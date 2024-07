হামবুর্গে বৃষ্টির মধ্যে টেলর সুইফট 'দ্য ইরাস ট্যুর' করছেন ছবি: মিউজিক জার্নাল

এই বৃহস্পতিবার (25), গায়ক টেলর সুইফট ফটো পোস্ট করেছেন এবং শহরে দুটি শো খেলার পরে জার্মানির হামবুর্গে তার ভক্তদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

“হামবুর্গ!! আমি সেই জনতাকে খুব ভালোবাসতাম”, এইগুলো।

“এবং আমরা প্রথম রাতে একটি রেইন শো করেছি, রাতের জন্য ফাজি হেয়ার মি আনলক করছি,” আর্দ্রতার মুখোমুখি হলে তার চুল যেভাবে কার্ল তৈরি করে তা উল্লেখ করে তিনি চালিয়ে যান। “সারা ইউরোপ জুড়ে ইরাস শ্রোতাদের কাছ থেকে এই ঐতিহ্যগুলি দেখে আমি অনেক মজা পেয়েছি… আপনি সত্যিই খুব সৃজনশীল। পরে দেখা হবে, শীঘ্রই মিউনিখ!”

এটি মনে রাখার মতো যে হামবুর্গে তার থাকার সময়, 23 থেকে 24 শে জুলাই, একটি শোতে, তিনি বৃষ্টিতে গান করেছিলেন। পরবর্তী পারফরম্যান্স মিউনিখে শনিবার (27 জুলাই) থেকে পরপর দুটি শো শুরু হবে।

ইউরোপীয় সফরটি এক মাসেরও কম সময় স্থায়ী হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসার পর, অক্টোবরে উত্তর আমেরিকায় শো সহ সময়সূচী চলতে থাকে।

সংগ্রহশালায়, তিনি প্রতিটি অ্যাকোস্টিক সেটের সময় দুটি সারপ্রাইজ গান ম্যাশআপ গাওয়ার তার ঐতিহ্যকে অব্যাহত রেখেছেন, এবার আমার গিটারে চোখের জল com শেষবার e আমরা সুখি com সুখ প্রথম রাতে, তারপরে দ্য লাস্ট গ্রেট আমেরিকান রাজবংশ com চালান e কোনো নতুন কিছু নেই com প্রিয় পাঠক সোমবারে।

কনসার্টের আগে জার্মানিতে অভিযুক্ত টেলর সুইফট স্টকারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে৷

জার্মান পুলিশ একজন অভিযুক্ত স্টকারকে গ্রেপ্তার করেছে টেইলর সুইফ্ট, এই বুধবার (17) জার্মানিতে আমেরিকান গায়কের “দ্য ইরাস ট্যুর” এর প্রথম শো শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগে। ব্যক্তি, একজন 34 বছর বয়সী আমেরিকান, আগামী শনিবার (20) পর্যন্ত আটকে থাকবেন। দেশের পশ্চিমে অবস্থিত জেলসেনকির্চেনের পুলিশ এই বৃহস্পতিবার (18) রিপোর্ট করেছে যে গ্রেপ্তারের লক্ষ্য “যেকোনো বিপদ এড়াতে”।

টেলর সুইফট এবং তার প্রেমিককে হুমকি দেওয়ার পরে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হয়েছিল, ট্র্যাভিস কেলস, সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে। পুলিশ জানায়, “প্রথম তদন্তে সম্পূর্ণরূপে উড়িয়ে দেওয়া হয়নি যে তিনি একটি বিপদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হয়েছিল এবং শোয়ের অ্যাক্সেস কন্ট্রোলে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, যার জন্য তার একটি টিকিট ছিল”. এজেন্স ফ্রান্স-প্রেস থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রায় 60,000 লোক গেলসেনকির্চেনের ভেল্টিনস এরেনায় তিনটি শোর প্রথমটিতে অংশ নিয়েছিল, যা সুইফটের ইউরোপীয় সফরের অংশ। “টেইলর সুইফ্ট” (2006) অ্যালবামের মাধ্যমে তার আত্মপ্রকাশের পর থেকে, শিল্পী একটি উদীয়মান দেশের তারকা থেকে আন্তর্জাতিক পপের সবচেয়ে বড় ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হয়েছে, স্পটিফাইতে 110 মিলিয়ন মাসিক শ্রোতা সংগ্রহ করেছে, বিয়ন্স e দোয়া লিপা.

