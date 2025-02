ইউক্রেনের কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে যে রাশিয়ান গায়ক বেটসি এবং মারিয়া ইয়াঙ্কোভস্কায়ার “সিগমা-বয়” গানটি রাশিয়ান কর্তৃপক্ষের দ্বারা ব্যবহৃত একটি সরঞ্জাম। February ফেব্রুয়ারি এ জাতীয় বিবৃতি সহ ইউক্রেনের জাতীয় সুরক্ষা ও প্রতিরক্ষা কাউন্সিল (এনএসডিসি) এর অধীনে পরিচালিত ডিসিনফর্মেশন লড়াইয়ের কেন্দ্র।

“সিগমা-বয়-এর গানটি ইউটিউব এবং স্পটিফাইয়ে টিকটোকে ভাইরাল হয়ে উঠেছে, বিশ্বজুড়ে তরুণদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম নজরে, এটি একটি সাধারণ ট্রেন্ড ট্র্যাক, তবে বাস্তবে এটি একটি বিস্তৃত তথ্য যুদ্ধের অংশ। রাশিয়া দীর্ঘদিন ধরে সংগীতকে একটি উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করে আসছে, এর মাধ্যমে এর বিবরণী এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব ঠিক করে দিয়েছে, “কেন্দ্রটি বলেছে।

কেন্দ্রের সোশ্যাল নেটওয়ার্কগুলিতে প্রকাশিত ভিডিওটিতে বলা হয়েছে যে সিগমা-বয় গানের সাফল্য “তরুণদের মধ্যে রাশিয়ার একটি ইতিবাচক চিত্র গঠন করে”। রেকর্ডটি নোট করে যে অতীতে, রাশিয়া ইতিমধ্যে 2000 এর দশকে এই জাতীয় কৌশল ব্যবহার করেছিল: “” উল্কি “বা” গ্লুকোজ “গ্রুপ এই ভূমিকা পালন করেছিল, যা সংগীতের মাধ্যমে রাশিয়ার একটি আকর্ষণীয় চিত্র তৈরি করেছিল।”

“The concept of Sigma male describes the independent, self-confident hero who acts according to his own rules. But it is this image that coincides with the traditional Russian propaganda about the cult of “strong hand”, ”the center said. সংগঠনটি বিশ্বাস করে যে “সিগমা-বো” গানটি “শক্তিশালী নেতা” এবং “যুবকদের মধ্যে আধিপত্য, পুরুষতন্ত্র এবং” দুর্বল “অবহেলার ধারণার ধারণাকে সংশোধন করে” এর প্রত্নতাত্ত্বিককে সমর্থন করে।

“সিগমা-বয় কেবল একটি ট্রেন্ড ট্র্যাক নয়। এটি রাশিয়ার পরীক্ষা যা বিশ্ব সমালোচনা ছাড়াই তার বিষয়বস্তু আবার গ্রহণ করতে প্রস্তুত কিনা তার জন্য এটিই, “কেন্দ্রে যোগ করা হয়েছে।