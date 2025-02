সুপারম্যান তৃতীয় থেকে ‘এভিল সুপারম্যান’ স্যুট নিলামে যায়

ক্রিস্টোফার রিভ চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট লাইভ-অ্যাকশন সুপারম্যান হবেন, এমনকি অন্যান্য পারফর্মার হিসাবেও (পরবর্তী: জেমস গানের ডিসি স্টুডিওস রিলিজের ডেভিড কোরেনসওয়েট) বড় এবং ছোট পর্দায় ম্যান্টলটি ধরে নিয়েছে। তবে যখন রিভ সর্বদা উপযুক্ত সুপারহিরোইক পারফরম্যান্স – এবং/অথবা অ্যাডোরিকভাবে বিশ্রী, ক্লার্ক কেন্ট মোডে – প্রতিটি নয় সুপারম্যান তিনি অভিনয় করেছিলেন মুভিটি একটি মাস্টারপিস। বা এমনকি, খোলামেলাভাবে, সমস্ত দুর্দান্ত। আপনার দিকে তাকান, সুপারম্যান III।

আইও 9 এর জার্মেইন লুসিয়ার সম্প্রতি কেন খনন করেছে সুপারম্যান III is the worst among Reeve’s Man of Steel outings—yep, it’s the one where Richard Pryor helps turn Superman into an evil version of Superman using fake Kryptonite, and is “to put it bluntly, a huge piece of shit.” যাইহোক, রিভের দ্বারা পরিহিত একটি সুপারম্যান স্যুট এখনও সংগ্রহকারীদের জন্য একটি শীর্ষ-বিমানের আইটেম এবং “এভিল সুপারম্যান” থেকে উঠে আসে সুপারম্যান III নিজের কাছে কৌতূহল। প্রোপস্টোর এটি একটি আসন্ন নিলামে বৈশিষ্ট্যযুক্ত রয়েছে এবং আপনি বুঝতে পারবেন যে কেন এটি 200,000 ডলার- $ 400,000 এর জন্য যেতে হবে, কেবল আপনার পা দরজায় পেতে $ 100,000 এর একটি প্রারম্ভিক বিড সহ।

এমনকি মুভিটির প্রোপস্টোরের বিবরণ ব্যঙ্গাত্মক শোনায়, যা দুর্ভাগ্যক্রমে এটি নয়: “(ইন) রিচার্ড লেস্টারের সুপারহিরো সিক্যুয়াল সুপারম্যান III। গুস গোরম্যান (রিচার্ড প্রাইর) দ্বারা ক্রিপটোনাইটের সংস্পর্শে আসার পরে সুপারম্যান তার গা er ় রঙের পোশাক পরেছিলেন, যখন তাকে দূষিত করে ‘দুষ্ট’ সুপারম্যানে পরিণত করা হয়েছিল। এরপরে সুপারম্যান পিসার ঝোঁক টাওয়ার সোজা করা সহ দুষ্কর্মের কারণ হিসাবে এগিয়ে গেলেন, একটি বারে ভারীভাবে পান করার আগে এবং তারপরে একটি জাঙ্কিয়ার্ডে একটি দুর্বল ক্লার্ক কেন্টের সাথে লড়াই করার আগে। “

এটি নিম্নলিখিতগুলির সাথে আসে: “স্টাইলাইজড সুপারম্যান লোগো সহ একটি কাস্টম ব্লু বোনা চিতাবাঘের সাথে সংযুক্ত মেরুন ট্রাঙ্কস, ম্যাচিং বোনা আঁটসাঁট আঁটসাঁট পোশাক, একটি কেপ, একটি বেল্ট এবং একজোড়া বুট দিয়ে সামনের দিকে সেলাই করা। সুপারম্যানের সদ্য দূষিত প্রকৃতিটি হাইলাইট করা আরও গা er ় রঙের।

নিলাম হাউস আরও উল্লেখ করেছে যে “সম্পূর্ণ পোশাকগুলি খুব কম, এটি সুপারহিরো ইতিহাসের আইকনিক টুকরোটির মালিক হওয়ার বিরল সুযোগ হিসাবে তৈরি করে;” 2022 সালে, মানুষ রিপোর্ট করেছেন যে প্রোপস্টোর প্রথম তিনটি জুড়ে রিভ দ্বারা পরিহিত একটি সম্পূর্ণ সুপারম্যান পোশাক বিক্রি করেছিল সুপারম্যান সিনেমা; এটি “চমত্কার” অবস্থায় ছিল এবং 359,375 ডলার এনেছে।

1983 এর দশকে “এভিল সুপারম্যান” পোশাক রিভ দান করা সুপারম্যান III এছাড়াও ভাল অবস্থায় আছে বলে মনে হচ্ছে; যদিও এর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ গা er ় রঙের কিছুটা বিবর্ণ হয়ে গেছে, প্রোপস্টোর নোট করেছেন যে “পেশাদার পোশাক সংরক্ষণকারীরা (ডিও) বিশ্বাস করেন যে রঙ পুনরুদ্ধার সম্ভব, আরও ফ্যাব্রিক পরীক্ষা মুলতুবি” “

যদি আপনার চারপাশে অতিরিক্ত নগদ পড়ে থাকে এবং নায়কদের প্রতি মুগ্ধতা খারাপ হয়ে যায় (তবে, অনিবার্যভাবে, আবার ভাল ফিরে আসে), পোশাকটি 26 মার্চ শেষ হয়। প্রোপস্টোরের সাইটে আরও জানুন এখানে।