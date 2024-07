Carol Gattaz compartilha marca olímpica ao lado de Rayssa Leal

Rayssa Leal e Carol Gattaz se encontraram em Paris Foto: Reprodução/Instagram/Carol Gattaz

Gerações voltaram a se encontrar nos Jogos Olímpicos de Paris. Atleta mais nova da história a conquistar duas medalhas, Rayssa Leal esteve ao lado de Carol Gattaz, jogadora de vôlei e brasileira mais velha a subir ao pódio no evento.

“Medalhista mais jovem a conquistar medalha em duas edições olímpicas e a medalhista olímpica mais velha do Brasil. Onde a gente se encontra? Em Paris!!!”, escreveu Gattaz.

O encontro aconteceu na casa do Time Brasil em Paris após a conquista do bronze pela skatista de 16 anos. A maranhense já havia levado a prata para casa em Tóquio-2020, aos 13 anos.

Por sua vez, Gattaz conquistou a prata com o vôlei no Japão, na época com 40 anos. Na publicação, a atleta também colocou uma foto ao lado de Rayssa em Tóquio.