“Os Outros” e as outras novidades do streaming

Foto: Divulgação/Globoplay / Pipoca Moderna

Cinco séries e cinco filmes se destacam na lista de estreias digitais da semana. O Top 10 inclui o retorno das séries “Os Outros” e “Emily in Paris”, uma superprodução de cinema e filmes com lançamentos exclusivos em streaming, inclusive o maior cult do ano até agora. Faça sua programação com as dicas abaixo.

SÉRIES

OS OUTROS 2 | GLOBOPLAY

Uma das séries brasileiras mais comentadas dos últimos tempos amplia seu alcance na 2ª temporada, ao deixar para trás o condomínio fictício da capital fluminense, onde se concentrou nos episódios inaugurais. Em sua 1ª temporada, o drama abordou de forma contundente a escalada do ódio e intolerância entre vizinhos de um mesmo prédio, a partir de uma briga entre seus filhos adolescentes. O enredo evolui de maneira surpreendentemente realista, transformando o espectador em um morador do condomínio Barra Diamond, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, conforme as tensões se intensificam e exploram o mal entre as “pessoas de bem”. Os novos capítulos da série criada por Lucas Paraizo (“Sob Pressão”) tem como ponto de partida a busca incansável de Cibele (Adriana Esteves) por seu filho desaparecido após a confusão, além da mudança do miliciano Sergio (Eduardo Sterblitch) para outro condomínio e sua eleição à câmara dos Vereadores, após ser inocentado na justiça.

As maiores novidades do elenco são Letícia Colin (indicada ao Emmy internacional por “Onde Está Meu Coração”) e Sergio Guizé (“Mar do Sertão”), que vivem os novos vizinhos de Sergio, cristãos devotos que têm suas próprias complexidades e segredos.

Com direção artística de Luisa Lima, produção de Luciana Monteiro e direção de gênero de José Luiz Villamarim, “Os Outros” estreia na quinta (15/8).

BAD MONKEY | APPLE TV+

A comédia estrelada por Vince Vaughn (“Freaky: No Corpo de um Assassino”) é adaptação do best-seller homônimo de Carl Hiaasen sobre Andrew Yancy, um ex-detetive policial que caiu em desgraça com a corporação na Flórida. Na tentativa de recuperar seu emprego de volta, ela aceita um serviço humilhante: levar um braço humano pescado por turistas até Miami, onde a viúva pretende enterrar o que sobrou do marido. Só que ele resolve complicar o que seria simples. Vendo uma oportunidade de retornar à polícia, Yancy decide provar que o dono do braço foi vítima de um assassinato e passa a enfrentar uma série de personagens excêntricos da Flórida para conseguir as evidências. Nessa investigação, ele precisa contar com ajuda de antigos contatos, além de gastar todo seu charme falastrão para sair das enrascadas.

A série foi desenvolvida por Bill Lawrence, criador de “Ted Lasso” e “Falando a Real” (Shrinking), ambos da Apple. Além de Vince Vaughn, o elenco conta com L. Scott Caldwell (“Lost”), Rob Delaney (“Catastrophe”), Meredith Hagner (“Search Party”), Natalie Martinez (“Death Race”), Alex Moffat (“Saturday Night Live”), Michelle Monaghan (“True Detective”), Ronald Peet (“Fé Corrompida”) e Jodie Turner-Smith (“The Acolyte”). A série também terá participações especiais de John Ortiz (“O Lado Bom da Vida”), Zach Braff (“Scrubs”), Ashley Nicole Black (“A Black Lady Sketch Show”), Scott Glenn (“The Leftovers”) e a cantora Charlotte Lawrence, que faz sua estreia como atriz. Estreia na quarta (14/8)

EMILY EM PARIS 4 | NETFLIX

A 4ª temporada, que foi dividida em duas partes, mostra que, sim, Emily está em Paris. Mas a capital francesa estranhamente não é a mesma que viveu em clima de Jogos Olímpicos até o último fim de semana – e ainda acolhe os Jogos Paralímpicos. Apesar do lançamento em agosto, o cotidiano parisiense da trama segue seu ritmo habitual, onde os dias de Emily passam com vários dramas urgentes por problemas superficiais. Isto porque a Paris da série nunca foi realista.

O papel de Lily Collins, a filha do cantor Phil Collins, é o de uma jovem executiva de marketing que consegue o emprego de seus sonhos na capital da França. Após a empresa americana em que trabalha comprar uma agência francesa, ela parte para a França com a tarefa de levar uma “visão americana” para os negócios, mas pensando mesmo em viver incríveis aventuras românticas à moda antiga. Por sinal, o pôster da nova temporada poderia ilustrar “Cinderela in Paris” (1957).

Por conta dessa premissa romantizada, a Paris da série é um cenário com a profundidade de um cartão postal. E, na nova temporada, os episódios prometem virar de vez Sex in the City of Paris, ao mostrar Emily sem nenhuma preocupação que não seja frívola. Darren Starr, criador de “Emily in Paris”, parou nos temas de “Sex and the City”, que ele também criou nos anos 1990. A evolução do dilema da temporada é que deixa de ser com quem Emily vai ficar para virar com quantos ela vai ficar. Em outras palavras – ou And just like that – , Carrie é agora Samantha.

Os novos jogos das olimpíadas românticas de Emily em Paris 2024 estreiam na quinta (15/8), com a Parte 2 marcada para 12 de setembro.

SOLAR OPPOSITES 5 | DISNEY+

Lançada em 2020, a animação chega a sua 5ª temporada sem mudar muito. Desenvolvida por Justin Roiland (co-criador de “Rick & Morty”), a atração acompanha uma família alienígena que escapou da explosão de seu mundo e vive refugiada nos subúrbios dos EUA. Enquanto dois deles acham a Terra horrível, só veem a poluição, o consumismo grosseiro e a fragilidade humana, os outros dois amam os seres humanos e toda a sua TV, junk food e coisas divertidas. Os novos episódios continuam a explorar a vida em família dos aliens, com foco na relação de Terry e Korvo, que agora são casados, mas nem todos vivem uma fase feliz, já que os caçulas Yumyulack e Jesse enfrentam desafios na escola e o risco de serem expulsos.

O elenco de vozes segue igual, com o ator Dan Stevens (“Godzilla e Kong: O Novo Império”) dublando Korvo desde a 4ª temporada, após o afastamento de Justin Roiland da produção, em meio a um escândalo de violência doméstico e assédio sexual. As demais vozes originais são de Thomas Middleditch (“Silicon Valley”), Mary Mack (dubladora de “Golan the Insatiable”) e Sean Giambrone (“The Goldberg”) como os alienígenas, além de vários astros famosos como coadjuvantes, entre eles Alan Tudyk (“Patrulha do Destino”), Alfred Molina (“Homem-Aranha 2”), Amanda Leighton (“This Is Us”), Christina Hendricks (“Good Girls”), Tiffany Haddish (“Bad Boys Até o Fim”), Echo Kellum (“Arrow”) e Jason Mantzoukas (“The Good Place”). Estreia nesta segunda (12/8).

RICK AND MORTY: THE ANIME | MAX

A versão japonesa do famoso desenho animado de Dan Harmon e Justin Roiland apresenta Rick, Morty e a família Smith em novas aventuras intergalácticas, mas num contexto completamente diferente. Nos episódios, enquanto Rick relaxa em um pseudo-mundo entre multiversos, Summer ajuda Space Beth a combater a Federação Galáctica do Mal e Morty se apaixona por uma garota misteriosa que é um ser atemporal.

Com 10 episódios escritos e dirigidos por Takashi Sano (“Tower of God”), a série animada estreia na sexta (16/8).

FILMES

FURIOSA: UMA SAGA MAD MAX | MAX

O retorno épico do diretor George Miller ao mundo pós-apocalíptico e ultraviolento de Mad Max é um compilado de perseguições de veículos pela imensidão desértica, cenas de adrenalina intensa, promessas de vingança e muitas colisões de metal com carne e ossos. Centrado na principal personagem feminina de “Mad Max: Estrada da Fúria” – vivida por Charlize Theron em 2015 – , a produção conta a origem de Furiosa, mostrando como ela foi sequestrada do Green Place das Muitas Mães para cair nas mãos da grande horda de motoqueiros liderada pelo Senhor da Guerra Dementus. Jurando vingança, ela encontra a cidadela controlada por Immortan Joe. E enquanto os dois tiranos lutam pelo poder, Furiosa aprende a sobreviver aos desafios que a impedem de voltar para casa.

O elenco destaca Anya Taylor-Joy (“O Gambito da Rainha”) no papel-título e Chris Hemsworth (“Thor: Amor e Trovão”) como Dementus. Já a produção volta a reunir o diretor George Miller com a equipe de “Mad Max: Estrada da Fúria”, incluindo a editora Margaret Sixel, a figurinista Jenny Beavan e o compositor Junkie XL. Mas o visual tem um novo diretor de fotografia, Simon Dugan (“300: A Ascensão do Império”), que substituiu o recém-aposentado John Seale com texturas digitais.

Bastante aplaudido no Festival de Cannes, onde teve sua première mundial, o filme conquistou a simpatia da crítica mundial e foi avaliado com 90% de aprovação no site Rotten Tomatoes. Entretanto, fracassou nas bilheterias. O lançamento online é uma forma da maioria que não foi ao cinema ver o motivo de tantos elogios e lamentar não ter ido conferir em tela grande. Estreia na sexta (16/8).

EU VI O BRILHO DA TV | VOD*

O filme mais cult de 2024 – e, só para variar, uma produção do estúdio A24 – chega no Brasil em VOD, sem passar pelos cinemas. A fantasia dramática com toques de terror juvenil se passa nos anos 1990 e segue Owen, um adolescente tímido, e Maddy, uma estudante lésbica mais velha, que se conhecem na escola devido ao interesse mútuo por uma série de TV chamada “The Pink Opaque”, em que duas garotas enfrentam monstros ameaçadores. O programa se torna uma obsessão para Owen, que vive em um lar repressivo e às vezes escapa para a casa da nova amiga para poder assistir aos capítulos. Com o tempo, Maddy passa a fazer cópias em VHS para o menino acompanhar a trama. Até que a série é abruptamente cancelada, deixando suas protagonistas derrotadas e enterradas vivas, o que faz Maddy surtar e sumir. Anos depois, ela reaparece dizendo que estava vivendo na série e que a vida que Owen leva é que é uma ficção. Justice Smith (“Pokémon: Detetive Pikachu”) e Brigette Lundy-Paine (“Bill & Ted: Encare a Música”) interpretam os protagonistas.

Com ideias surpreendentes e geniais, o filme da diretora indie Jane Schoenbrun (“We’re All Going to the World’s Fair”) é uma grande homenagem ao fandom de “Buffy: A Caça-Vampiros” e seu abruptamente cancelado spin-off “Angel”, mas suas metáforas renderam leituras ainda mais profundas entre a crítica de cinema. Uma das mais populares é a analogia do “egg crack” para representar a jornada de autodescoberta de Owen, que pode ser interpretada como uma alegoria para a experiência trans. Enquanto Maddy é uma lésbica assumida e capaz de viver em seu próprio corpo, Owen reluta em sair do armário e prefere fingir conforto numa vida que sabe não ser real, sufocando lentamente em sua cova metafórica num corpo que não lhe pertence. E esta é apenas uma das inúmeras interpretações do horror intelectual, que desperta o tipo de discussões que não se via no gênero desde “Donnie Darko”. Mas, assim como o filme de 2001, “Eu Vi o Brilho da TV” também não é para todos e pode irritar profundamente aqueles que cheguem ao seu final dizendo que não entenderam nada. Já disponível.

AQUELA SENSAÇÃO QUE O TEMPO DE FAZER ALGO PASSOU | VOD*

A comédia indie escrita, dirigida e estrelada pela novata Joanna Arnow gira em torno de Ann, uma mulher que lida com a sensação de estar presa em um ciclo de apatia e desmotivação, questionando o propósito em sua vida pessoal e profissional. A direção/atuação de Arnow é caracterizada por um estilo seco e irônico, que enfatiza a estagnação da protagonista e suas desventuras frustrantes em busca de sexo casual.

Marcado por muitas conversas e uma estética minimalista, típica do cinema independente, com a utilização de poucos recursos visuais, o filme divide opiniões. Enquanto o público acha um tédio, os críticos aprovaram sua atmosfera introspectiva e situações desconcertantes – a diferença é de 38% de avaliação da audiência e 85% da crítica no Rotten Tomatoes. A diretora foi indicada ao Spirit Awards (o Oscar indie) na categoria “Alguém para Acompanhar” e a produção é do cineasta Sean Baker (“Projeto Flórida”), que em maio venceu o Festival de Cannes com seu novo filme, “Anora”. Já disponível.

JACKPOT: LOTERIA MORTAL | PRIME VIDEO

A nova comédia de ação dirigida por Paul Feig (“Missão Madrinha de Casamento”) acompanha uma loteria do futuro. Os jogos mortais começam quando Katie, uma aspirante a atriz interpretada por Awkwafina (“Renfield – Dando o Sangue Pelo Chefe”), ganha a “Grande Loteria”, um prêmio multimilionário de 2030. Ela tem até o por do sol para reivindicar seu prêmio. Porém, há um detalhe importante: qualquer pessoa que matar o vencedor e pegar o bilhete antes pode reivindicar a fortuna.

John Cena (“Pacificador”) interpreta Noel Cassidy, um “agente de proteção de loteria” encarregado de garantir que Katie sobreviva até o pôr do sol para reivindicar seu prêmio, recebendo em troca uma parte do dinheiro. O elenco também destaca Simu Liu (“Barbie”) como Louis Lewis, dono da maior agência de proteção de loteria de Los Angeles e rival de Noel, que também deseja receber a comissão de Katie. Vale lembrar que Awkwafina e Simu Liu estrelaram juntos “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis” (2021).

O elenco também conta com participação de mgk (o artista anteriormente conhecido como Machine Gun Kelly) e a estreia acontece na quinta (15/8).

A LIGA | NETFLIX

A comédia de ação estrelada por Mark Wahlberg (“Plano em Família”) e Halle Berry (“John Wick 3: Parabellum”) segue uma premissa típica de sátira de espionagem. Após uma lista com identidades de espiões americanos ser roubada, Roxanne (Berry) reencontra um antigo namorado da escola e o recruta para uma missão secreta de espionagem. Descrito como “um ninguém”, Mike (Wahlberg) se torna um espião por acaso, apenas por não estar na lista e não ser conhecido por seus inimigos. A partir daí, porém, a trama resolve virar romântica. Enquanto trabalham juntos, a faísca entre Mike e Roxanne reascende. Mas a missão se complica e se torna perigosa.

O elenco ainda destaca J.K. Simmons (“Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”) como o chefe da personagem de Berry, além de Mike Colter (“Luke Cage”), Adewale Akinnuoye-Agbaje (“Esquadrão Suicida”), Jessica De Gouw (“Arrow”), Alice Lee (“Sierra Burgess é uma Loser”) e Jackie Earle Haley (“Watchmen: O Filme”). O roteiro foi escrito por Joe Barton (“Giri/Haji”) e David Guggenheim (“Protegendo o Inimigo”), e a direção é de Julian Farino (“A Filha do Meu Melhor Amigo”). Estreia na sexta (16/8).