রুবিওর প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও ইউএসএআইডি লাইফস্যাভিং এইড বন্ধ রয়েছে

আইনী লড়াইয়ের সাথে সাথে মার্কিন সরকারের প্রিমিয়ার বিদেশী সহায়তা সংস্থায় কঠোর পরিবর্তন অব্যাহত রয়েছে।

On Tuesday, the Trump administration fired the inspector general for USAID, Paul K. Martin, just one day after he released a report warning that staff reductions and spending freezes risked the misuse and waste of hundreds of millions of taxpayer dollars, according to three people বরখাস্তের সাথে পরিচিত।

প্রতিবেদনে মওকুফের চারপাশে বিভ্রান্তির দলিল করা হয়েছে। এটি হুঁশিয়ারি দিয়েছিল যে প্রায় আধা বিলিয়ন ডলার খাদ্য সহায়তা নষ্ট হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে এবং অংশীদার সংগঠনগুলিকে পরীক্ষা করার জন্য একটি হ্রাস ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ সন্ত্রাসবাদের দিকে না যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা আরও কঠিন করে তুলেছিল।

এছাড়াও মঙ্গলবার, সংস্থাটি ঠিকাদারদের কাছে আরও একটি দফা কাটেছে, ইউএসএআইডি -তে সর্বশেষতমটি চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছে।

এবং জেনারেল সার্ভিসেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, একটি ফেডারেল এজেন্সি যা ইজারা এবং অন্যান্য চুক্তিগুলি পর্যবেক্ষণ করে, সাম্প্রতিক দিনগুলিতে শহরতলির ওয়াশিংটনের রোনাল্ড রেগান ভবনের সদর দফতরের স্থানের জন্য ইউএসএআইডি’র ইজারা বাতিল করে দিয়েছে। জেনারেল সার্ভিসেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে বলেছে যে এটি সহায়তা সংস্থার লক্ষণগুলি হ্রাস করেছে এবং 570,000 বর্গফুট ফুট স্থানটি “অন্যান্য সরকারের প্রয়োজনের জন্য পুনর্নির্মাণ করা হবে”।