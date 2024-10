33.9 মিলিয়নেরও বেশি ভোটার এই রবিবার ভোটে ফিরেছেন; সারাদেশে সকাল ৮টায় বিভাগ খোলা হয়

33.9 মিলিয়নেরও বেশি ব্রাজিলিয়ানরা এই রবিবার, 27 তারিখে, সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা 51টি পৌরসভার মেয়র নির্বাচন করতে ফিরে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে, প্রথম রাউন্ডে ভোট দেওয়ার সময়গুলি সমস্ত অঞ্চলে একীভূত হবে৷ ভোটকেন্দ্র খোলা হবে সকাল ৮টায় এবং বন্ধ হবে বিকেল ৫টায় (ব্রাসিলিয়া সময়)।

বিভিন্ন সময় অঞ্চলের শহরগুলি ফেডারেল রাজধানীর সময়ের সাথে খাপ খাবে। উদাহরণস্বরূপ, Amazonas-এ, সকাল 7টা থেকে বিকাল 4টা পর্যন্ত (স্থানীয় সময়) ভোট গ্রহণ করা হবে। পরিবর্তনটি অন্য তিনটি রাজ্যে বিভাগগুলির খোলার সময়কেও প্রভাবিত করবে: মাতো গ্রোসো, মাতো গ্রোসো ডো সুল এবং রোন্ডোনিয়া৷ (নীচের টেবিল দেখুন)







ভোটের আদেশ কি?

2য় রাউন্ডে, শুধুমাত্র মেয়র পদের জন্য ভোট হচ্ছে, যা একটি 2-অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে প্রতিনিধিত্ব করা হয়। ভোটারদের কাছে এখনও ফাঁকা কী ব্যবহার করার বা ভোট বাতিল করতে পারে যদি তারা এমন একটি নম্বর প্রবেশ করে যা নির্বাচনী বিরোধে উপস্থিত নেই।

আমি কিভাবে ভোট দেব?





ভোটের সময় গৃহীত নথি ছবি: ড্যানিয়েল টেইক্সেইরা/

যারা বায়োমেট্রিক্স সংগ্রহ করেছেন তারা শুধুমাত্র তাদের আঙ্গুলের ছাপ শনাক্তকরণের একটি ফর্ম হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। যে কেউ এখনও বায়োমেট্রিক রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করেননি তাদের অবশ্যই ফটো সহ একটি অফিসিয়াল নথি উপস্থাপন করতে হবে। নিম্নলিখিতগুলি বৈধ: পরিচয়পত্র (জেনারেল রেজিস্ট্রি বা আরজি) বা সামাজিক পরিচয় (ট্রান্স এবং ট্রান্সভেস্টিট লোকেদের ক্ষেত্রে); পাসপোর্ট; রিজার্ভ সার্টিফিকেট (রিজার্ভে সামরিক সেবা সম্পাদনকারী পুরুষদের জন্য); আইন দ্বারা স্বীকৃত কাজের কার্ড বা পেশাদার বিভাগ; এবং জাতীয় ড্রাইভিং লাইসেন্স (CNH)। ই-টিটুলোও ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে এটি ডাউনলোড করার সময়সীমা গতকাল শেষ হয়েছে।

বাড়ি থেকে বেরোনোর ​​আগে, ভোটের অবস্থান পরীক্ষা করার জন্য সুপিরিয়র ইলেক্টোরাল কোর্টের পোর্টাল বা ই-টিটুলো অ্যাপ্লিকেশনের সাথে পরামর্শ করা গুরুত্বপূর্ণ এবং জোন বা ভোটিং বিভাগে কোন পরিবর্তন হয়নি কিনা তা পরীক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ।

নির্বাচনে কি নিতে পারে এবং কি করতে পারে না?

এটি একটি আঠা দিয়ে ভোটিং বুথে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয় (প্রার্থীদের নম্বর সহ কাগজ), কিন্তু, সাম্প্রতিক TSE নিয়ম অনুযায়ী, সেল ফোন অনুমোদিত নয়।

পতাকা, পিন, স্টিকার, টি-শার্ট এবং অন্যান্য সাজসজ্জার ব্যবহারও অনুমোদিত, তবে নির্বাচনী সামগ্রী বিতরণ — যার মধ্যে তথাকথিত সাধুরাও রয়েছে — একটি অপরাধ এবং নির্বাচনের দিনে নিষিদ্ধ৷

আমি প্রথম রাউন্ডে ভোট দেইনি, আমি কি দ্বিতীয় রাউন্ডে ভোট দিতে পারি?

এমনকি আপনি যদি প্রথম রাউন্ডে ভোট না দেন, তবুও আপনি দ্বিতীয় রাউন্ডে অংশগ্রহণ করতে পারেন। নির্বাচনী আদালত প্রতিটি রাউন্ডকে একটি স্বতন্ত্র নির্বাচন হিসাবে বিবেচনা করে, তাই প্রথম পর্যায়ে অনুপস্থিতি আপনাকে দ্বিতীয় পর্যায়ে ভোট দিতে বাধা দেয় না, এমনকি যদি আপনি এখনও আপনার অনুপস্থিতিকে ন্যায়সঙ্গত না করেন। আপনার নির্বাচনী পরিস্থিতি নিয়মিত হওয়াই যথেষ্ট। চলতি বছরের নির্বাচন নিয়মিতকরণের সময়সীমা ৮ মে শেষ হয়েছে।

যাদের ভোটার রেজিস্ট্রেশন কার্ড বাতিল বা স্থগিত হয়নি তারা সবাই ভোট দেওয়ার যোগ্য। শিরোনামটি বাতিল করা হয় যখন একটি কারণ প্রদান না করে পরপর তিনটি নির্বাচনে ভোটদানে অনুপস্থিত থাকে এবং যখন পৌরসভার ভোটার পর্যালোচনা যেখানে অনুরোধ করা হলে একটি ভোট উপস্থিত হয় না। নিয়োগের ক্ষেত্রে সাসপেনশন ঘটে (সামরিক সেবা); সুনির্দিষ্ট অপরাধী দোষী সাব্যস্ত হওয়া; প্রশাসনিক অসঙ্গতির জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়া যা চূড়ান্ত এবং আপীলযোগ্য হয়ে উঠেছে (যার জন্য আর কোন আপিল নেই) এবং প্রত্যেকের উপর আরোপিত বাধ্যবাধকতা বা বিকল্প বিধান মেনে চলতে অস্বীকার করা।

প্রথম শিফটে অনুপস্থিতিকে ন্যায্যতা দেওয়ার সময়সীমা হল 5 ডিসেম্বর, 2024। মনে রাখবেন, যদি দ্বিতীয় শিফটে অনুপস্থিতিকে ন্যায্যতা দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে সময়সীমা হল 7 জানুয়ারি, 2025।





ই-টাইটেল হল একটি নথি যা ভোট দেওয়ার সময় গৃহীত হয় ছবি: লুইস লিমা জুনিয়র/ফটোআরেনা/এস্তাদাও

ভোটের ন্যায্যতা কিভাবে?

আপনি যদি প্রথম রাউন্ডে ভোট না দেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই আপনার অনুপস্থিতিকে ন্যায্যতা দিতে হবে। এটি করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে:

ই-টিটুলো অ্যাপের মাধ্যমে: অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএসের জন্য উপলব্ধ, অ্যাপটি আপনাকে ব্যবহারিক উপায়ে আপনার অনুপস্থিতিকে ন্যায্যতা দেওয়ার অনুমতি দেয়। অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করার পরে, “অনুপস্থিতির জন্য ন্যায্যতা” বিকল্পটি নির্বাচন করুন এবং বিশদটি পূরণ করুন।

সিস্টেম দ্বারা ন্যায়সঙ্গত করে: সুপিরিয়র ইলেক্টোরাল কোর্ট (TSE) ওয়েবসাইট বা আঞ্চলিক নির্বাচনী আদালত (TREs) পোর্টালগুলিতে, আপনি অনলাইন আবেদন পূরণ করতে পারেন এবং অনুপস্থিতির কারণ প্রমাণ করে এমন নথি সংযুক্ত করতে পারেন।

ব্যক্তিগতভাবে: আপনি যেকোন নির্বাচনী অঞ্চলে নির্বাচনী ন্যায্যতার অনুরোধ পাঠাতে পারেন অথবা অনুপস্থিতির কারণ প্রমাণ করে ডকুমেন্টেশন সহ আপনার ভোটার নিবন্ধনের জন্য দায়ী কর্তৃপক্ষের কাছে ডাকযোগে পাঠাতে পারেন।

বিকেল ৫টায় ফলাফল ঘোষণা করা হবে

ভোটের সময় একীকরণের সাথে, সুপিরিয়র ইলেক্টোরাল কোর্ট (TSE) অনুসারে, সমস্ত পদের ফলাফলের গণনা বিকাল 5 টায় (ব্রাসিলিয়া সময়) শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এবং আপনি অনুসরণ করতে পারেন রিয়েল টাইমে ফলাফলের গণনা টেরাসরাসরি TSE থেকে তথ্য সহ একটি স্কোরবোর্ড সহ।

সন্ধ্যা ৬টা থেকে, দ টেরা ভোট এবং গণনার সমস্ত বিবরণ সহ একটি লাইভ সম্প্রচার করবে, সেইসাথে পৌরসভার বিরোধের বিশ্লেষণ।

2024 ভোটারদের প্রোফাইল

TSE অনুসারে, মোট 155,912,680 জন এই নির্বাচনে ভোট দেওয়ার যোগ্য৷ এই সময়, 51টি পৌরসভা এখনও জানে না যে পরবর্তী মেয়র কে হবেন, যার মধ্যে 15টি রাজধানী শহর। 2020 সালে, ২য় রাউন্ডে 59টি শহরে বিরোধ ছিল।

এখনও খোলা বিবাদের মধ্যে থাকা রাজধানীগুলি হল: আরাকাজু (এসই), কিউরিটিবা (পিআর), নাটাল (আরএন), বেলেম (পিএ), ফোর্তালেজা (সিই), পালমাস (টিও), বেলো হরিজন্টে (এমজি), গোইয়ানিয়া (জিও), পোর্টো আলেগ্রে (আরএস), ক্যাম্পো গ্র্যান্ডে (এমএস), জোয়াও পেসোয়া (পিবি), পোর্তো ভেলহো (আরও), কুইয়াবা (এমটি), মানাউস (এএম) এবং সাও পাওলো (এসপি)।

ব্রাজিলের বৃহত্তম নির্বাচনী কলেজ হল সাও পাওলো, যেটি 22% ভোটার প্রতিনিধিত্ব করে — এর মানে হল যে দেশে ভোট দেওয়ার জন্য যোগ্য প্রতি পাঁচজনের জন্য অন্তত একজন সাও পাওলোতে থাকেন৷ উদাহরণস্বরূপ, সাও পাওলোর রাজধানীতে, 9.3 মিলিয়নেরও বেশি নাগরিক ভোট দিতে পারেন। মিনাস গেরাইস ভোটারদের মধ্যে 10.41% কেন্দ্রীভূত।

200,000-এর বেশি ভোটার সহ অন্যান্য শহরগুলি — দ্বিতীয় রাউন্ডের জন্য মানদণ্ড — যেগুলি ভোটে ফিরে আসবে তা হল: অ্যানাপোলিস (GO), অ্যাপারেসিদা দে গোইয়ানিয়া (GO), Barueri (SP), কামাচারি (BA), ক্যাম্পিনা গ্র্যান্ডে (PB) ), Canoas (RS), Caucaia (CE), Caxias do Sul (RS), Diadema (SP), Franca (SP), Guarujá (SP), Guarulhos (SP), Imperatriz (MA), Jundiaí (SP), Limeira (SP), Londrina (PR), Mauá (SP), Niterói (RJ), Olinda (PE), Paulista (PE), Pelotas (RS), Petrópolis (RJ), Piracicaba (SP), Ponta Grossa (PR), Ribeirão Preto (SP), সান্তা মারিয়া (RS), Santarém (PA), Santos (SP), São Bernardo do Campo (SP), São José do Rio Preto (SP), São Jose Dos Campos (SP), Serra (ES) ), Sumaré (SP), Taboão da Serra (SP), Taubate (SP) এবং Uberaba (MG)।

প্রার্থীদের প্রোফাইল

যে 51টি পৌরসভার দ্বিতীয় দফা নির্বাচন হবে সেখানে 102 জন প্রার্থী রয়েছে। এর মধ্যে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৮৭ জন পুরুষ ও ১৫ জন নারী।

ভাইস মেয়র পদের প্রোফাইল দেখে লিঙ্গ পার্থক্য পড়ে, যেখানে 102 জন প্রার্থীও রয়েছেন। তবে ৬০ জন পুরুষ ও ৪২ জন নারী নির্বাচন করছেন।

তরুণ ও বৃদ্ধ

ব্রাজিলে, 16 থেকে 17 বছর বয়সী, 70 বছরের বেশি বয়সী এবং নিরক্ষরদের জন্য ভোট দেওয়া ঐচ্ছিক। এই বছর, 16 থেকে 17 বছর বয়সী 1,836,081 জন যুবক নিবন্ধিত হয়েছে। গত পৌরসভা নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত, এই বয়সের মধ্যে 78% বৃদ্ধি পেয়েছে।

70 বছরের বেশি বয়সীদের মধ্যে, একটি 12% লাফ ছিল। এই বয়সের গোষ্ঠী 13.5 মিলিয়ন নাগরিক থেকে 15.2 মিলিয়নে পৌঁছেছে, যা 6 ই অক্টোবর ভোট দেওয়ার যোগ্য সমগ্র ভোটারদের 9% প্রতিনিধিত্ব করে৷ ভোটারদের এই অংশে ৭৯ বছরের বেশি বয়সী ৪,৮২৬,৬৬৩ জন ভোটার রয়েছেন।