রাজ্য ডুমা এনএও -তে উত্তর কক্ষের গুরুত্বপূর্ণ বাজেট nding ণ নিয়ে আলোচনা করেছে

আরও সুনির্দিষ্টভাবে কথা বলতে গিয়ে উত্তর ডেলিভারির বাজেট nding ণ প্রদান সুদূর পূর্ব এবং আর্টিকের উন্নয়ন সম্পর্কিত রাজ্য ডুমা কমিটিতে আলোচনা করা হয়েছিল।

রাশিয়ান ফেডারেশনের ফেডারেল অ্যাসেমব্লির রাজ্য ডুমা এবং ফেডারেল অ্যাসেমব্লির সিনেটর, ফেডারেল কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা, সুদূর পূর্ব ও আর্টিক অঞ্চলের আইনসভা ও নির্বাহী শাখার সিনেটরদের অংশগ্রহণের সাথে এই বর্ধিত বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

In the video conferences from the Nenets Autonomous Okrug, the chairman of the Assembly of Deputies of the NEL, Alexander Chursanov and the head of the Zapolyarny district, Nadezhda Mikhailov, participated in the discussion, the official website of the Assembly of Deputies of the NAO রিপোর্ট।

সুদূর পূর্ব ও আর্কটিকের উন্নয়নের বিষয়ে রাজ্য ডুমা কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে, বাজেট loans ণের বিধান নিকোলাই খেরিটনভ সভার শুরুতে বলেছিলেন, রাষ্ট্রীয় সহায়তার একটি পরিমাপ, যা ফেডারেল কর্তৃক সরবরাহ করা হয় আইন “উত্তর রোডে” এবং বিশেষ মনোযোগের অঞ্চলে রয়েছে। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে উত্তর ডেলিভারি বাস্তবায়নে একটি নির্দিষ্টতা রয়েছে যা নেভিগেশন সময়ের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে সম্পর্কিত।

“এ সম্পর্কে, যখন আইনটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল, আমরা অনেক কথা বললাম, এবং এই loans ণগুলি এক বছর বন্ধ করতে পারে না, বিভিন্ন অনুমান অনুসারে, অঞ্চলগুলির প্রয়োজনীয়তা প্রায় 30-40 বিলিয়ন রুবেল,” এন। খেরিটোনভ উল্লেখ করেছিলেন। – এই ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর একটি নির্দেশনা রয়েছে, তবে বাজেট loans ণের জন্য অঞ্চলগুলির প্রয়োজনীয়তা এখনও ট্রেজারি বার্ষিক loans ণ দ্বারা প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি – এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপায় নয়। আমাদের ২০২৫ সালের নেভিগেশন পিরিয়ডের আগে রয়েছে এবং উত্তর বিতরণ বাস্তবায়নের জন্য অঞ্চলগুলিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বাজেটের credit ণের জন্য আমাদের সংক্ষিপ্ততম সময় হিসাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার, পাশাপাশি এটি যে সময়ের জন্য এটি সরবরাহ করা হবে তার সাথে। “

বৈঠকের ফলাফল অনুসারে, অংশগ্রহণকারীরা সুপারিশ করেছিলেন যে রাশিয়ার অর্থ মন্ত্রককে রাশিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সাথে একত্রে এবং উত্তর অঞ্চলগুলিকে একত্রিত করার সম্ভাবনাটি কার্যকর করতে হবে রাশিয়ান ফেডারেশন, কমপক্ষে দুই বছরের জন্য পণ্য ক্রয় এবং সরবরাহের জন্য উত্তর বিতরণ পরিচালনা করে। আপনার নির্দেশিত উদ্দেশ্যে বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা এবং এই জাতীয় বাজেট loans ণের প্রশাসনের প্রক্রিয়াও গণনা করা উচিত। সুপারিশ অধ্যয়নের ফলাফলের ভিত্তিতে তথ্যটি প্রোফাইল কমিটিতে প্রেরণ করা হবে।

এনএওর জাপোলিয়ারি জেলার বসতিগুলিতে শীর্ষস্থানীয় জ্বালানী সরবরাহের একমাত্র সংগঠক এবং অপারেটর হ’ল উত্তর মিলিশিয়ার উত্তর -মিলিটোমড জেলার পৌরসভা উদ্যোগ। 18 বছর ধরে, সংস্থাটি জেলার সাম্প্রদায়িক কমপ্লেক্সের কাজ নিশ্চিত করতে শক্তি সম্পদের কেন্দ্রীয় সরবরাহের যত্ন নিচ্ছে।

নাগরিক এবং সংস্থাগুলির আবেদনের ভিত্তিতে উত্তর -গিল্ফ কেমরাভিস দ্বারা গঠিত পরিকল্পিত প্রয়োজন অনুসারে জ্বালানী আমদানি করা হয়।

নাও এন মিখাইলোভা জ্যাপোলিয়ারি জেলার প্রধান অনুসারে, ২০২৪ সালে সমস্ত জনবসতিগুলিতে শক্তি সম্পদ পুরোপুরি আনা হয়েছিল। প্রাথমিক গণনা অনুসারে, এই বছর ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা প্রায় 2 বিলিয়ন রুবেল হবে।

ডেপুটিদের জেলা বিধানসভা, আলেকজান্ডার চুরসানভের চেয়ারম্যানের দ্বারা জোর দেওয়া হিসাবে, জ্বালানী বিতরণ হ’ল পণ্য আমদানির জন্য সীমিত শর্তাদি সহ অঞ্চলগুলিতে অবস্থিত পৌরসভাগুলির জনসংখ্যার জীবন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থান সরবরাহের জন্য একটি জটিল প্রযুক্তিগত অপারেশন: ” এ কারণেই উত্তর ডেলিভারি জেলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত দূরবর্তী জনবহুল পয়েন্টগুলির জন্য যা চরম জলবায়ু পরিস্থিতিতে কাজ করে, আর্টিক অঞ্চলের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে। মূলত বাণিজ্যিক loans ণের উচ্চ সুদের হারের সাথে অসুবিধা দেখা দেয়। এন্টারপ্রাইজের বাজেট loans ণ সরবরাহ করার সময়, জ্বালানি সম্পদের শক্তি সরবরাহকারীরা গ্রামে উত্পাদন ও সাম্প্রদায়িক অবকাঠামোর বিকাশে সংরক্ষণ করা তহবিলকে নির্দেশ দিতে পারে। “