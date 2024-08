সেই সময় আমি একটি স্লাইম সিজন 3 পর্ব #19 রিলিজের তারিখ এবং সময় হিসাবে পুনর্জন্ম পেয়েছি

সারাংশ 18 এপিসোডের রিক্যাপ করার পর স্লাইমের এপিসোড 19 মূল স্টোরিলাইনে ফিরে আসে।

ক্রাঞ্চারোল-এ শুক্রবারে নতুন পর্বগুলি 8:30 AM PT/11:30 AM ET-এ প্রকাশিত হয়৷

এপিসোড 19-এ রাজা গাজেল, চ্যাম্পিয়ন ইউম এবং আরও অনেকের মতো বড়-নামের দর্শকদের প্রত্যাশা করুন।

এর 19 নম্বর পর্ব সেই সময় আমি একটি স্লাইম হিসাবে পুনর্জন্ম পেয়েছি এপিসোড #18 এ পর্যন্ত সিজন 3 এর ইভেন্টের রিক্যাপ করার জন্য একটু সময় কাটানোর পর, মূল গল্পের লাইনে ফিরে আসতে দেখবে। যদিও রিক্যাপ পর্বগুলি সাধারণত উত্সর্গীকৃত অনুরাগীদের জন্য সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ হয় না, তবে যা ঘটছে তা সম্পর্কে আরও নৈমিত্তিক দর্শকদের আপ-টু-ডেট রাখতে সহায়তা করা গুরুত্বপূর্ণ।

পর্ব #18 লুমিনাস ভ্যালেন্টাইন, ভ্যাম্পায়ার ডেমন লর্ড এবং লুমিনিস্ট বিশ্বাসের দেবতা দ্বারা বর্ণিত হয়েছিল, লুবেলিয়াসের পবিত্র সাম্রাজ্যের জাতিকে পর্দার আড়ালে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। লুমিনাস সিজন 3 এর প্রথমার্ধ জুড়ে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যেহেতু তিনি হিনাতা সাকাগুচির সরাসরি উচ্চতর, তাই উন্মোচিত কিছু ঘটনা সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি দেখা অন্তত একটু আকর্ষণীয় ছিল। পর্বের শুরুতে লুমিনাসের অতীতের বেশির ভাগই উত্যক্ত করা হয়েছিল, তার সাথে এবং বরফের মধ্যে নিথর এক রহস্যময় ব্যক্তিত্বের সাথে, এই হিমায়িত সৌন্দর্যের পরিচয় আপাতত একটি রহস্য রয়ে গেছে।

স্লাইমের নতুন এপিসোড কখন রিলিজ হয়?

আট বিট দ্বারা অ্যানিমেটেড, ফিউজের হালকা উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে

এর নতুন পর্ব সেই সময় আমি একটি স্লাইম হিসাবে পুনর্জন্ম পেয়েছি শুক্রবারে আত্মপ্রকাশ 8:30 AM প্রশান্ত মহাসাগরীয় সময়/11:30 AM পূর্ব সময়, Crunchyroll এ। তার মানে অনুরাগীদের আশা করা উচিত যে এপিসোড #19 শুক্রবার, 16 আগস্ট, 2024, সকাল 8:30 AM PT/11:30 AM ET-এ প্রচার হবে৷ আন্তর্জাতিক রিলিজ জাপানি সম্প্রচারের সময়ের কাছাকাছি হওয়ার কারণে, পর্বটি প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র জাপানি ভাষায় সাবটাইটেল সহ পাওয়া যাবে। বর্তমানে, ইংরেজি ডাবটি সাবড সংস্করণের প্রায় 3টি পর্বের পিছনে রয়েছে, তাই ভক্তদের আশা করা উচিত পর্ব #16 পরবর্তীতে ইংরেজিতে আত্মপ্রকাশ করবে।

সেই সময়ে কী ঘটেছিল আমি স্লাইম সিজন 3, পর্ব 18 হিসাবে পুনর্জন্ম পেয়েছি?

লুমিনাস সেন্ট-মনস্টার দ্বন্দ্বের দিকে ফিরে তাকায়

এর 18তম পর্ব সেই সময় আমি একটি স্লাইম হিসাবে পুনর্জন্ম পেয়েছি ডেমন লর্ড লুমিনাস ভ্যালেন্টাইনের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত ঘটনাগুলি সহ একটি সংক্ষিপ্ত পর্ব ছিল। সেইন্ট-মনস্টার দ্বন্দ্বের আরও বিস্তারিত ওভারভিউতে যাওয়ার আগে, অতীতে হিনাটার সাথে রিমুরুর যোগাযোগের সংক্ষিপ্ত সারাংশ এবং স্বয়ং ডেমন লর্ডের কাছে তার আরোহণের সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপের মাধ্যমে সংক্ষিপ্তসার শুরু হয়েছিল, যা এর প্রথমার্ধে গঠিত হয়েছিল। সেই সময় আমি একটি স্লাইম হিসাবে পুনর্জন্ম পেয়েছি সিজন 3। পর্বটি সেভেন ডেজ ক্লার্জির প্রতারণাকে খুব স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিল, এবং লুমিনাসের চেয়ে আকর্ষণীয় নোটটি তাদের নেতা গ্রান আসলে কীভাবে পরাজিত হয়েছিল সে সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না।

পর্বটি বর্তমান যুগে ধরা পড়ার সাথে সাথে, লুমিনাস ভেবেছিলেন যে জুরা-টেম্পেস্ট ফেডারেশনের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক খোলার মতো খারাপ ধারণা হতে পারে না, তার লোকেদের এবং রিমুরুকে একসাথে ঘনিষ্ঠ হতে সাহায্য করবে। এটি পশ্চিমা পবিত্র চার্চের দৈত্য-বিরোধী মতবাদে কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে, তবে কেউ যদি পুরানো মতবাদকে বিশ্রাম দিতে সক্ষম হয়, তবে এটি মাংসে বিশ্বাসের দেবতা হওয়া উচিত। লুমিনাস এমনকি তার পাশে হিনাতা সাকাগুচির সাথে টেম্পেস্টের আসন্ন উত্সব দেখার পরামর্শ দিয়েছেন, সম্ভবত তিনি আরও একবার আসন্ন পর্বগুলিতে উপস্থিত হবেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

সেই সময় আমি স্লাইম সিজন 3 হিসাবে পুনর্জন্ম পেয়েছি, পর্ব 19 দর্শকদের ভিড়কে স্বাগত জানায়

রিমুরু মহাদেশ জুড়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাগত জানায়

এর 19 নম্বর পর্ব সেই সময় আমি একটি স্লাইম হিসাবে পুনর্জন্ম পেয়েছি শিরোনাম “দর্শকদের ভিড়।” মাঙ্গার 108 এবং 109 অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করে, রিমুরু কিছু বড় নামধারী দর্শকদের স্বাগত জানাবে, যেমন ডোয়ার্গনের রাজা গেজেল এবং ব্লুমন্ডের নেতারা। রিমুরু ফালমুথের রাজা হওয়ার পর প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন ইয়ুম এবং তার দলের সাথে দেখা করার সুযোগ পাবে, যা এখন ফার্মেনাস নামে পরিচিত। তার জায়গায় একটি নতুন রাজ্যের সাথে, রিমুরুকে তার শাসন শুরু করার জন্য ইউমকে একটি পরিষ্কার স্লেট দিয়ে, জাতির প্রাক্তন নেতৃত্বের কাছ থেকে যে অত্যধিক ক্ষতিপূরণের দাবি করা হয়েছিল তার অগত্যা কোন প্রয়োজন হবে না।

এপিসোডটিতে রিমুরুকে গিল্ডের নেতা ইউকি কাগুরাজাকার সাথে আলাপচারিতাও দেখা যেতে পারে, যিনি পর্দার আড়ালে গোপনে রিমুরুর বিরুদ্ধে কাজ করছেন। এটি কতদূর খাপ খায় তার উপর নির্ভর করে, রিমুরু এনগ্রাসিয়ার একাডেমিতে তার প্রাক্তন ছাত্রদের সাথে পুনরায় মিলিত হতে পারে। লাইটস্পিড হিরো মাসায়ুকিকে ভুলে যায়নি, এবং খুব শীঘ্রই টেম্পেস্টে নামতে হবে, কিন্তু তিনি কি আসলেই রিমুরুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছেন, নাকি এই শোডাউনটি আসলে এড়ানো যেতে পারে?

দীর্ঘ প্রতীক্ষিত উত্সবটি অবশেষে পরবর্তী পর্বে শুরু হওয়ার সাথে সাথে, রিমুরু এবং রামিরিস দ্বারা নির্মিত গোলকধাঁধা এবং কলিসিয়াম যুদ্ধের মতো অনেক উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা শীঘ্রই শুরু হবে, যা কিছু প্রাণশক্তি শ্বাস নিতে সাহায্য করবে। সেই সময় আমি একটি স্লাইম হিসাবে পুনর্জন্ম পেয়েছি.