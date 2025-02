আমলাতন্ত্রের উপর ডোগে আক্রমণ অর্থনৈতিক সুরক্ষা উদ্বেগ উত্থাপন করে

নিবন্ধ সামগ্রী

হাওয়ার্ড লুটনিক – সেন্সাস ব্যুরোর তদারকি করা বাণিজ্য বিভাগের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ট্রাম্পের বাছাইয়ের জন্য এই সময়টি গত সপ্তাহে তার নিশ্চিতকরণ শুনানিতে বলেছিলেন যে আদমশুমারির জন্য “আমরা প্রতিটি ব্যক্তিকে গণনা করব”। এক দশক-দশকের ডেটা কংগ্রেসনাল আসন বরাদ্দের পাশাপাশি ফেডারেল তহবিলে ট্রিলিয়ন ডলার বিতরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

প্রেসিডেন্ট জো বিডেন নিয়োগপ্রাপ্ত রবার্ট সান্টোস সম্প্রতি আদমশুমারির পরিচালক হিসাবে পদত্যাগ করেছেন, যা ট্রাম্পকে ২০৩০ সালের আদমশুমারির পরিকল্পনার মাঝে প্রতিস্থাপনের সুযোগ দেবে।

যদিও সান্টোসের মতো কিছু ভূমিকা রাজনৈতিক নিয়োগকারীদের দ্বারা পূরণ করা হয়, অন্যরা বেসামরিক কর্মচারীদের জন্য সংরক্ষিত। Trump has already moved to reclassify some of those positions in order to be able to hire and fire employees at will, and Project 2025 — a blueprint for conservative leadership that Trump has hewed to in many ways — called for additional political-appointee positions at Census ।

“আপনার এজেন্সিগুলি আরও বেশি সতর্ক এবং সম্ভাব্য দখল সম্পর্কে উদ্বিগ্ন রয়েছে। ওবামা প্রশাসনের বিএলএস কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী এরিকা গ্রোশেন বলেছেন, “প্রথম থেকেই এই নিয়মগুলি লঙ্ঘন করার বিষয়ে আপনার প্রশাসনের অনেক বেশি অভিপ্রায় রয়েছে। “আমি মনে করি যে আমরা অতীতে আমাদের চেয়ে বেশি সংঘাতের জন্য প্রস্তুত হয়েছি।”