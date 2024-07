00s EastEnders আইকনগুলি মিষ্টি স্ন্যাপে পুনরায় মিলিত হয় | সাবান

এটা ছিল দুই EastEnders আইকনের জন্য মধুর পুনর্মিলন লুসি বেঞ্জামিন এবং এলেন লর্ডান।

দ্য লিসা ফাউলার অভিনেত্রী, 54, এলেনের সাথে একটি ছবি শেয়ার করেছেন, যিনি 2000 – 2004 সাল থেকে লিন হবস চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, কান থেকে কানে হাসছিলেন।

'ওহ আমি এই মহিলাকে আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসি!' তিনি পোস্টের ক্যাপশন দিয়েছেন।

ইস্টএন্ডারের ভক্তরা @স্পাইসেবেন মন্তব্য করে পুনর্মিলনের জন্য বাস করছিলেন: 'ওহ এটা আমাকে অনেক আনন্দ দেয়!! তাকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। এটা আশ্চর্যজনক xxx।'

@johniespill20 যোগ করেছেন:' অনুগ্রহ করে বলুন এটি একটি ইস্টএন্ডার্স রিটার্ন মিস ইলেইনকে দেখে। এক্স।'

@উডসেউউ উত্তর দিয়েছেন: 'আআআআহ লিন স্লেটার ফিরে আসো!! সেটা অনেক চমৎকার হবে! Xx.'

লুসি সম্প্রতি লিসা ফাওলারের ভূমিকায় তার ইস্টএন্ডারের ভূমিকাকে পুনরায় প্রকাশ করেছেন যিনি আমাদের পর্দায় ফিরে তিনি কিয়ানু টেলরের (ড্যানি ওয়াল্টার্স) কাছ থেকে অর্থ আদায় করার চেষ্টা করেছিলেন বলে একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য।

যাইহোক, জিনিসগুলি পুরোপুরি পরিকল্পনায় যায়নি কারণ তার মিথ্যা কথাগুলি কন্যা লুইস মিচেল দ্বারা ছড়িয়ে পড়েছিল এবং লিসা পর্তুগালে ফিরে পালাতে বাধ্য হয় কিয়ানু মেয়ে পেগির কাছে হাত পেতে পারার আগেই।

দুর্ভাগ্যবশত, লিসার মিথ্যা প্রকাশের সাথে সাথে সবকিছু উন্মোচিত হতে শুরু করে এবং শীঘ্রই শ্যারন ওয়াটস (লেটিটিয়া ডিন) তাকে দেশ ছেড়ে যেতে সাহায্য করছিলেন।

শ্যারনের সম্পৃক্ততা শেষ পর্যন্ত কিয়ানুর সাথে তার সম্পর্ক ভেঙ্গে দেয়, কিছুক্ষণ পরেই এই জুটি আলাদা হয়ে যায়।

ইলাইনের জন্য, সাবানে থাকাকালীন তিনি একটি গৃহস্থালীর নাম হয়েছিলেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত লিনের চরিত্রে ফিরে আসেননি।

57 বছর বয়সী তার ইস্টএন্ডার্স প্রস্থান করার এক বছর পরে পর্দায় ফিরে এসেছিলেন যখন তিনি যোগ দিয়েছিলেন I'm A Celebrity… Get Me Out Of Here! ২ 005 এ।

