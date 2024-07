Grêmio x Operário, LIVE, Voz do Esporte-এর সাথে, সকাল 9:30 টায়

ছবি: Jogada10 – ক্যাপশন: Grêmio x Operário / Jogada10

Centenário স্টেডিয়ামে, Caxias do Sul, the গিল্ড Operário-PR এই রবিবার (14), সকাল 11টায় (ব্রাসিলিয়া সময়) হোস্ট করে। কোপা দো ব্রাজিলের তৃতীয় পর্বের ফিরতি ম্যাচ এটি। তবে এটি সেরা গাউচা শহরে খেলা হবে কারণ পোর্তো আলেগ্রেতে মে মাসের বৃষ্টির কারণে ত্রিবর্ণ এখনও এরিনাতে গণনা করতে পারে না। প্রথম লেগে, পারানা, 0-0 ড্র তাই, যে জিতবে, অগ্রসর হবে। নতুন ড্র, পেনাল্টি। এই গেমটি Voz do Esporte দ্বারা কভার করা হবে। ক্রিশ্চিয়ান রাফায়েলের নেতৃত্বে সকাল সাড়ে ৯টায় প্রাক-খেলা শুরু হয়, যিনি বর্ণনাও করবেন।

Voz do Esporte-এর কভারেজ খ্রিস্টান রাফায়েল বর্ণনা করবেন এবং পরিচালনা করবেন। তবে মন্তব্যে গুইলহার্মে মোরাইস এবং প্রতিবেদনে পেদ্রো রিগনিও থাকবেন। সকাল 9:30 টা থেকে উপরের শিল্পটিতে ক্লিক করে এই সিদ্ধান্তমূলক দ্বৈরথটি দেখুন।

