QuatroAoSul কর্সিকায় ইউনেস্কোতে আলেন্তেজো গানের 10 বছর উদযাপন করেছে | সঙ্গীত

এই মঙ্গলবার, যে মাসে দশ বছর পূর্ণ হচ্ছে ক্যান্টে আলেন্টেজানোর শ্রেণীবিভাগ UNESCO কর্তৃক মানবতার অস্পষ্ট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসাবে, পর্তুগিজ গ্রুপ কোয়াট্রোআওসুল উৎসবে পরিবেশন করবে ভূমধ্যসাগরীয় মিউজিক্যাল মিটিংকর্সিকায়। আমন্ত্রণের কারণ, এই কনসার্টের উপস্থাপনায় আয়োজকরা বলছেন, “এর সাথে অনেক মিল থাকার কারণেও ন্যায্য। আমি পেমেন্টে গান করিএকটি ঐতিহ্যবাহী কর্সিকান পলিফোনিক গান, এছাড়াও পুরুষ কণ্ঠের দ্বারা রচিত, নিজেই একটি ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্থান হিসাবে তালিকাভুক্ত।”

QuatroAoSul এখন পাঁচজন, কারণ প্রতিষ্ঠাতা José Barros (Jose Barros e Navegante, Companhia do Canto Popular), Rui Vaz, José Manuel David (Gaiteiros de Lisboa and Companhia do Canto Popular, উভয়েই) এবং Pedro Mestre (viola player and builder campaniças) , Pedro Calado (Grupo Cantares de Évora, Os Almocreves) যোগ দিয়েছেন। এবং যদি প্রথম অ্যালবাম, সবকিছুর মধ্যে পরিবর্তন (2011), বিজয়ী 2013 সালে হোসে আফনসো পুরস্কারপ্রথম চার দ্বারা রেকর্ড করা হয়েছিল, যখন সবচেয়ে সাম্প্রতিক অ্যালবাম, অন্যান্য গানএই বছর মুক্তি মে মাসে, পাঁচটি কণ্ঠে রেকর্ড করা হয়েছিল।

পনেরটি থিম সহ, অন্যান্য গান প্রথাগত Alentejo ফ্যাশন প্রায় সম্পূর্ণরূপে ভরা, যেমন মোরগ ফ্যাশন বা ফ্রান্সিসকো রোমাও মারা গেছেনদুটি প্রথাগত কর্সিকান থিম বাদ দিয়ে, দুটিই একটি মিউজিক ভিডিও হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে, তারা ওরেজ্জার পর্বতমালা e তিনি একটি মাঠে ছিলেন.

Rencontres Musicales de Méditerranée, এখন এর 25তম সংস্করণে, 4 থেকে 9ই নভেম্বরের মধ্যে বেশ কয়েকটি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে QuatroAoSul তিনটি পারফরমেন্স (5, 6 এবং 7), তাদের মধ্যে একটি ফরাসি অর্কেস্ট্রা Les Ondes Plurielles ( দিন 7), এটি সমাপনী অধিবেশন ছাড়াও, যেখানে সমস্ত গ্রুপ উপস্থিত থাকবে। এই বছর, যেখানে পর্তুগাল সম্মানিত দেশ, 25 এপ্রিলের 50 তম বার্ষিকী উদযাপনের সাথে মিল রেখে, ইতালি, স্পেন, ফ্রান্স, মরক্কো, আলজেরিয়া এবং লেবাননের সঙ্গীতশিল্পী এবং দলগুলি উত্সবে অংশগ্রহণ করে৷

QuatroAoSul, যারা সেখানে পর্তুগালের প্রতিনিধিত্ব করে, তাদের জন্য এটি “আলেন্তেজো সংস্কৃতির প্রচার করার, এর বৈশিষ্ট্যযুক্ত পলিফোনি এবং যন্ত্রগুলি ভাগ করে নেওয়া এবং সেই সমস্ত সংস্কৃতির সাথে এবং বিশেষ করে কর্সিকান সংস্কৃতির সাথে যোগাযোগের পয়েন্টগুলি প্রকাশ করার একটি অনন্য সুযোগ।”