AIMA এক বছরে 250 হাজার প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শেষ করেছে | অভিবাসন

এজেন্সি ফর ইন্টিগ্রেশন, মাইগ্রেশন অ্যান্ড অ্যাসাইলাম (AIMA) এক বছরে আবাসিক ভিসা, পারিবারিক পুনর্মিলন বা বিনিয়োগের জন্য আবাসিক অনুমতি (ARI) সম্পর্কিত 250,000 প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে, সংস্থার সভাপতি মঙ্গলবার ঘোষণা করেছেন।

সংস্থাটির অস্তিত্বের বছর উপলক্ষে একটি অধিবেশনে, পেদ্রো পর্তুগাল গ্যাসপার ব্যাখ্যা করেছিলেন যে “AIMA, এই বছর, 250 হাজার প্রশাসনিক আইন জারি করেছে, বসবাসের অনুমতিআন্তর্জাতিক সুরক্ষা, পারিবারিক প্রবিধান বা ARI এর জন্য সমর্থন”।

এই বছর, AIMA “560 হাজারের বেশি টেলিফোন কলের উত্তর দিয়েছে” এবং “230 হাজারেরও বেশি লোককে মুখোমুখি সহায়তা প্রদান করেছে”, তিনি বলেন।

AIMA, ফরেনার্স অ্যান্ড বর্ডার সার্ভিস (SEF) এবং হাই কমিশন ফর মাইগ্রেশন (ACM) এর বিলুপ্তির পরে 29 অক্টোবর, 2023-এ তৈরি করা হয়েছিল, এই বছর জুড়ে একটি “কঠিন কাজ” হয়েছে, পেড্রো পর্তুগাল গ্যাসপার স্বীকার করেছেন।

“শ্রমিকরা একটি প্রশংসার যোগ্য, কারণ তারা সত্যিই তাদের মিশনটি পূরণ করার জন্য একটি বিশাল প্রচেষ্টা করেছে”, তিনি বলেন, তিনি একটি উদ্যোক্তা মেলা এবং একটি প্রোটোকল যা পর্তুগালে প্রবেশের অনুমোদন দেয় তার অস্তিত্বের প্রথম বছরটি চিহ্নিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। 600 শরণার্থীর মধ্যে।

“এগুলি ছিল পারিবারিক বা প্রতীকী উদযাপন”, পেদ্রো পর্তুগাল গ্যাসপার ব্যাখ্যা করেছিলেন, যিনি পুনরুদ্ধারের জন্য মিশন কাঠামোর কাজের প্রশংসা করেছিলেন। 400 হাজার মামলা বিচারাধীন নিয়মিতকরণের অপেক্ষায় থাকা অভিবাসীদের।

“এখনই কি বলা যেতে পারে যে পরিষেবাটি, আজকে, দৈনিক পরিপ্রেক্ষিতে, AIMA এবং মিশন কাঠামোর মধ্যে তিন হাজার লোককে পরিবেশন করা হয়েছে”, তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে মিশন কাঠামো অভিবাসীদের “খুব উচ্চ গতিতে” ডাকছে এবং তারপর নির্দেশ পর্ব এই প্রক্রিয়াগুলি শেষ করতে শুরু করবে।

এই পুনরুদ্ধারের কাজটি ইতিমধ্যেই AIMA কে “পরিবার পুনর্মিলনের থিমে নিজেকে উৎসর্গ করার” অনুমতি দিয়েছে এবং এক বছরে, এই ধরণের 26 হাজারেরও বেশি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

এই বুধবার, AIMA বৃহত্তর লিসবনের আশেপাশের এলাকায় সামাজিক বর্জনের বিষয়ে একটি সরকারী বৈঠকে উপস্থিত থাকবে এবং পেড্রো পর্তুগাল গ্যাসপার হাইলাইট করেছে যে সংস্থার “মৌলিক মিশনগুলি স্পষ্টতই একীকরণের সমস্যা।”

প্রক্রিয়াগুলির “আমলাতান্ত্রিক মাত্রা” ছাড়াও, “মানবীয় মাত্রার আরও একীকরণের অর্থে মানবিক বৈধকরণ” থাকতে হবে, নেতা ব্যাখ্যা করেছিলেন।

AIMA লিসবনের Mercado de Cultura do Mercado do Forno do Tijolo-তে অভিবাসী উদ্যোক্তাদের প্রচারের উদ্যোগ নিয়ে তার প্রথম বার্ষিকী উদযাপন করেছে, যার মধ্যে একটি পপ আপ স্টোর প্রমোশন অফ ইমিগ্র্যান্ট এন্টারপ্রেনারশিপ (PEI) প্রোগ্রামের প্রকল্পগুলির সাথে।

খুব সকালে, AIMA আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM) পর্তুগালের সাথে তুরস্ক এবং মিশর থেকে আগত 600 শরণার্থী গ্রহণের জন্য একটি পুনর্বাসন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

আইওএম-এর সাথে চুক্তিটি “আন্তর্জাতিক সুরক্ষা এবং আশ্রয় প্রক্রিয়া চালু করার লক্ষ্যে সরকারের কাছ থেকে ইতিমধ্যে বিদ্যমান একটি অভিমুখীকরণ” বাস্তবায়ন করে “600 শরণার্থীর কোটা, 300 যারা তুরস্কের মাধ্যমে এবং অন্য 300 জন মিশর হয়ে আসবে”, তিনি বলেছেন

পরে, পেড্রো পর্তুগাল গ্যাসপার ব্যাখ্যা করেছেন, এই প্রোটোকলটি “স্বাভাবিকভাবে, জাতীয় অংশীদারদের সাথে চ্যানেল করা হবে যারা আন্তর্জাতিক সুরক্ষা বিষয়গুলির জন্য একটি কাঠামো প্রদান করে”।