2023 সালের পতনে ঈগলের কোচরা কীভাবে সাড়া দিয়েছিলেন তা অভ্যন্তরীণ শেয়ার করে

ফিলাডেলফিয়া ঈগলরা কীভাবে তাদের 2023 সালের শেষের মরসুমের পতনের প্রতিক্রিয়া জানায় তা অন্তত ক্রিসমাসটাইম পর্যন্ত 2024-এর প্রচারাভিযানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় কাহিনীগুলির মধ্যে একটি হয়ে থাকবে।

মঙ্গলবার প্রকাশিত একটি অংশের জন্য, এনএফএল অভ্যন্তরীণ আলবার্ট ব্রিয়ার স্পোর্টস ইলাস্ট্রেটেডের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে যে কীভাবে প্রধান কোচ নিক সিরিয়ানি এবং ঈগলসের অন্যরা এই গ্রীষ্মে সংস্থাটিকে ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করেছেন।

“কেউ এটা স্পষ্টভাবে আমাকে বলেনি, কিন্তু এটা খুব পরিষ্কার যেভাবে গত বছর শেষ হওয়ার পরে, ঈগলসের কর্মীরা 2022 সালের সুপার বোল রানের সময় কোচ এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে এবং খেলোয়াড়দের গ্রুপের মধ্যে বিদ্যমান বিশেষ মিশ্রণটিকে পুনরুদ্ধার করার উপায় খুঁজতে শুরু করে, “ব্রেয়ার ব্যাখ্যা করেছিলেন।” এবং একটি মাধ্যমে টিম-বিল্ডিংয়ের পুরো গুচ্ছ, সেখানে অগ্রগতি হয়েছে—গত বুধবার, আগের দিন পর্যন্ত [the preseason game at the New England Patriots]কোচ নিক সিরিয়ানি এই বিষয়ে দলকে সম্বোধন করেছিলেন, বলেছেন যে দলটি সম্মিলিতভাবে যেখানে রয়েছে সেখানে তিনি কতটা খুশি।”