BBNaija-এর সংগঠকদের নেটিজেনরা প্রশ্ন করে যখন তারা সিজন 9 বিজয়ীর জন্য গ্র্যান্ড প্রাইজ উন্মোচন করে

কিছু সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী আফ্রিকার সবচেয়ে প্রত্যাশিত রিয়েলিটি শো, বিগ ব্রাদার নাইজার আয়োজকদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছেন, তারা সিজন 9 বিজয়ীর জন্য গ্র্যান্ড প্রাইজ উন্মোচন করার পরে।

17 জুলাই মঙ্গলবার লাগোসে এক সংবাদ সম্মেলনে, বুসোলা তেজুমোলা, এক্সিকিউটিভ হেড, কনটেন্ট এবং পশ্চিম আফ্রিকা চ্যানেল, মাল্টিচয়েস, প্রকাশ করেছেন যে শোটি 28 জুলাই শুরু হবে। তেজুমোলার মতে, এই বছরের সংস্করণ, যা 71 দিন চলবে, উত্তেজনাপূর্ণ এবং নাটক-পূর্ণ হতে প্রতিশ্রুতি. তিনি আরও প্রকাশ করেছেন যে এই বছরের সংস্করণ বিজয়ী N100 মিলিয়নের গ্র্যান্ড প্রাইজ এবং একটি নতুন SUV নিয়ে চলে যাবেন৷

মন্তব্য বিভাগে নিয়ে গিয়ে, অনেকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে আয়োজকরা বিজয়ীকে সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করবে, তারা সিজন 7 বিজয়ী ফিনাকে যা করেছিল তার বিপরীতে।

একজন Nelly Lopez4real লিখেছেন, “উনা গো পে?

একজন অদম্য 5010 লিখেছেন, “আমি আশা করি বিজয়ীকে ফিনার মতো অর্থের জন্য ভিক্ষা করতে হবে না।

কেমি ফিলানি এপ্রিলে রিপোর্ট করেছিলেন যে ফিনা তার সমস্ত পুরষ্কার এবং অর্থ সংগ্রহ করতে পারেনি বলে বিগ ব্রাদার নাইজা ফ্র্যাঞ্চাইজিকে তার পাওনার অভিযোগে ডেকেছিল। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে তিনি তার ব্যবসায় মন দিতে যাচ্ছেন যাতে লোকেরা তাকে অকৃতজ্ঞ বলে ডাকতে না পারে।

তার ক্রমাগত চিৎকারের পরে, রিয়েলিটি টিভি তারকা বিষয়বস্তু তৈরি, স্কিটমেকিং এবং ইনফ্লুয়েন্সার গিল্ড (PCCSIGN) এর অনুশীলনকারীদের কাছে বিষয়টি প্রসারিত করেছেন এবং তারা রিয়েলিটি তারকাকে তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করার আহ্বান জানিয়ে আয়োজকদের কাছে একটি মেমো পাঠিয়েছেন।

ইডো-জাত তারকা একটি ইনস্টাগ্রাম লাইভ সেশনে প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি পুনর্মিলনের পরে বিষণ্নতায় পড়েছিলেন কারণ তারা তার জন্য জীবনকে কঠিন করে তুলতে শুরু করেছিল। তিনি দাবি করেছিলেন যে তারা তাকে 'তার' অর্থ এবং পুরস্কার দেয়নি যা তার প্রাপ্য ছিল, বিশেষ করে তার বিটিসি, যার মূল্য এক মিলিয়নেরও বেশি।