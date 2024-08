হলিওকস তারকা জেমি লোমাস এবং বাগদত্তা শিশু কন্যার আগমন ঘোষণা করেছেন | সাবান

হলিওকস অভিনেতা জেমি লোমাস তার বাগদত্তার সাথে একটি শিশুকন্যাকে স্বাগত জানিয়ে আবারও বাবা হয়েছেন।

সাবান তারকা, 49, কসমেটিক ডেন্টিস্ট জেস বেল, 35, এবং এই জুটি ভালোবাসা দিবসে ঘোষণা করেছিলেন যে তারা একসঙ্গে তাদের প্রথম সন্তানের প্রত্যাশা.

বিশ্বের সাথে তার আগমন ভাগ করে, দম্পতি 29 জুলাই জন্মের পরে তাদের মেয়ের আরাধ্য নাম প্রকাশ করেছিলেন।

নতুন বাবা-মা বলেছেন যে ছোট্টটি তাদের দুজনের কাছে 'আশ্চর্য' হিসাবে এসেছিল, কারণ তারা একসাথে সন্তান নেওয়ার পরিকল্পনা করছিল না।

বেলা নেভাহ নামকরণ করা হয়েছে, নবজাতকটি জেমির তৃতীয় সন্তান, কারণ তার ইতিমধ্যেই কিম মার্শের সাথে তার বিবাহ থেকে কন্যা পলি, 13 এবং অন্য একটি সম্পর্ক থেকে একটি পুত্র বিলি, 18, রয়েছে৷

কথা বলছি ঠিক আছে! ম্যাগাজিনজেমি শেয়ার করেছেন: 'সে একটি আশ্চর্য ছিল, কিন্তু একটি মহান এক. জেস সবসময় বলেছে সে সন্তান চায় না এবং আমার ইতিমধ্যে দুটি আছে।



ভালোবাসা দিবসে এই দম্পতি তাদের গর্ভাবস্থা ঘোষণা করেছিলেন (ছবি: ইনস্টাগ্রাম)

'আমি সবসময় বলেছি যে জেস যদি কখনও তার মন পরিবর্তন করে এবং একটি বাচ্চা চায় তবে আমি তাকে এটি থেকে বঞ্চিত করব না। আর তখন বেলা ঠিক হল।'

জেস যোগ করেছেন: 'আমি সারপ্রাইজের জন্য খুবই কৃতজ্ঞ কারণ আমি কখনই নিজের পছন্দ করতাম না।

'আমি খুব খুশি এবং আপ্লুত। বেলা সর্বকালের সেরা জিনিস। সে হওয়ার কথা ছিল।'

তারা আরও ভাগ করেছে যে বেবি বেলার ইতিমধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত দর্শক রয়েছে, যার মধ্যে জেমির বোন এবং প্রাক্তন এমেরডেল অভিনেত্রী, চার্লি ওয়েব।

তিনি কৌতুক করেছিলেন যে এই মুহূর্তে জিনিসগুলি 'একটু বিশৃঙ্খল', যখন জেস বলেছিলেন যে তার একা 'সত্যিই এক মিনিট সময় নেই'।

'সে আমার কাছে আরামের জন্য আসে আর জেস খাবারের জন্য,' জেমি তাদের বাচ্চার কথা হাসল।

বেলাকে বাড়িতে নিয়ে আসার সময়, বাবা মিষ্টি গলায় বলেছিলেন: 'আমরা পুরো সময়টা শুধু তার দিকে তাকিয়েই কাটিয়েছি এবং ভেবেছি, “আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমরা তোমাকে তৈরি করেছি।”

'এই পর্যায়ে, যদিও, তারা যা করে তা হল খাওয়া, ঘুমানো এবং মলত্যাগ করা, তাই তাদের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আপনি আর কিছুই করতে পারবেন না [laughs]. এটা যেমন একটি অপ্রতিরোধ্য অনুভূতি.'

তাদের সাক্ষাত্কারের অতিরিক্ত ফুটেজ ইনস্টাগ্রামে ভাগ করা হয়েছিল, যেখানে জেমি প্রকাশ করেছিল যে একটি 'সত্যিই সুন্দর, জেন' বাড়িতে জন্মের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, কারণ এই জুটি রান্নাঘরে একটি বার্থিং পুল স্থাপন করেছিল।

হায়, পরিকল্পনা পরিবর্তিত হয়েছে, কারণ জেস দুই দিন প্রসব করছিল।

জেমির বড় মেয়ে বিশেষ আগমনের জন্য উপস্থিত থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু জেসকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরে সে তা করতে পারেনি।

যাইহোক, কিশোরী পলি ইতিমধ্যেই একটি বড় বোন হিসাবে তার 'হ্যান্ডস-অন' পদ্ধতির জন্য প্রশংসিত হয়েছে, জেমি বলেছে যে এটি তাকে দুজনকে একসাথে দেখে 'এত আবেগপ্রবণ' করে তোলে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় বেলার জন্ম নিশ্চিত করার পরে, দুজন সহ-অভিনেতাদের অভিনন্দন বার্তায় প্লাবিত হয়েছিল।

নিকি স্যান্ডারসন মন্তব্য করেছেন: 'আশ্চর্যজনক! 😍❤️ অভিনন্দন ♥️ Bella snuggles is the best 🥰🥰 xxx'

রিচার্ড ব্ল্যাকউড লিখেছেন: 'Oiiiiiii! তোমাদের দুজনকেই অভিনন্দন! সুন্দর! ভিন্ন গিয়ার ❤️❤️'

'ওহ 🥰❤️ সে সবচেয়ে সুন্দর! আপনাদের সকলের প্রতি ভালোবাসা ❤️', বলেছেন অ্যান্টনি কুইনলান।

জেমির প্রাক্তন স্ত্রী কিমও মন্তব্য করেছেন: 'তিনি খুব সুন্দর এবং মূল্যবান! 😍'

তিনি এবং প্রাক্তন করোনেশন স্ট্রিট তারকা কিম 2008 সালে ডেটিং শুরু করেছিলেন কিন্তু 2014 সালে বিভক্ত হয়েছিলেন।

তাদের একসাথে থাকাকালীন, এক্সেসরা দুঃখজনকভাবে একটি সন্তানকে হারিয়েছিল যখন কিম মাত্র 21 সপ্তাহে প্রসবের সময় চলে গিয়েছিল কারণ একটি অবস্থার কারণে তার শরীর গর্ভাবস্থা প্রত্যাখ্যান করেছিল।

আর্চি 2010 সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং কয়েক মিনিট পরে মারা যান।

জেমির সাথে তার সম্পর্ক পরে সারি এবং প্রতারণার অভিযোগের কারণে দোলা দিয়েছিল, কিন্তু প্রাক্তন স্বামী এবং স্ত্রী এখন ভাল শর্তে সহ-অভিভাবক।

তার এবং জেসের আনন্দের খবর আসে যখন জেমি ওয়ারেন ফক্সের চরিত্রে চ্যানেল 4 সাবান ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়, জুন 2006 থেকে এই চরিত্রটি অভিনয় করে।

