শুক্রবার সোরোকাবাতে 80 এবং 90 এর দশকের ফ্ল্যাশব্যাক পার্টি অনুষ্ঠিত হয়

সারাংশ

সোরোকাবার ভিলা প্লাজা হলে ফ্ল্যাশব্যাক শো









80 এবং 90 এর দশকের ফ্ল্যাশব্যাক পার্টি সোরোকাবাতে অনুষ্ঠিত হয়:

আপনি একটি ফ্ল্যাশব্যাক পার্টি উপভোগ করেন? 80 এবং 90 এর দশকে ব্যাপকভাবে সফল সেই গানগুলি উপভোগ করুন এবং নাচুন? এই শুক্রবার, 16/8, সাও পাওলো থেকে প্রায় 90 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি শহর, সোরোকাবার একটি বিখ্যাত কনসার্ট হল ভিলা প্লাজা হল, ব্যান্ড বডি ইলেট্রিকের সাথে একটি শো অফার করবে, 3টি দুর্দান্ত সেট করবে, প্রথম প্রবেশের সাথে দ্য কাল্ট এবং আইএনএক্সএস-এর সেরা গান, ডেপেচে মোডের সেরা গানগুলির সাথে দ্বিতীয় এন্ট্রি এবং 80 এবং 90 এর দশকের সবচেয়ে বড় হিটগুলির সাথে তৃতীয় এবং চূড়ান্ত এন্ট্রি, এ-হা, বিলি আইডল, ইনফরমেশন সোসাইটির মতো শিল্পীদের গানের সাথে , The Cure, The Smiths, Echo and the Bunnyman, Soft Cell, U2 ইত্যাদি।

যারা সাও পাওলোতে প্রচলিত নাইট লাইফ থেকে ক্লান্ত তাদের জন্য, সাও পাওলোর কাছাকাছি একটি মনোরম এবং মনোরম শহর সোরোকাবাতে ভ্রমণ করা মূল্যবান, যেখানে দুটি হাইওয়ে, রাপোসো টাভারেস বা কাস্তেলো ব্রাঙ্কো দিয়ে প্রবেশ করা যেতে পারে।

বাড়িটি রাত 9 টায় খোলে এবং শোটি রাত 10 টায় শুরু হয়, যা প্রত্যেককে ভিলা প্লাজা হলে যাওয়ার জন্য প্রচুর সময় দেয়, যা Avenida São Bernardo do Campo, 395, Sorocaba-SP এ অবস্থিত। তথ্য/হোয়াটসঅ্যাপ: (15) 99640-4003।

চার্লি গিমার ভাষ্য সহ ভিডিওটি দেখুন।

চার্লি গিমা