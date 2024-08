স্টিফেন জোনস কাউবয়দের তিন তারকা সম্পর্কে চুক্তি আপডেট দেয়

ডালাস কাউবয় ভক্তরা আপাতদৃষ্টিতে কোয়ার্টারব্যাক ডাক প্রেসকট এবং রিসিভার সিডি ল্যাম্বকে পুনরায় স্বাক্ষর করার দিকে দলের ফ্রন্ট অফিসের আপাতদৃষ্টিতে আরও বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ছে।

এক্সিকিউটিভ ভিপি এবং সিইও স্টিফেন জোনস তার ফ্যান বেসকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন যে দলটি উভয় তারকাদের পাশাপাশি এজ-রাশার মিকাহ পারসন্সের জন্য নতুন চুক্তি করার জন্য নিষ্ঠার সাথে কাজ করছে।

“আমরা এটা করার পরিকল্পনা করছি [re-signing all three of them]” জোন্স জানিয়েছেন বৃহস্পতিবার “দ্য ডুমসডে পডকাস্ট”। “আমরা এখানে তিনজন খেলোয়াড়কেই চাই। আমাদের রোস্টারে সেই খেলোয়াড়দের রেখে আমাদের চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার সেরা সুযোগ রয়েছে।”