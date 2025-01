সামনের সপ্তাহে স্টক মার্কেটে আমরা যে 4টি জিনিস দেখছি তা এখানে

ওয়াল স্ট্রিট গত সপ্তাহে তার বিজয়ী উপায়গুলি পুনরায় আবিষ্কার করেছে, কিছু প্রতিশ্রুতিশীল মুদ্রাস্ফীতির তথ্যের জন্য ধন্যবাদ৷ বিনিয়োগকারীরা এখন হোয়াইট হাউসে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম সপ্তাহে ফিরে যাওয়া এবং উপার্জনের আরেকটি বান্ডিলের দিকে মনোনিবেশ করছে। গত সোমবার এবং মঙ্গলবার তুলনামূলকভাবে নিঃশব্দ পদক্ষেপ দেখে অবাক হওয়ার কিছু ছিল না, প্রদত্ত বাজারগুলি 10 জানুয়ারী তারিখে একটি গরম ডিসেম্বরের চাকরির রিপোর্ট থেকে রিলিজ করছিল যা সুদের হার বৃদ্ধি এবং ইক্যুইটিগুলিকে ডুবিয়েছে। গত মঙ্গলবার একটি দুর্বল-প্রত্যাশিত প্রযোজক মূল্য সূচকে বিনিয়োগকারীরা চাকরির “ভয়” এর পরে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিল। তবুও, এটি গত বুধবার ছিল যখন পশু আত্মা সত্যিই বাজারে আঘাত. তখনই যখন আমরা একটি উত্সাহজনক ডিসেম্বর গ্রাহক মূল্য সূচক এবং বড় ব্যাঙ্কের আয়ের একটি ব্যাচ পেয়েছি যা চতুর্থ ত্রৈমাসিকের রিপোর্টিং মরসুমের ধাক্কা দিয়ে শুরু করেছিল এবং সামনে একটি ইতিবাচক বছরের পূর্বাভাস দিয়েছে৷ সিপিআই, বিশেষ করে, ট্রেজারি ফলনে হাতুড়ি নিয়ে গেছে এবং ফেডারেল রিজার্ভ এই বছর এতটা হার কমাতে পারে না এমন আশঙ্কা প্রশমিত করেছে। এটি এক সপ্তাহ পর্যন্ত যোগ করেছে যেখানে S&P 500 2.9% বেড়েছে, টেক-হেভি Nasdaq বেড়েছে 2.45%, এবং ডাও জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল এভারেজ 3.7% বেড়েছে। 2025 সালের শুরুর পর থেকে পিছনের দিকে ক্ষতির সাথে এটি প্রধান সূচকগুলির জন্য বছরের প্রথম ইতিবাচক সপ্তাহ ছিল। এদিকে, S&P 500 এবং Dow, নভেম্বরে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সপ্তাহ থেকে তাদের সেরা সাপ্তাহিক অগ্রগতি ছিল। ক্লাবের নামগুলির একটি ত্রয়ী গত বুধবার সেই আশাবাদী ছবি আঁকতে সাহায্য করেছে, আর্থিক হোল্ডিং গোল্ডম্যান শ্যাচ, ওয়েলস ফার্গো এবং ব্ল্যাকরক সবই শক্তিশালী উপার্জনের প্রতিবেদন করেছে৷ গোল্ডম্যান শ্যাক্স 2025 সালে একত্রীকরণ-এবং-অধিগ্রহণের কার্যকলাপের পাশাপাশি প্রাথমিক পাবলিক অফারগুলি সম্পর্কে যতটা ভাল অনুভব করে৷ ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ এবং মূলধন স্থাপনার জন্য একটি টেলওয়াইন্ড,” CFO ডেনিস কোলম্যান উপার্জন কলে বলেছেন। “আমরা 2025 এর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আশাবাদী এবং M&A এবং IPO কার্যকলাপে আরও পিকআপের আশা করছি।” গোল্ডম্যানের রিপোর্টটি 11.8% লাফিয়ে সপ্তাহের জন্য পোর্টফোলিওর সবচেয়ে বড় বিজয়ী হতে নামটিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে। ওয়েলস ফার্গো তার শক্তিশালী ত্রৈমাসিক মুনাফা এবং গোলাপী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য পুরস্কৃত হয়েছিল, পোর্টফোলিওর দ্বিতীয়-সেরা হোল্ডিং হিসাবে সপ্তাহটি 10.2% বেড়েছে। ফার্মটি দেখায় যে এটি 2024 সালের জন্য 13.4% ROTCE অর্জনের পর দীর্ঘমেয়াদী 15% এর বাস্তব সাধারণ ইক্যুইটিতে একটি টেকসই রিটার্ন প্রদানের পথে রয়েছে। ব্যাঙ্কটি নেট সুদের আয়ের জন্য প্রত্যাশিত-এর চেয়ে ভাল দৃষ্টিভঙ্গিও প্রদান করেছে। চলতি বছরের জন্য মোট খরচ। ব্ল্যাকরক সন্দেহকারীদের ভুল প্রমাণ করেছে কারণ ব্যক্তিগত ঋণের মতো দ্রুত বর্ধনশীল বাজারে সম্প্রসারণের একটি প্রধান বছর হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। ফার্মটি স্ট্রিটের প্রত্যাশার চেয়ে বেশি নেট ইনফ্লো প্রাপ্ত করার পাশাপাশি, আরও ফি বৃদ্ধির জন্য কোম্পানির মুনাফা প্রত্যাশার চেয়ে এগিয়ে ছিল। জিম ক্রেমার গত সপ্তাহে সান ফ্রান্সিসকোতে জেপিমরগান হেলথকেয়ার কনফারেন্সে সিইও এবং শিল্প বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলার একটি ভাল অংশ কাটিয়েছেন। এর মধ্যে এলি লিলির সিইও ডেভিড রিক্সের সাথে একটি কথোপকথন অন্তর্ভুক্ত ছিল, গত সপ্তাহে আমাদের সবচেয়ে খারাপ পারফরমার GLP-1 ড্রাগ জায়ান্ট তার চতুর্থ ত্রৈমাসিকের নির্দেশিকা কেটে ফেলার পরে। প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী Novo Nordisk-এর GLP-1 ড্রাগ মেডিকেয়ারের সাথে মূল্য আলোচনার সাপেক্ষে 2027 সালে কার্যকর হবে এমন খবরে শেয়ারের দাম শুক্রবার আরও কমেছে। যাইহোক, আমরা আশাবাদী রয়েছি এবং দুর্বলতাকে কেনার সুযোগ হিসেবে দেখছি। তার রবিবারের কলামে, জিম JPMorgan সম্মেলনে তিনি যে 10টি জিনিস শিখেছিলেন সে সম্পর্কে লিখেছেন। আরেকটি সংগ্রামী ক্লাব স্টক ছিল অ্যাপল, যা বৃহস্পতিবার চীনে আইফোন বিক্রয় সম্পর্কে একটি হতাশাজনক প্রতিবেদনে হার্ড বিক্রি করে। এটি আগের সপ্তাহে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষিত অ্যাপল বিশ্লেষক মিং-চি কুওর কাছ থেকে বিয়ারিশ শিপমেন্টের পূর্বাভাসের উপর ভিত্তি করে এসেছে। অ্যাপল এই বছর আমাদের দ্বিতীয় সবচেয়ে খারাপ-পারফর্মিং স্টক, শুধুমাত্র সমস্যাযুক্ত কনস্টেলেশন ব্র্যান্ডের পিছনে। আমরা আশা করছি স্টকের ভাগ্যের উন্নতি হবে, কিন্তু এখনও হয়নি। সোমবার, মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র দিবস পালনে বাজার বন্ধ থাকার সময় ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন। তবুও, বিনিয়োগকারীরা ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশের প্রাথমিক স্তরের প্রতি গভীর মনোযোগ দেবে, সাথে অন্যান্য বাজার-চলমান মন্তব্য এবং আগামী দিনে তিনি যে সিদ্ধান্তগুলি করবেন। শুল্ক এবং জ্বালানি নীতিতে ট্রাম্পের পদক্ষেপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হবে। ট্রাম্প আরও বলেছিলেন যে তিনি কমপক্ষে 75 দিনের জন্য টিকটক নিষেধাজ্ঞার প্রয়োগ বন্ধ করবেন। ঘোলাটে TikTok পরিস্থিতি ক্লাব নামের মেটা প্ল্যাটফর্মের জন্য প্রভাব ফেলে। ওয়াশিংটন থেকে ওয়াল স্ট্রিট পর্যন্ত, চতুর্থ ত্রৈমাসিকের আয়ের মরসুম ক্লাবের জন্য তীব্র হওয়ার আগে আমরা কিছুটা শান্ত হয়ে যাব। রিপোর্ট করার জন্য সেট করা একমাত্র পোর্টফোলিও কোম্পানি হল বুধবার সকালে অ্যাবট ল্যাবরেটরিজ। কোম্পানী নভেম্বরে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনী জয়লাভ করার পরে অকাল শিশুদের জন্য তার বিশেষ সূত্রের বিষয়ে, আমরা সামনে এবং কেন্দ্রে থাকা মৌলিক বিষয়গুলি খুঁজছি। এর মধ্যে রয়েছে অ্যাবট ল্যাবসের নতুন ভোক্তা-কেন্দ্রিক ক্রমাগত গ্লুকোজ মনিটরিং সিস্টেম লিঙ্গো। “লিঙ্গো দুর্দান্ত কাজ করছে,” সিইও রবার্ট ফোর্ড জেপিমর্গ্যান হেলথকেয়ার কনফারেন্সে জিমকে বলেছিলেন, এবং আমরা বুধবারের উপার্জন কলে লিংগোর বিক্রয় সম্পর্কে অতিরিক্ত অন্তর্দৃষ্টি পেতে পারি। সামনের দিকে, আমরা মনে করি অ্যাবটের শেয়ারগুলি 2025 সালের আয়ের অনুমানের উপর ভিত্তি করে খুব সস্তা প্রমাণিত হতে পারে কারণ বিনিয়োগকারীরা অ্যাবটের অফারগুলির শক্তি এবং বৈচিত্র্যের প্রশংসা করতে আসে৷ LSEG-এর মতে, স্ট্রিট চতুর্থ ত্রৈমাসিকে $11.01 বিলিয়ন বিক্রয় এবং $1.34 শেয়ার প্রতি আয়ের সন্ধান করছে। আগামী দিনে অর্থনৈতিক খবরের সত্যিকারের অভাব রয়েছে। সেই কারণে, কনফারেন্স কলগুলিতে উপার্জনের প্রতিবেদন এবং ব্যবস্থাপনার ভাষ্য বাজারের কর্মের একটি উল্লেখযোগ্য চালক হওয়া উচিত। আমরা শুধুমাত্র পোর্টফোলিওর মধ্যে নয়, কর্পোরেট বিশ্ব জুড়ে উপার্জনের দিকে মনোযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে বড় বিশ্বাসী, কারণ ম্যানেজমেন্ট টিমগুলি রিয়েল-টাইম এবং দূরদর্শী ভাষ্য অফার করে। অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশের সাথে এটি তুলনা করুন, যা সাধারণত এক মাস বা তার বেশি সময় ধরে প্রকৃতির দিক থেকে পিছিয়ে থাকে। অন্য কথায়, সিইও এবং সিএফওরা একটি মাসিক ম্যানুফ্যাকচারিং রিপোর্টে যা সংগ্রহ করা যায় তার চেয়ে বিনিয়োগকারীদের আরও দরকারী তথ্য সরবরাহ করতে পারে। ঘটনাক্রমে: শুক্রবার, আমরা ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ রিয়েলটরস থেকে ডিসেম্বরের জন্য বিদ্যমান বাড়ির বিক্রয় পাব, তবে মঙ্গলবার যখন রিপোর্ট করে তখন আমরা হোম বিল্ডার ডিআর হর্টনের কাছ থেকে যা শুনি তাতে আমরা অনেক বেশি আগ্রহী। 3M এবং GE Aerospace যথাক্রমে মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার সকালে উপার্জনের প্রতিবেদন করে, যা একত্রিত করে আমরা যাকে “রিডথ্রু” বলি ক্লাবের নাম হানিওয়েল। হানিওয়েলের মতো, 3M হল একটি বৈচিত্র্যময় শিল্প যেখানে শক্তি, স্বাস্থ্যসেবা এবং মহাকাশের মতো বিভিন্ন প্রান্তের বাজারের এক্সপোজার রয়েছে, তাই এর ফলাফল এবং বৃহত্তর অর্থনৈতিক পরিবেশে নির্বাহীদের অন্তর্দৃষ্টি আগ্রহের বিষয় হবে। এটি GE Aerospace-এর সাথে কিছু দিন পরে একই রকম গতিশীল, সংখ্যা এবং আলোচনা ছাড়া প্রাথমিকভাবে হানিওয়েলের মহাকাশ ব্যবসার সাথে প্রাসঙ্গিক হবে। হানিওয়েলের কাছ থেকে শোনার জন্য আমাদের 6 ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, যে সময়ে কোম্পানিটি তার মহাকাশ ইউনিটের বিচ্ছেদ ঘোষণা করবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল বুধবার সকালে ফলাফল প্রকাশ করে, পোর্টফোলিওর জন্য কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে রিডথ্রু প্রদান করে, চীন সহ সামগ্রিক ভোক্তা ব্যয়ের চিত্র সহ। ইনপুট খরচ এবং মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে ভবিষ্যত পরিকল্পনার মন্তব্য মূল্যস্ফীতির গল্পের সাথে প্রাসঙ্গিক। এর বিশ্বব্যাপী উপস্থিতির সাথে, P&G এছাড়াও দেখাবে কিভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত বহুজাতিক কোম্পানিগুলি শক্তিশালী ডলার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। মার্কিন ডলার সূচক, যা অন্যান্য মুদ্রার ঝুড়ির বিপরীতে গ্রিনব্যাক পরিমাপ করে, সেপ্টেম্বর থেকে উচ্চতর প্রবণতা করছে এবং 2022 সাল থেকে সর্বোচ্চ স্তরের কাছাকাছি লেনদেন করছে। সপ্তাহ এগিয়ে মঙ্গলবার, 21 জানুয়ারী ঘণ্টার আগে: চার্লস শোয়াব (SCHW), DR Horton (DHI), KeyCorp (KEY), 3M (MMM), পঞ্চম তৃতীয় ব্যানকর্প (FITB), Prologis (PLD) ঘণ্টার পরে: Netflix (NFLX), United Airlines (UAL), ইন্টারেক্টিভ ব্রোকারস (IBKR), Capital One Financial (COF) বুধবার, জানুয়ারী 22 ঘণ্টার আগে: Abbott Labs (ABT) , Procter & Gamble (PG) , Halliburton (HAL), Johnson & Johnson (JNJ), GE Vernova (GEV), Travellers (TRV) ঘণ্টার পর: Kinder Morgan (KMI), Alcoa (AA), Discover Financial Services (DFS), SL Green Realty (SLG) বৃহস্পতিবার, 23 জানুয়ারী 8:30 am ET: বেল হওয়ার আগে প্রাথমিক বেকার দাবি: GE Aerospace (GE) , American নিউইয়র্ক সিটিতে 2 জানুয়ারী, 2025-এ নতুন বছরের প্রথম অধিবেশন চলাকালীন নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ (NYSE) এর মেঝেতে ব্যবসায়ী এবং আর্থিক পেশাদাররা কাজ করে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি কাটআউট৷ টিমোথি এ. ক্লারি | এএফপি | গেটি ইমেজ