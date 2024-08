হলিওকস অপ্রত্যাশিত ইঙ্গিত দেয় যে অনেক প্রিয় টিভি দম্পতি আবার মিলিত হবে | সাবান

সিয়েনা এবং ইথানের জন্য রসায়ন এখনও অনেক জীবন্ত এবং ভাল (ছবি: লাইম পিকচার)

কয়েক মাস অনুরোধ করার পরে, হলিওকস আসলে ভক্তদের যা চায় তা দিতে প্রস্তুত হতে পারে, একটি নতুন দৃশ্যের সাথে একটি পুনর্মিলনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয় সিয়েনা ব্লেক (আনা প্যাসি) এবং ইথান উইলিয়ামস (ম্যাথু জেমস বেইলি)

আমার স্পন্দিত হৃদয় এখনও থাকুন.

দ জনপ্রিয় চরিত্র প্রায় দুই বছর আগে যখন তারা একটি সম্পর্কের সূচনা করে তখন পর্দাকে আলোকিত করে, চ্যানেল 4 সোপের সবচেয়ে আলোচিত জুটির মধ্যে একজন হওয়ার পথে ভক্তদের একটি দল জয় করে কখনও.

থেকে একে অপরকে চোয়াল থেকে মৃত্যু থেকে উদ্ধার করা মৃতদেহ ঢেকে রাখা – 80-এর দশকের সুরে তাদের হৃদয় নাচানোর কথা উল্লেখ না করা (Nothing's Gonna Stop Us Now will always be their jam) – Ethenna হল Hollyoaks ভক্তরা বছরের সেরা অংশে কথা বলতে পারে।

বহুল-প্রিয় জুটি গত বছর হতাশাজনকভাবে বিভক্ত হয়ে যায় যখন তাদের রাফে হারকোর্টকে (ক্রিস গর্ডন) ষড়যন্ত্র করার পরিকল্পনা করা হয়। তার লক্ষ লক্ষের মধ্যে নাটকীয়ভাবে পশ্চাদপসরণ করে, সিয়েনা মারাত্মকভাবে অসুস্থ আর্লের প্রতি অনুভূতি তৈরি করে।

সেখানে বেশ স্পষ্টতই অসমাপ্ত ব্যবসা ছিল, যেটি মনে হয়েছিল যে কোন পর্যায়ে এটি পুনরায় দেখার জন্য নির্ধারিত ছিল ভালোবাসি ইথান এবং সিয়েনা দম্পতি হিসাবে ছিলেন।

এক বছর পরে, এবং তারা সিয়েনার সাথে পুনর্মিলনের কাছাকাছি বলে মনে হচ্ছে না একটি বিতর্কিত গল্পের মধ্যে আটকে আছে যে তার দীর্ঘ হারিয়ে যাওয়া চাচাকে তার বাবা হতে দেখেছিল, যখন ইথান একটি সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল এমনকি আরও বিতর্কিত এবং বেশ উদ্ভট কাহিনী ভিকি গ্রান্ট (আনিয়া লরেন্স) জড়িত।



ইথান সেতুতে সিয়েনার সাথে পথ অতিক্রম করেছে (ছবি: লাইম ছবি)

কিন্তু ইথেনার আশার এক ঝলক বৃহস্পতিবার বাস্তবায়িত হল, যখন ইথান গ্রামের সিগনেচার ব্রিজে সিয়েনার সাথে পথ অতিক্রম করেছে – এবং হঠাৎ করেই আবার 2022 হল।

ইথান সিয়েনার কফির অর্ডার সঠিকভাবে অনুমান করায় রসায়নটি ছমছম করে, যেটি তার মুখে হাসি ফুটিয়েছিল যখন তারা ডিলি হারকোর্টের (এমা জনসে-স্মিথ) প্রিন্স ম্যাককুইনের (মালিক থমসপন-ডোয়ায়ার) সাথে সাম্প্রতিক বাগদান নিয়ে আলোচনা করেছিল।

'আমি আর ডিলি প্রাচীন ইতিহাস', ইথান হেসে বলল। 'এছাড়া, আমি যদি অতীতকে পুনর্বিবেচনা করার পরিকল্পনা করতাম, আমি নিশ্চিত নই যে আপনার বোন আমার তালিকার শীর্ষে থাকবে'।

বেহায়া।

সিয়েনা তার হাসি ফিরিয়ে দিতে সাহায্য করতে পারেনি, কারণ ইথান তার পূর্ববর্তী অনুভূতিটি 'এমনকি কাছেও নয়' দিয়ে শেষ করেছিলেন, পূর্বের শিখাগুলি একে অপরের দৃষ্টিকে বর্ধিত মুহুর্তের জন্য ধরে রেখেছিল।

আমরা জন্য আকাঙ্ক্ষিত করেছি যে পুনর্মিলন হয় আসলে সব পরে কার্ডে? একজনের জন্য আমি অবশ্যই তাই আশা করি, যদিও দুর্ভাগ্যবশত ইথান এবং ভিকির জন্য আরও অনেক কিছু আসতে হবে, দুইজন পরের সপ্তাহে আরও একবার একে অপরকে প্রদক্ষিণ করবে।

যাইহোক, সুসংবাদটি হল যে আমাদের কাছে অপেক্ষা করার জন্য আরও একটি ইথান এবং সিয়েনার দৃশ্য রয়েছে, পরবর্তীটি ভিকির সাথে প্রাক্তনের কথিত ঘনিষ্ঠতায় আগ্রহ নিয়েছিল।



ভক্তরা প্রায় এক বছর ধরে ইথান এবং সিয়েনার মধ্যে পুনর্মিলন কামনা করেছেন (ছবি: লাইম ছবি)

ঠিক আছে তাই এটা আদর্শ নয় কিন্তু, দেওয়া আমাদের ইথেনা ফিক্স কত বিক্ষিপ্ত হয়েছে এই বছর, আমি এটা নেব.

আসা যাক আরো আছে আশা করি.

যদি একটি পুনর্মিলন ঘটে, তবে, এটি একটি স্বল্পস্থায়ী হবে কারণ মেট্রো ধ্বংসাত্মকভাবে দুঃখজনক সংবাদ নিশ্চিত করেছে যে ম্যাথিউ জেমস বেইলি, যিনি ইথান চরিত্রে অভিনয় করেছেন শো থেকে প্রস্থান করার জন্য সেট পরের মাসে টাইম জাম্পের সুবিধার্থে সমস্ত চলমান কাস্ট পরিবর্তনের মধ্যে।

কিউপিড ভাল ছিল তাড়াতাড়ি এবং তারপর তার জাদু কাজ, আমি ঠিক?

