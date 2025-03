রবার্ট প্যাটিনসনের আসন্ন সিনেমাগুলি ব্যাখ্যা করেছে

থেকে আগত সিনেমাগুলির সময়সূচী রবার্ট প্যাটিনসন

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অভিনেতার কেরিয়ার কীভাবে একটি উত্তেজনাপূর্ণ নতুন মোড় নিয়েছে তা চিত্রিত করে এবং তিনি দ্রুত হলিউডের অন্যতম সন্ধানী তারকা হয়ে উঠেছেন। বেশ কয়েকটি ছোট চরিত্রের পরে, প্যাটিনসন সিড্রিক ডিগরি ইন এর একক-মুভি ভূমিকাতে তার মূলধারার আত্মপ্রকাশ করেছিলেন হ্যারি পটার এবং আগুনের গবলেট। এর পরে, তিনি এডওয়ার্ড কুলেনের ভূমিকায় জয়লাভ করার সময় তিনি জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে তাঁর মর্যাদায় সিমেন্ট করেছিলেন গোধূলি কাহিনী।

তবে এটি এখন পরিষ্কার যে প্যাটিনসনের সমস্ত সেরা সিনেমা এখনও আসবে। অনুসরণ গোধূলিএর উপসংহারে, প্যাটিনসন সম্ভবত প্রথমদিকে ফ্র্যাঞ্চাইজির বাইরে শিল্পে তাঁর পদক্ষেপের জন্য লড়াই করতে পেরেছিলেন, তবে শীঘ্রই একটি আন্ডাররেটেড ক্রিস্টোফার নোলান মুভিতে ভূমিকা নেওয়ার পাশাপাশি কিছু অন্যান্য সমালোচকদের দ্বারা প্রশংসিত শিরোনাম যেমন একটি ভূমিকা নিয়েছিলেন, যেমন বাতিঘর। তিনি সর্বশেষতম সত্তার সাথে চ্যালেঞ্জিং এবং উত্তেজনাপূর্ণ প্রকল্পগুলি গ্রহণ করছেন মিকি 17অস্কার-বিজয়ী বং জুন-হো এর সাথে একটি সহযোগিতা। এখন, স্কাই বেশ কয়েকটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আসন্ন সিনেমা সহ প্যাটিনসনের সীমা এবং সহযোগিতা।

ব্যাটম্যান পার্ট II





2027 সালে প্রত্যাশিত



প্যাটিনসনের অন্যান্য আসন্ন ছবিটি আরও কম-বা-নিশ্চিত হওয়া রিলিজের তারিখ সহ 2022 এর নিশ্চিত-ট্রিলিং সিক্যুয়াল ব্যাটম্যান। অনেক রিবুট এবং জেনারেল সুপারহিরো ক্লান্তির সময়ে, ম্যাট রিভস ব্যাটম্যান এবং ক্যাটউম্যানের একটি নতুন, এমনকি গ্রিটিয়ার সংস্করণ আনতে চিত্তাকর্ষক কিছু অর্জন করেছিলেন যা আধুনিক শ্রোতাদের সাথে দর্শনীয়ভাবে অনুরণিত হয়েছিল। ব্যাটম্যান পার্ট IIপ্যাটিনসন এবং কলিন ফারেলকে ফিরে আসার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে, এর মুক্তির তারিখ বর্তমানে ২০২27 সালের অক্টোবর। ফারেলের স্পিনফ মিনিসারিগুলির সাফল্য অনুসরণ করে পেঙ্গুইনআশা করা যায় যে এই প্রধান ব্যাটম্যান চরিত্রটি নতুন সিনেমার গল্পে প্রধান ভূমিকা পালন করবে।

জোয়ে ক্রাভিটস, অ্যান্ডি সার্কিস এবং জেফ্রি রাইটও যথাক্রমে ক্যাটউইউম্যান, আলফ্রেড এবং গর্ডন হিসাবে ফিরে আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে। তবে, তবে আরও রোমাঞ্চকর হ’ল ব্যারি কেওহানের জোকারের পুনরাবৃত্তির অত্যন্ত বিতর্কিত ভূমিকা। কেওগানের ক্যামিও ইন ব্যাটম্যানএর সমাপ্তি আরও বিপজ্জনক দ্বন্দ্ব স্থাপন করে দ্বিতীয় খণ্ডযা নিঃসন্দেহে চিলিং মুভি থেকে অস্কার-নোমিনির অভিজ্ঞতা দ্বারা উন্নত হবে সল্টবার্ন।

মারা, আমার ভালবাসা





প্রকাশের তারিখ টিবিসি



ভবিষ্যতে কিছু সময়, শ্রোতারা প্যাটিনসন এবং জেনিফার লরেন্সের মধ্যে প্রথম সহযোগিতা দেখবেন, উভয়ই তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক রোম্যান্সের মেগাস্টার যারা একসময় একে অপরের বিরুদ্ধে ছিল 2010 এর দশকের বৃহত্তম দুটি ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির নেতৃত্ব হিসাবে। মুভিটি লরেন্সের চরিত্রের প্রতি আরও বেশি মনোনিবেশ করেছে, গ্রামীণ আমেরিকার একজন স্ত্রী এবং মা, যিনি সাইকোসিস দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন, প্যাটিনসন তাঁর স্বামী এবং লেকিথ স্ট্যানফিল্ডকে তার প্রেমিক চরিত্রে অভিনয় করেছেন। মারা, আমার ভালবাসা পরিচালনা করছেন লিন রামসে, আরিয়ানা হারভিজের সহ-লিখিত এবং এডনা ওয়ালশের বইয়ের উপর ভিত্তি করে।

সম্পর্কিত রবার্ট প্যাটিনসনের নতুন জেনিফার লরেন্স মুভি অংশীদারিত্বকে একটি $ 3.3 বিলিয়ন ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রত্যাখ্যান করেছে রবার্ট প্যাটিনসন এবং জেনিফার লরেন্স মনস্তাত্ত্বিক নাটক ডাই, মাই লাভে অভিনয় করতে প্রস্তুত, যা তাদের প্রথম অনস্ক্রিন সহযোগিতা চিহ্নিত করবে।

যখন কিছু জল্পনা আছে যে মারা, আমার ভালবাসা 2025 সালে মুক্তি দেওয়া হবে, এটা অসমর্থিত। যাইহোক, জেনারগুলির মিশ্রণ জড়িত সমস্ত অভিনেতাদের জন্য আকর্ষণীয় সম্ভাবনার প্রতিনিধিত্ব করে। লরেন্স শেষের পর থেকে জেনারগুলির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ক্ষুধা গেমসপ্রশংসিত অভিনীত সহ মা! হরর কিংবদন্তি সিসি স্পেস্কও অভিনেতার একটি অংশ। কৌতুক-নাটক হরর-থ্রিলার হিসাবে চিহ্নিত, এটি প্যাটিনসনের জন্য একটি আকর্ষণীয় নতুন প্রকল্প হিসাবে প্রমাণিত হওয়া উচিত।

নাটক





উত্পাদন



2024 সালের শেষের দিকে উত্পাদন শুরু করা, নাটক জেন্ডায়ার পাশাপাশি অভিনীত প্যাটিনসনের সাথে তাত্ক্ষণিকভাবে জনস্বার্থের জন্ম দেয়। বোস্টনে চিত্রগ্রহণ, ক্রিস্টোফার বর্গলি-পরিচালিত এ 24 মুভিটি বলা হয় “একটি রোম্যান্স যা দম্পতির বড় দিনের আগে অপ্রত্যাশিত মোড় নেয়“(মাধ্যমে বোস্টন ডটকম)। প্যাটিনসন এবং জেন্ডায়া সম্ভবত এই দম্পতিরা প্রশ্নে রয়েছেন, মমউদৌ অ্যাথি এবং অ্যালানা হাইমকে সমর্থনকারী ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। মুভিটি 2025 সালের শেষের দিকে সম্ভবত এটি 2026 সালের মধ্যে বড় পর্দায় তৈরি করতে পারে।

সম্পর্কিত জেন্ডায়ার 10 সেরা সিনেমা, র‌্যাঙ্কড জেন্ডায়া তরুণ হলিউড অভিনেতাদের মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম তারকা এবং তাঁর ফিল্মোগ্রাফি ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছে যে তার খ্যাতি ব্যাক আপ করার প্রতিভা রয়েছে।

প্যাটিনসনের মতো, জেন্ডায়া তার কেরিয়ারটি কম-সমালোচিত প্রশংসিত তবে এখনও প্রিয় বিনোদনটি তরুণ জনসংখ্যার কাছে আবেদন করে। যাইহোক, তার কেরিয়ারটি কেবল ২০১০ এর দশকের শেষের পর থেকে একটি ward র্ধ্বমুখী ট্র্যাজেক্টোরিতে রয়েছে, যেমন শিরোনাম রয়েছে ইউফোরিয়া এবং চ্যালেঞ্জাররা শ্রোতাদের দূরে ফুঁকছে। এখন, তিনি এবং প্যাটিনসন একটি নতুন নাটকে নতুন সহযোগিতায় একে অপরের অভিনয় এবং কেরিয়ারকে শক্তিশালী করার সুযোগ পেয়েছেন।

প্রাইমটাইম





প্রযোজক হিসাবে প্যাটিনসন



সম্ভবত তার আসন্ন সমস্ত প্রকল্পের দীর্ঘতম পথ, প্যাটিনসন ল্যান্স ওপেনহাইমের পাশাপাশি একটি নতুন সত্যিকারের ক্রাইম মুভিতে প্রযোজক হিসাবেও কাজ করছেন বলে জানা গেছে প্রাইমটাইম (মাধ্যমে বিভিন্ন)। মুভিটি একজন তদন্তকারী সাংবাদিককে অনুসরণ করবে এবং 2000 এর দশকের রিয়েলিটি টিভি শো “একটি শিকারীকে ধরার জন্য” অনুপ্রাণিত হওয়ার অনুমান করা হয়েছে। Robert Pattinson could end up stepping into the lead role himself, not uncommon for actors who are also producing, in what may be the next stage of his career years down the line.

ওডিসি





জুলাই 2026 প্রত্যাশিত



রবার্ট প্যাটিনসনের জন্য দিগন্তে সম্প্রতি ঘোষিত এবং সর্বাধিক প্রত্যাশিত সিনেমাগুলির মধ্যে একটি হ’ল ক্রিস্টোফার নোলান ইন এর সাথে তাঁর অবসর ওডিসি। সেরা ছবি বিজয়ী অনুসরণ করা ওপেনহাইমারনোলান হোমারের এই অভিযোজনে একটি আইকনিক মহাকাব্য গ্রহণ করছে ওডিসিঅভিনীত প্রাচীন গ্রিসের ইথাকার রাজা ওডিসিয়াসের চরিত্রে ম্যাট ড্যামন, যিনি ট্রোজান যুদ্ধের পরে তাঁর স্ত্রী পেনেলোপের বাড়িতে যাত্রা শুরু করেছেন।

সিনেমার একটি নিশ্চিত চরিত্রের সাথে ড্যামন একমাত্র অভিনেতা এবং প্যাটিনসন কে খেলছেন সে সম্পর্কে এখনও কোনও কথা নেই। যাইহোক, ছবিটি তাকে একটি অবিশ্বাস্য অল স্টার কাস্টে যোগ দিতে দেখবে যার মধ্যে টম হল্যান্ড, জেন্ডায়া, অ্যান হ্যাথওয়ে, জন বার্থাল, লুপিতা নায়ং’ও, চার্লিজ থেরন এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে।

সূত্র: বোস্টন ডটকম, বিভিন্ন