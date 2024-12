50 বছর পরে, Dungeons & Dragons এখনও জনপ্রিয় এবং লাভজনক

Dungeons and Dragons 50 বছর আগে আত্মপ্রকাশ করার পর থেকে অনেক দূর এগিয়েছে।

নর্ড সংস্কৃতির চূড়া হিসাবে কয়েক দশক অতিবাহিত করার পর, জনপ্রিয় ট্যাবলেটপ গেমটি মূলধারায় ভেঙ্গে গেছে নেটফ্লিক্সের মেগা-হিট শো “স্ট্রেঞ্জার থিংস” এবং সর্বাধিক বিক্রিত ভিডিওগেম “বালদুর’স গেট 3” এর সাফল্যের জন্য ধন্যবাদ।

প্রকৃতপক্ষে, উপকূলের ডিএন্ডডি প্রকাশক উইজার্ডস এর বার্ষিক আয় 2019 সালে $761 মিলিয়ন থেকে বেড়ে 2024 সালের অক্টোবর পর্যন্ত $1.17 বিলিয়ন হয়েছে। কোম্পানির অনুমান যে 1974 সালে এটি প্রথম চালু হওয়ার পর থেকে 85 মিলিয়ন মানুষ গেমটি খেলেছে – একটি চিত্রের সমতুল্য জার্মানির জনসংখ্যা।

“যদি আপনি আমাকে সেই নম্বরটি বলতেন যখন আমি ছোট ছিলাম, আমি হাসতাম,” জেস ল্যানজিলো, যিনি গেমটির ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্টের প্রধান, সিএনবিসি মেক ইটকে বলেছেন৷ “আমার মন উবে যেত।”

কিন্তু উপকূলের উইজার্ডসই একমাত্র ব্যবসা নয় যা D&D-এর নতুন মূলধারার সাফল্য থেকে উপকৃত হয়েছে। ব্রুকলিন গেম শপ The Last Place on Earth 2024 সালে D&D রাতের আয়োজন থেকে প্রায় $110,000 আয় করেছে।

ব্যক্তিগত ইভেন্টগুলির জনপ্রিয়তা এমন একটি ব্যবসার ভাগ্যকে ঘুরিয়ে দিতে সাহায্য করেছিল যেটি কোভিড লকডাউন শুরু হওয়ার ঠিক আগে খোলার জন্য কিছু অংশ ধন্যবাদ দিয়েছিল। দোকানের আয়ের প্রায় 50% আসে D&D থেকে।

“অন্ধকূপ এবং ড্রাগন সত্যিই ব্যবসা বাঁচিয়েছে,” মালিক হুইটনি ওল্ফ বলেছেন।