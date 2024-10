রিপোর্ট: জিয়ানিস অ্যান্টেটোকউনম্পো ‘বাণিজ্যের জন্য উপলব্ধ হতে পারে’

1-3 Bucks slumping, এবং Khris Middleton সঙ্গে এখনও অফসিজন গোড়ালির ইনজুরি থেকে সেরে উঠছেন2021 NBA চ্যাম্পিয়নদের জন্য অবিলম্বে ভবিষ্যত আশাব্যঞ্জক বলে মনে হচ্ছে না।

যদি জিনিসগুলি দক্ষিণ দিকে যেতে থাকে, লীগব্যাপী প্রত্যাশা Giannis Antetokounmpo-এর জন্য একটি বাণিজ্যের জন্য জিজ্ঞাসা করা হয়। ইএসপিএন-এর শামস চারানিয়া গত সপ্তাহে উল্লেখ করেছেন যে দলগুলি “ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছে” Antetokounmpo পরিস্থিতি এবং এই মরসুমে এটি কীভাবে হয়।

বৃহস্পতিবার, সিবিএস স্পোর্টস’ বিল রিটার 6 ফেব্রুয়ারী এনবিএ বাণিজ্যের সময়সীমার প্রথম দিকে এন্টেটোকউনম্পো “বাণিজ্যের জন্য উপলব্ধ হতে পারে” বলে রিপোর্ট করে আরেকটি বোমা ফেলেছে।

“আত্মবিশ্বাসের একটি ক্রমবর্ধমান অনুভূতি রয়েছে যে যদি জিনিসগুলি মিলওয়াকিতে খারাপভাবে চলে যায়, যে জিয়ানিস বাণিজ্যের জন্য উপলব্ধ হতে পারে, পরের বছরে মিলওয়াকি থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করবে,” রেইটার বলেছিলেন। “একজন পশ্চিমী সম্মেলনের নির্বাহী মনে করেন যে জিয়ানিস বাণিজ্যের সময়সীমার আগে বা উপলব্ধ হতে পারে [at the end of the season]”