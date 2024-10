হাজার বছরের রক্ত ​​যুদ্ধ পর্ব 3 পর্ব #4 প্রকাশের তারিখ ও সময়

ব্লিচ: হাজার বছরের রক্ত ​​যুদ্ধপার্ট 3, পর্ব #4 ইয়াহওয়াচের অভিজাত সৈন্যদের তার পক্ষে প্রত্যাবর্তন দেখতে প্রস্তুত, তার বিরুদ্ধে ইচিগোর যুদ্ধকে আরও কঠিন করে তুলেছে, কারণ এর অর্থ হবে উরুর বিরুদ্ধেও মুখোমুখি হওয়া। তবে, ক্যাপ্টেন উকিতাকের আত্মত্যাগ থেকে আশার একটি ক্ষীণ সুতো রয়ে গেছে যে পরিস্থিতি অরক্ষিত নাও হতে পারে।

পর্ব # 3 একটি বড় বর্ধিত ফ্ল্যাশব্যাক দেখেছে যেটি উকিটাকে ফোকাস করছে, যা প্রায় সম্পূর্ণ নতুন উপাদান দিয়ে তৈরি হাজার বছরের রক্ত ​​যুদ্ধ এনিমে সিরিজ। দৃশ্যটি উকিতাকের দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করেছিল, প্রকাশ করে যে তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন বেঁচে থাকতে পেরেছিলেন কারণ তার শরীর মিমিহাগির জন্য একটি পাত্রে পরিণত হয়েছিল, সোল রাজার ডান হাত। সোল কিং এর সাথে এই সংযোগ তাকে সোল সোসাইটির পাশাপাশি অন্যান্য বিশ্বের বৃহত্তর ভালোর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার সুযোগ দিয়েছে। আরও ভাল, এটি এমন এক পদক্ষেপ বলে মনে হচ্ছে যা ইয়াহওয়াচ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেনি।

হাজার বছরের রক্তযুদ্ধের পার্ট 3 এর নতুন পর্বগুলি কখন প্রকাশিত হবে?

ব্লিচ: টাইটে কুবোর মাঙ্গা ব্লিচের উপর ভিত্তি করে স্টুডিও পিয়েরট দ্বারা নির্মিত হাজার বছরের রক্ত ​​যুদ্ধ

ব্লিচ: হাজার বছরের রক্ত ​​যুদ্ধ পার্ট 3 প্রতি শনিবার নতুন এপিসোডের প্রিমিয়ার করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হুলুতে এবং ডিজনি প্লাসে অন্যত্র, প্রশান্ত মহাসাগরীয় সময় সকাল 7:30/10:30 পূর্ব সময়। তার মানে ভক্তরা পর্ব #4 আশা করতে পারেন হাজার বছরের রক্ত ​​যুদ্ধ পার্ট 3 শনিবার, অক্টোবর 26, 2024, সকাল 7:30 AM PT/10:30 AM ET. যেহেতু পর্বটি যতটা সম্ভব জাপানি আত্মপ্রকাশের কাছাকাছি প্রকাশ করা হয়েছে, পর্বগুলি প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র সাবটাইটেল সহ জাপানি ভাষায় উপলব্ধ হবে৷ ব্লিচ: হাজার বছরের রক্ত ​​যুদ্ধ পার্ট 3 একটি ইংরেজি ডাব পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে, তবে ইংরেজি ডাবের জন্য কোন প্রকাশের তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।

হাজার বছরের রক্ত ​​যুদ্ধে কি ঘটেছে পার্ট 3, পর্ব # 3?

Ukitake এর বলিদান বিশ্বকে স্থিতিশীল করে… আপাতত

একটি নতুন আত্মার রাজা হওয়ার এবং বিশ্বকে পুনরুদ্ধার করার প্রয়াসে, সোল রাজার ডান হাত, মিমিহাগিকে তার দেহ দখল করার অনুমতি দিয়ে, উকিটাকে কামিকাকে অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে পর্বটি শুরু হয়েছিল। এপিসোডের বেশিরভাগ অংশ উকিতাকে কেন্দ্র করে, এবং কীভাবে তিনি এই পরিস্থিতিতে শেষ হয়েছিলেন; একটি অসুস্থ শিশু হিসাবে, তার বাবা-মা তাদের ছেলেকে বাঁচানোর জন্য মিমিহাগির কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, এবং এটি আপাতদৃষ্টিতে তাদের প্রতি করুণা হয়েছিল এবং তার ত্রুটিপূর্ণ ফুসফুসের অধিকারী হয়ে উকিতাকে সাহায্য করেছিল। ফ্ল্যাশব্যাকগুলি আরও দেখিয়েছিল যে কীভাবে শুনসুই কিয়োরাকু এবং জুশিরো উকিতাকে প্রথম বন্ধু হয়েছিলেন, সোল সোসাইটির অন্যতম প্রাচীন বন্ধুত্বকে প্রকাশ করে৷

সোল কিংস প্রাসাদে, ইচিগো এবং বন্ধুরা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেছিল যে তারা যা করতে পারে, কিন্তু এমনকি ওরিহাইমের স্যান্টেন কিশুনও সোল কিং এর উপর যে ক্ষতি হয়েছিল তা নিরাময় করতে পারেনি। Yhwach গর্বিত যে তিনি জিতেছেন, এবং তাদের আর যুদ্ধ করার কারণ ছিল না, কিন্তু Ichigo এখনও পরিস্থিতির উপর হতবাক বলে মনে হয়. পরিস্থিতি অবশ্যই একটি ভয়াবহ, এবং পৃষ্ঠের সোল রিপারদের কাছে ইচিগো এবং তার গ্রুপের সাথে উকিটাকের বলিদান সম্পর্কে যোগাযোগ করার কোন উপায় নেই। এটি সফল হবে কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়, তবে এটি এমন কিছু যা ইয়াওয়াচ পূর্বাভাস দিতে অক্ষম ছিল, যা একটি ভাল লক্ষণ।

অবশেষে, ক্যাপ্টেন কিওরাকু আইজেনের সাথে কথা বলার জন্য মুকেনে নেমে আসেন–এবং হতবাকভাবে তার সাহায্য পান।

ব্লিচ হাজার বছরের রক্ত ​​যুদ্ধের পার্ট 3, পর্ব # 3 বিশ্বাসঘাতকের প্রত্যাবর্তন দেখে

Uryu এবং Yhwach এর এলিট গার্ড প্রত্যাবর্তন

পর্ব #4 এর শিরোনাম হাজার বছরের রক্ত ​​যুদ্ধ ইউরিউর রেফারেন্সে “বিশ্বাসঘাতক”। সেঞ্জুমারুর কারাগারের মাত্রা ভেঙে বেরিয়ে আসার পর, ইয়াহওয়াচের এলিট গার্ডরা এখন আবার তাকে সাহায্য করার জন্য স্বাধীন। মাঙ্গার উপর ভিত্তি করে, ভক্তরা আশা করতে পারে যে তারা অবিলম্বে তার সাহায্যের জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে আসবে, কিন্তু এটি উরিউকে প্রথমবারের মতো ইচিগোর সাথে সরাসরি মুখোমুখি করে। ইয়াহওয়াচ মিমিহাগির উত্থানের সাথে মোকাবিলা করবে এবং সোল কিংকে প্রতিস্থাপন করার জন্য উকিটাকে চেষ্টা করবে, নিশ্চিত করবে যে ইচিগো এবং বন্ধুদের উরিউর মুখোমুখি হওয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।

Yhwach এর ক্ষমতা অকল্পনীয় মাত্রায়, তবে, এবং এটা ভাল হতে পারে যে এমনকি আত্মা রাজার ডান হাত তাকে থামাতে যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। যদি সর্বশক্তিমান সত্যিই ইহওয়াচের হাতে শেষ হয়, তবে কেউ কীভাবে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম হবে তা কল্পনা করা কঠিন, কারণ তিনি যে কোনও ভবিষ্যতের ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন যেখানে আত্মার রাজার একটি উপাদান তার পথে দাঁড়ায় না। যদি মিমিহাগি পড়ে যায়, তাহলে সোল কিং এর অন্য কোন উপাদান তাকে থামাতে ইচ্ছুক বা সক্ষম নাও হতে পারে, তার একমাত্র দুর্বলতা দূর করে যা তার এখনও আছে বলে জানা যায়।

ইভেন্টগুলি অবশ্যই এখনও পর্যন্ত 3 অংশে একটি অন্ধকার মোড় নিচ্ছে, তবে পরিস্থিতি যতই অন্ধকার হয়ে যাক না কেন, ইচিগো এবং তার বন্ধুদের অবশ্যই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে ব্লিচ: হাজার বছরের রক্ত ​​যুদ্ধকারণ তারা হাল ছেড়ে দিলেই সব হারিয়ে যায়।