‘যা আমাকে অনুপ্রাণিত করে তা হ’ল কোমির প্রতি আমার ভালবাসা’: আদিবাসী কর্মী লানা পাইলেভা

সবকিছু বেশ স্বাভাবিকভাবেই উদ্ভাসিত হয়েছিল এবং এক পর্যায়ে কোমি ডেইলি নিয়ে আমার কাজটি আমার মূল ফোকাসে পরিণত হয়েছিল।

আমি ২০২২ সালে নারীবাদী অ্যান্টি-যুদ্ধবিরোধী (এফএআর) এ যোগ দিয়েছি কারণ নারীবাদী অপটিক্স আমার সাথে অনুরণিত হয়। আমি এখনও একজন সক্রিয় সদস্য উট্রেচে ফার এর স্থানীয় অধ্যায়যেখানে আমরা রাজনৈতিক বন্দীদের, প্রতিবাদ এবং অন্যান্য উদ্যোগের সমর্থনে ইভেন্টগুলি সংগঠিত করি। আমরা সম্প্রতি ইউক্রেনে, বিশেষত ওডেসায় গৃহহীন প্রাণীদের সহায়তা করার জন্য অনুদান সংগ্রহ করেছি।

আমরা কথা বললাম কমি ডেইলি -র প্রতিষ্ঠাতা ভ্যালেরা ইলিনভের সাথে এক বছরেরও কম সময় আগে যখন তিনি এখনও প্রকাশনার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাই আমাকে কেবল জিজ্ঞাসা করতে হবে যে নেতৃত্বের মশালটি কীভাবে আপনার কাছে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

ঠিক আছে, এটি ইতিমধ্যে একটি জনসাধারণের বিষয়।

ভ্যালেরা এবং (কমি দৈনিক সাংবাদিক) তানিয়া চুপ্রোভা -র মধ্যে বিরোধ ছিল কারণ বেশ দীর্ঘদিন ধরে তাকে তার বেতন দেওয়া হয়নি। আমার কাছে টুইটার নেই (এখন এক্স), তাই আমি তানিয়ার মূল পোস্টটি (পরিস্থিতি সম্পর্কে) দেখিনি, তবে আমি এটি সম্পর্কে শুনেছি … একটি ছোট কোমি সম্প্রদায়ের চ্যাটে যে আমি একজন সদস্য।

ভ্যালেরা যখন ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি প্রতিদিন কোমিকে বন্ধ করে দিচ্ছেন, তখন আমি তানিয়াকে বলেছিলাম, ‘আসুন আমরা এই প্রকল্পটি নিয়ে যাই – তিনি যাইহোক এটি বন্ধ করে দিচ্ছেন – এবং আমরা এটি একসাথে চালাতে পারি। আমরা কীভাবে এটি পরিচালনা করব এবং এটি উপযুক্ত হিসাবে দেখছি তা নির্ধারণ করব ”

আমি যখন এটি ভ্যালেরাকে পরামর্শ দিয়েছিলাম, তিনি কেবল সমস্ত পাসওয়ার্ড এবং অ্যাক্সেস শংসাপত্রগুলি (আমার কাছে) প্রেরণ করেছেন। এটা বেশ ছিল।

কোমি ডেইলিকে রাশিয়ায় ‘সন্ত্রাসী’ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তবুও আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সমস্ত ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও প্রকল্পটি চালিয়ে যাওয়া। এই সিদ্ধান্তকে কী অনুপ্রাণিত করেছিল?

যা আমাকে অনুপ্রাণিত করে তা হ’ল কোমির প্রতি আমার ভালবাসা। আমি বিশ্বাস করি কোমি পরিচয় সম্পর্কে কথা বলা অবিশ্বাস্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অঞ্চলটি যে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে তা, পরিবেশগত সমস্যাগুলির পাশাপাশি সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলিও তুলে ধরাও গুরুত্বপূর্ণ।

এবং সত্যই, কিছু এফএসবি অফিসার আমার কী করা উচিত বা করা উচিত নয় সে সম্পর্কে কেন আমার যত্ন নেওয়া উচিত? আমি বিশ্বাস করি না যে কোমি পরিচয় সম্পর্কে কথা বলা কোনওভাবেই সন্ত্রাসবাদ। রাশিয়া একটি বহুমাত্রিক দেশ, এবং কোমি ভাষা কোমি প্রজাতন্ত্রের দ্বিতীয় সরকারী ভাষা।

হ্যাঁ, আমাদের লেবেলযুক্ত ছিল (সন্ত্রাসী), তবে এটি স্পষ্ট যে আমরা যদি এই সংস্থাটি বন্ধ করে একটি নতুন শুরু করি তবে আমরা আবার সেই তালিকায় শেষ হওয়ার আগে এটি কেবল সময়ের বিষয়। এভাবেই রাশিয়ার বক্তৃতার স্বাধীনতার উপর দমন ও ক্র্যাকডাউন কাজ করে।

আপনি উল্লেখ করেছেন যে আপনি ডিক্লোনিয়ালিটি সম্পর্কিত বিষয়গুলি অধ্যয়ন করছেন। আমি মনে করি আমরা এখন এই শব্দটি এখন প্রায়শই ব্যবহার করি তবে রাশিয়ার প্রসঙ্গে এটি আপনার জন্য কী বোঝায়?

প্রথম এবং সর্বাগ্রে, এটি সমতা সম্পর্কে: রাশিয়ান ভাষা এবং কোমি ভাষা সমান (ব্যবহার), মস্কো এবং (কোমির রাজধানী) সাইক্টিভকারের মধ্যে সম্পদের সমান বিতরণ।

আর একটি মূল বিষয় হ’ল আদিবাসী অধিকার, আদিবাসীদের নিজস্ব জমি এবং সংস্থান পরিচালনা করার অধিকার এবং তাদের জমিতে কী ঘটে তা সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হন।

কোমি (রাশিয়ান) ফেডারেশনের অংশ হিসাবে রয়েছেন বা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয় কিনা তা আমি বিশেষভাবে চিন্তা করি না। আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ’ল কোমির জীবন ভাল এবং আমরা কোমি ভাষা বলতে পারি এবং কোমি হতে পারি।

কোমি হওয়ার অর্থ কী তা আমি কীভাবে ব্যাখ্যা করতে জানি না। … বিভিন্ন লোকের নিজস্ব জীবনযাত্রা এবং শতাব্দী ধরে এমনকি সহস্রাব্দের আকারে চিন্তাভাবনার উপায় রয়েছে। কোমির জন্য, এটি (চারদিকে ঘোরে) জমি, বন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার। I believe…our (traditional) way of life should be what defines the region.

আমার জন্য, ডিকোলোনাইজেশন অর্থ শ্রেণিবিন্যাসগুলি চিহ্নিত করা এবং ভেঙে ফেলা। Even today, when people say ‘Why learn Komi? We all speak Russian anyway’ — that is a hierarchy at work.

উদারপন্থী রাশিয়ান বিরোধিতা প্রায়শই ‘ভবিষ্যতের সুন্দর রাশিয়া’ এর স্বপ্নকে বোঝায়। আপনি কি সেই স্বপ্নটি ভাগ করেন? আপনি কি ভাবেন যে আদিবাসীদের এতে একটি জায়গা আছে?

আমি বিশ্বাস করি যে উদার বিরোধীদের সাথে জড়িত হওয়া এবং তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যোগাযোগ করা প্রয়োজন, যা আমি করার চেষ্টা করি। আমি ফোরাম, সভা এবং সম্মেলনে অংশ নিই। আমি মানুষের সাথে কথা বলি এবং আদিবাসী দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করি।

মূলধারার উদার বিরোধিতা এখনও খুব মস্কো কেন্দ্রিক। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি মূলত ‘পুতিন ছাড়াই সবকিছু একই থাকে।’ তবে আমি যা চাই তা নয়, কারণ এই পদ্ধতির কোমিতে কোনও পরিবর্তন হবে না। একা আমার প্রজাতন্ত্রকে মুক্ত করবে না। এটি কোমির জনগণকে ভালভাবে বাঁচতে, তাদের মানবিক সম্ভাবনা বিকাশ করতে, পরিবেশের যত্ন নিতে, তাদের পরিচয় সংরক্ষণ করতে বা কোনও অর্থবহ উপায়ে বৃদ্ধি পেতে দেয় না।

রাশিয়ার হাইপার-সেন্ট্রালাইজড সিস্টেমে লোকেরা অঞ্চলগুলিকে উপেক্ষা করতে অভ্যস্ত। প্রত্যেকে এখনও বিশ্বাস করে যে সমস্ত সমস্যা মস্কোতে সমাধান করা যেতে পারে। তবে আমরা যদি এই সংখ্যাগুলির দিকে নজর রাখি তবে রাশিয়ার বাকি অংশের তুলনায় কম লোক মস্কো এবং সেন্ট পিটার্সবার্গে বসবাস করে। আমরা আরও ওজন বহন করি। আমরা আরও ছড়িয়ে পড়েছি তা আমাদের কোনও কম গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে না। আমি মনে করি রাশিয়ান বিরোধীরা এখনও এটি বুঝতে পারে না।

আমি জানি না যে এই (কৌশল) কতটা কার্যকর হবে বা এই কথোপকথনগুলি পেতে কত সময় লাগবে, তবে আমরা সেগুলি না রেখে এগিয়ে যেতে পারব না।

একবার যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে, পুতিন একবার চলে গেলে, আমাদের আলোচনা করতে হবে। রাজনৈতিক আড়াআড়ি যেভাবে উত্থিত হয় তাতে আমাদের আমাদের অধিকারের জন্য লড়াই করতে হবে। এবং সেই দৃশ্যে, উদার বিরোধীদের বর্তমান প্রতিনিধিরা আমাদের মোকাবেলা করতে হবে এমন সবচেয়ে খারাপ মানুষ নাও হতে পারে।