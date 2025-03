রাজদণ্ডের জেসি কম্পারকে তার শক্তিশালী মরসুমের জন্য পুরস্কৃত করা হয়

নিবন্ধ সামগ্রী

ইলিনয় নেটিভ, যিনি টরন্টো রাজদণ্ডের সাথে স্ট্যান্ডআউট মরসুম উপভোগ করছেন, তিনি ছিলেন 26থ উদ্বোধনী পিডাব্লুএইচএল খসড়াটিতে টরন্টোর সামগ্রিক নির্বাচন এবং ইতিমধ্যে তিনটি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এবং একটি অলিম্পিক গেমসে তার জন্মস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনূর্ধ্ব -১ World বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে এক জোড়া স্বর্ণপদক জয়ের কথা উল্লেখ না করে

কম্পার সেই ধরণের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে টরন্টোতে পৌঁছেছিলেন, তবে তার প্রথম বছরে তিনি মার্কিন জাতীয় দলের সাথে বা উইসকনসিনের সাথে কলেজ হকি -র চূড়ান্ত বছরে যে ধরণের সংখ্যা উপভোগ করছেন তা রাখেননি।

Compher doesn’t have one easy answer for why things didn’t click immediately in the PWHL, but she’s far from the only player who struggled making the jump from the college ranks to the pros.