান উইং খেলবে জার্নক্রোক।

“তিনি ফিরে আসতে উচ্ছ্বসিত, এটি দীর্ঘ অপেক্ষা ছিল,” বেরুব বলেছিলেন। “তিনি লীগে দীর্ঘ সময় খেলেছেন, কীভাবে খেলতে হয় তা তিনি জানেন। তিনি সত্যিই ভাল অনুশীলন করেছেন, তিনি দেখতে ভাল লাগছে।

“I expect him to have good energy out there. He’s a smart player. That line could be effective in both ends of the rink. আমি মনে করি তারা আমাদের কিছু লক্ষ্য অর্জনের কিছু সুযোগ পেতে পারে, তবে এটি একটি ভাল লাইন হওয়া উচিত যা তাদের যে কোনও লাইনের বিরুদ্ধে যাচাই করতে পারে এবং যেতে পারে। “