রেস্তোরাঁয় আগুন পোর্তো শহরের কেন্দ্রস্থলে বেশ কয়েকটি রাস্তা বন্ধ করে দেয় | আগুন

পোর্তোর প্রাকা ডস পোভেইরোসের একটি রেস্তোরাঁয় আগুন, শহরের কেন্দ্রস্থলে বেশ কয়েকটি রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে, পোর্তো সিটি কাউন্সিল জানিয়েছে। রিপাবলিকা ডস ক্যাচরোস রেস্তোরাঁয় আগুন লাগার জন্য বিকাল 4:24 মিনিটে সতর্কতা দেওয়া হয়েছিল এবং যা ফায়ারফাইটার সাপাডোরস রেজিমেন্টের দ্বারা লড়াই করা হচ্ছে।

দুর্ঘটনার কারণে, এটি “সম্পূর্ণভাবে কাটার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল [do trânsito] Rua do Campinho, Rua D. João IV এবং Rua de Santo Ildefonso এবং Rua da Alegria with Rua Formosa”, পৌরসভার ফেসবুক পেজ পড়ে, যা আরও জানায় যে পরিস্থিতি পৌর পুলিশ এবং PSP দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। আগুন বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে রেস্তোরাঁর নিষ্কাশন পাইপে উৎপত্তি হয়েছে, এতে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

পোর্তো মেট্রোপলিটন এলাকার উপ-আঞ্চলিক কমান্ডের একটি সূত্র লুসাকে প্রকাশ করেছে যে “রেস্তোরাঁর পার্শ্ববর্তী কোনও বাড়ি খালি করার প্রয়োজন নেই”। সিভিল প্রোটেকশন ওয়েবসাইট অনুসারে, বিকাল 5:50 টায় সাইটে 21 জন অফিসার এবং ছয়টি গাড়ি ছিল।