‘অপরিবর্তিত এবং নির্বোধ’: আরসিএমপি ‘থ্রি অ্যামিগোস’ রেফারেন্সের উপর পক্ষপাতের অভিযোগে অভিযুক্ত বোর্ড পরিচালনা করে

আরসিএমপি কন্ডাক্ট বোর্ডের সদস্যরা বুধবার বর্ণবাদ এবং যৌনতাবাদের অভিযোগের মুখোমুখি তিনটি মাউন্টির আইনজীবী হিসাবে পাথর-মুখোমুখি হয়ে বসেছিলেন এবং তাদের ক্লায়েন্টদের ইমেল এবং ফাইলের নামগুলিতে “দ্য থ্রি অ্যামিগোস” হিসাবে উল্লেখ করে “অজ্ঞাত এবং নির্বোধ” আচরণের অভিযোগ করেছেন।

Wes Dutcher-Walls asked the tribunal members to recuse themselves from the case — claiming the Three Amigos references conjure up connotations including loud-mouthed tourists, a slapstick 1986 movie and the “all-for-one-and-one-for-all” তিনজন মুসকিটিয়ার ব্রাদারহুড।

আইনজীবী দাবি করেছেন যে বোর্ডের সদস্যরা “বাস্তব বা অনুভূত” পক্ষপাতিত্বের উপস্থিতি তৈরি করেছেন যা কোকুইটলাম আরসিএমপি কনস্টেবল ফিলিপ ডিক, ইয়ান সলভেন এবং মিরসাদ মেসবাহের প্রতি সংশয়বাদ এবং বরখাস্তের বিস্তৃত প্যাটার্নের পরামর্শ দিয়েছিল।

“আমি কল্পনা করতে পারি যে এই অভিযোগ আনার জন্য আপনি আমার উপর রাগ করেছেন,” ড্যাচার-ওয়ালস বোর্ডের সদস্যদের বলার আগে তাদের বলার আগে বলেছিলেন যে তারা থাকলে তিনি “এটি নিতে” পারেন।

“আপনার রেকর্ডে যেতে হবে না এবং বলার দরকার নেই, ‘আসলে আমি পক্ষপাতদুষ্ট’ … আপনি কেবল বলতে পারেন যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি পক্ষপাতিত্ব বুঝতে পারে … দয়া করে সঠিক কাজটি করুন … নিজেকে সরিয়ে দিন।”

‘নিরস্ত্র নিরস্ত্র কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ’

ডিক, মেসবা এবং সলভেনের বিরুদ্ধে আচরণবিধির শুনানি এই সপ্তাহে সারেতে শুরু হবে, তবে শেষ মুহুর্তের পুনর্বিবেচনার আবেদনের পরে বিলম্বিত হয়েছিল। বোর্ডের সদস্যরা শুক্রবার সকালে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে যে একপাশে পদক্ষেপ নেবেন কিনা।

আরসিএমপি চায় যে তিনটি মাউন্টিকে বেসরকারী চ্যাট গ্রুপ কথোপকথনে জড়িত থাকার জন্য তাদের অভিযুক্ত জড়িত থাকার জন্য বরখাস্ত করা হয়েছে যেখানে অফিসারদের বিরুদ্ধে “নিরস্ত্র কৃষ্ণাঙ্গদের টেসিং করা,” যৌন নির্যাতনের তদন্তকে “বোকা” বলে অভিহিত করা এবং নতুন মহিলা কর্মচারীর দেহকে উপহাস করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

আরসিএমপি কনস্ট কনস্ট। আয়ান সলভেন একটি আচরণবিধি শুনানি ছেড়ে যান যেখানে তিনি একটি বেসরকারী চ্যাট গ্রুপে জড়িত থাকার অভিযোগে বরখাস্তের মুখোমুখি হন। (ইথান কেয়ার্নস/সিবিসি)

এই অভিযোগগুলি একটি অনুসন্ধান ওয়ারেন্টের পুনঃনির্মাণ আচরণ প্রকাশের পরে শেষ পতনের পরে প্রকাশিত হয়েছিল যা তার কর্মকর্তাদের দ্বারা “নৃশংস” এবং “বর্ণবাদী এবং ভয়াবহ” কার্যকলাপ হিসাবে যা দেখেছিল সে সম্পর্কে আরসিএমপি ব্রাসের কাছে অভিযোগ করার জন্য তদন্তের সূচনা করেছিলেন এমন অফিসারকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

আদালতের নথিতে দাবি করা হয়েছে যে তদন্তকারীরা আরসিএমপির অভ্যন্তরীণ মোবাইল ডেটা চ্যাট লগগুলিতে পোস্ট করা, 000০০,০০০ বার্তাও পর্যালোচনা করেছেন – “হোমোফোবিক এবং বর্ণবাদী স্লুরস” এর জন্য সমাপ্তির মুখোমুখি তিন কর্মকর্তার “প্রায়শই আপত্তিকর” ব্যবহারের প্রমাণ খুঁজে পাওয়া।

“পর্যালোচকরা বিভিন্ন মন্তব্য চিহ্নিত করেছিলেন যা ‘প্রকৃতির চাউনিস্ট, শ্রেষ্ঠত্বের একটি শক্তিশালী বায়ু সহ এবং ক্লায়েন্টদের সম্পর্কে (আপত্তিজনক মহিলাদের আপত্তিজনক সহ), সুপারভাইজার, সহকর্মী, নীতি এবং সামগ্রিকভাবে আরসিএমপি সম্পর্কে ফ্লিপ্প্যান্ট বা অপমানজনক মন্তব্য অন্তর্ভুক্ত করে,’ “অনুসন্ধানের পরোয়ানা বলেছে।

‘আমরা এটি কতদূর নিয়ে যাব?’

তিনটি মাউন্টি তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

তারা বুধবার তাদের আইনজীবীদের পিছনে পাশাপাশি বসেছিল কারণ ড্যাচার-ওয়ালস আরসিএমপি আইনজীবী জন ম্যাকলফ্লানের সাথে বার্বস ব্যবসা করেছিলেন, যিনি বলেছিলেন যে “অ্যামিগোস” শব্দটি বলার মতো “কোনও প্রমাণমূলক প্রমাণ” নেই যা বোঝানো হয়েছিল তার স্প্যানিশ অর্থের বাইরে কিছু জানাতে-“বন্ধুবান্ধব। “

আরসিএমপি কনস্ট। ফিলিপ ডিক একটি ব্যক্তিগত চ্যাট গ্রুপে মন্তব্য সম্পর্কিত একটি আচরণবিধি শুনানির মুখোমুখি তিনটি কোকুইটলাম আরসিএমপি সদস্যের মধ্যে একজন। মাউন্টিগুলি সমস্ত কোনও অন্যায় কাজ অস্বীকার করেছে। (ইথান কেয়ার্নস/সিবিসি)

“এখানে আমরা আবার যাই,” ম্যাকলফ্লান তার জবাবের শুরুতে বলেছিলেন, ড্যাচার-ওয়ালসকে তার জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনটি অ্যামিগোস মুভি পোস্টার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উপহাস করেছেন।

আরসিএমপি আইনজীবী উল্লেখ করেছেন-ড্যাচার-ওয়ালসের মতো-যে অ্যামিগো পোর্ট কোকুইটলামের একটি প্যানকেক হাউজের নামও বলে মনে হয় যা আরসিএমপি অফিসারদের জন্য একটি জনপ্রিয় সভা স্থান ছিল।

“আমরা এটি কতদূর নিয়ে যাব?” ম্যাকলফ্লান জিজ্ঞাসা করলেন।

“ফ্রেন্ডস নামে একটি টিভি শো আছে”

ম্যাকলফ্লান ড্যাচার-ওয়ালসকে বোর্ডের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি সরিয়ে দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা একাদশ ঘন্টার প্রচেষ্টা মাউন্ট করার অভিযোগ করেছিলেন। তিনি আরও বলেন, বোর্ডের ফাইলগুলির মাধ্যমে “ফিশিং অভিযান” এর ফলাফল হিসাবে ‘থ্রি অ্যামিগোস’ হামলার লাইনটি ঘটেছিল।

’11 তম ঘন্টা সর্বদা একটি ভাল সময়’

ড্যাচার-ওয়ালস দাবি করেছেন যে সাম্প্রতিক প্রকাশের ক্ষেত্রে তথ্য উত্থাপিত হয়েছিল যেখানে এটি তিনটি অ্যামিগো শব্দটি প্রকাশ করেছিল এবং কর্মী এবং বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে ইমেলগুলিতে এসেছিল। তিনি বলেন, এই শব্দটি কেস সম্পর্কে একটি ফাইল ফোল্ডারের সাথেও সংযুক্ত ছিল।

আইনজীবী বলেছেন, “এই বোর্ডটি যেভাবে বিষয়টি উল্লেখ করেছে তার স্থানীয় ভাষার অংশ।”

“এই কেসটির দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে I

ড্যাচার-ওয়ালস বোর্ডকে বলেছিলেন যে তিনি “আপনি যদি বাইরে এসে স্বীকার করেন যে আপনি আমার ক্লায়েন্টদের পছন্দ করেন না” তবে তিনি খুব অবাক হবেন “তবে তিনি বলেছিলেন যে ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের নিজস্ব আচরণ শুনানির সময়” সম্ভাব্য পক্ষপাতিত্বের পল “ফেলেছিল।

“11 তম ঘন্টা সর্বদা ন্যায্যতার উপস্থিতির জন্য একটি ভাল সময়,” তিনি বলেছিলেন।

“এই মুহুর্তে, মাছটি আমাদের নৌকায় জল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং আচরণ কর্তৃপক্ষ আমাদের কেবল এটিকে উপেক্ষা করতে এবং ক্যানোইং রাখতে বলছে। এটি কোনও মাছ ধরার অভিযান নয়।”